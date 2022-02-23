أشار تقرير نشر في مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية في 18 فبراير/شباط الجاري إلى البريطانية لورين جارفيلد التي تربي حشرات العصا (stick insect) منذ عدة سنوات، واكتشفت في إحدى عيناتها فردا يحمل خاصية غريبة بحيث يبدو نصفه ذكرا والنصف الآخر أنثى، في حالة هي الأولى من نوعها كما أوردت مجلة "جيو" (Geo).

قبل تحورها لم تكن الحشرة -التي تسميها صاحبتها تشارلي- تظهر أي مميزات خاصة، ولكن حشرة العصا هذه طورت منذ ذلك الحين فيما يبدو النوعين في وقت واحد، إذ أصبح أحد جانبيها أخضر وله ساق كلاسيكية، وهي خصائص الأنثى، في حين بدا الآخر بنيا وله جناح، وهي خصائص الذكر.

أول حالة تحور جنسي ثنائي في هذا النوع من حشرة العصا حيث تتعايش خصائص الذكور والإناث (شترستوك)

تحور جنسي ثنائي

بدا الأمر غريبا للغاية، ولمعرفة ذلك على وجه اليقين أخذت مالكة تشارلي الفضولية حشرتها إلى بول بروك اختصاصي الحشرات في متحف التاريخ الطبيعي (Natural History Museum) في لندن ليأتي تشخيصه بسرعة، مفسرا هذا التشكل الغريب للحشرة بأنه تحور جنسي ثنائي، وهو ما يعني تعايش خصائص الذكور والإناث في فرد واحد، يحتل كل منهما جانبا من جوانبه.

وأوضح بروك -الذي أثار حالات مماثلة في الأنواع المجاورة الأخرى- أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على هذا التحور الجنسي (gynandromorph) في الحشرات العصوية المسماة علميا "ديافيروديس جيغانتيا" (Diapherodes gigantea)، والتي تنتمي إليها تشارلي".

عُهد بالحشرة إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن لتبقى فيه بشكل دائم (شترستوك)

وأضاف الباحث أن "باحثا آخر قد أشار في عام 1958 إلى أن هناك احتمالا بنسبة 0.05% لظهور التحور الثنائي في حشرة العصا كاراوسيوس موروسوس (Carausius morosus) التي نشأت في أوروبا وأماكن أخرى منذ عام 1901".

ولأن حالة تشارلي هذه "مثيرة للعجب بشكل خاص" عُهد بالحشرة إلى متحف التاريخ الطبيعي لتبقى فيه بشكل دائم.