یمثل القمر الصناعي الأكاديمي الأول في تاريخ تونس حافزا لتشجیع المهندسین التونسیین على الابتكار في مجال الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة.

فاز مشروع قمر صناعي أكاديمي من نوع "كيوبسات" لفريق علمي تونسي بمسابقة "كيبوكيوب" (KiboCube) الدولية للفضاء في دورتها السادسة، التي تنظمها الأمم المتحدة المتحدة ووكالة الفضاء اليابانية، وأعلن عنها مؤخرا.

وحقق التصمیم التونسي الذي أنجزه مجموعة من الطلبة والمهندسين والباحثين لأول قمر صناعي تعليمي أكاديمي في تاریخ البلاد "تونس سات-1″ (TUNSAT-1)، فوزا غیر مسبوق في شمال أفريقيا والوطن العربي بهذه المسابقة، متقدما على عدد كبیر من المشاريع المماثلة من أكثر من 30 دولة.

و"كیبوكیوب" ھو برنامج دولي أطلق في عام 2015، يشرف علیه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء "جاسكا" (JAXA)، ویوفر فرصة الإطلاق المجاني لقمر صناعي من نوع "كیوبسات" نحو الفضاء من محطة الفضاء الدولیة.

ويتمثل الھدف من ھذا البرنامج في تكریس حق كل دول العالم في الاستغلال السلمي للفضاء الخارجي بطریقة مستدامة من أجل المساھمة في تحقیق مصالحھا وأولویاتھا الوطنیة.

عوينات (الثالثة من اليسار) وجزء من فريق إنجاز مشروع القمر الصناعي الأكاديمي التونسي (الجزيرة)

وجاء إعلان منظمة الأمم المتحدة عن فوز مشروع القمر التونسي، ومشروع لقمر مماثل من المكسيك، یوم الأربعاء 16 فبراير/شباط الجاري من مقرھا بفیینا، على ھامش انعقاد الاجتماع السنوي للجنة الاستغلال السلمي للفضاء الخارجي (COPUOS). ويمكن لتونس أن تطلق، في إطار هذا البرنامج، أول قمر صناعي تعليمي لها من وحدة التجربة اليابانية "كيبو" (Kibo) على محطة الفضاء الدولية في عام 2023.

بناء القدرات أولا

وبحسب منسقة مشروع القمر الصناعي الأكادیمي التونسي الدكتورة ھناء عوینات -في حوار خاص للجزيرة نت عبر الهاتف- فإن المشروع الذي أشرفت على إنجازه المدرسة الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة بالتعاون مع الجمعية التونسية للفضاء "يهدف إلى المساهمة في بناء القدرات التونسية في مجال الفضاء تخدم الأولويات الوطنية عبر توفیر فرصة للعمل على صناعة قمر صناعي".

وتضيف الباحثة التونسية أن التعاون انبنى على قاعدة "لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد"، وبينت أن المشروع "سيساهم أيضا في نقل الخبرات والتحكم في تكنولوجيات الفضاء عبر التنسیق والتعاون الفني مع وكالة الفضاء الیابانیة خلال كامل مراحل المهمة التي تمتد على عام ونصف العام".

الدكتورة هناء عوينات متحدثة في مقر إقامة المسابقة (الجزيرة)

وفي حديث خاص بالجزيرة نت أجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال السيد أحمد الفاضل رئيس الجمعية التونسية للفضاء التي دعمت المشروع بعدد من المهندسين والباحثين، إنه يمثل "فرصة غير مسبوقة للطلبة والقطاع الأكاديمي للعمل على مشروع فضائي".

ولاحظ أن "غياب وكالة فضاء في تونس ترك فراغا كبيرا في بناء قدرات ذاتية في مجال تقنيات الفضاء. لذلك ندعم المؤسسات الأكاديمية في تطوير مشاريع فضائية بدافع أساسي هو الحد من عدم المساواة بين الدول في مجال ريادة الفضاء واكتساب التكنولوجيات اللازمة لذلك".

كما ذكر الفاضل أن جمعيته تعمل حاليا على هدف إستراتيجي يتمثل في إرسال مسبار إلى الفضاء قبل حلول عام 2030، "لذلك فإن مثل هذه المشاريع تمثل أفضل وسيلة لاكتساب الخبرات في سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود وإدخال ديناميكية على قطاع الفضاء في تونس".

المراحل القادمة

بعد تصنيع القمر الصناعي "تونس سات-1" في تونس من طرف طلبة المدرسة الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة وشركائها، وإنجاز الاختبارات النهائية، سيتم إطلاق القمر الصناعي العام القادم على متن صاروخ یاباني أو أميركي بإشراف وكالة الفضاء الیابانیة في اتجاه محطة الفضاء الدولية على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق سطح الأرض.

ثم سيتم فصل القمر عن المحطة الدولية باستخدام ذراع آلية یتحكم فیها رائد فضاء من داخل المحطة، قبل أن يتسلم الفریق العلمي التونسي التحكم في القمر الصناعي والتواصل معه في الفضاء لتنطلق بذلك عملية استغلال البيانات التي سيرسلها من الفضاء حول تونس.

وسيركز القمر الصناعي "تونس سات-1" على مراقبة الأرض من خلال الحصول على صور ماكروسكوبية لتونس، وعرض تقني من خلال اختبار الاتصال بين القمر الصناعي والمحطة الأرضية.

وتأمل عوينات أن "یمثل القمر الصناعي الأكادیمي الأول في تاریخ تونس حافزا لتشجیع المھندسین التونسیین على الابتكار في مجال الفضاء والتكنولوجیات المتقدمة"، مشيرة إلى أن مؤسستها الأكاديمية ستعمل انطلاقا من هذا المشروع على إحداث اختصاص شهادة ماجستير في علوم وهندسة الفضاء لتأهيل الجيل القادم من المهندسين الذين سيطورون صناعة الفضاء الأفريقية المحلية.