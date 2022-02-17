في مايو/أيار الماضي، وعلى ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، نظر رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى كوكبنا، ليروا واحة على شكل قلب تتفتح في الصحراء المصرية.

التقط رائد الفضاء -الذي ربما كان يشغله أمر الحب على الأرض، وهو عائم داخل محطة الفضاء، تحديدا في المدار فوق مصر- صورة لهذا القلب الأخضر على حدود نهر النيل والصحراء الغربية.

وتم نشر الصورة المذهلة ضمن سلسلة "صورة اليوم" (photo of the day) بمناسبة عيد الحب في 14 فبراير/شباط الجاري، ليشاركها أصدقاؤنا في الفضاء تعبيرا عن حب خاص للكوكب بأسره، بإذن من موقع مرصد الأرض التابع لناسا (NASA’s Earth Observatory).

يذكر أن 14 فبراير/شباط هو اليوم الذي يحتفل فيه كثير من الناس بالحب على كوكبنا، ويطلق عليه أيضا عيد "الفالنتاين" نسبة إلى القديس فالنتاين، الذي تقول الرواية إنه عوقب لتزويج العشاق سرا في قرون المسيحية الأولى، وقد أعدم في ذلك التاريخ.

واحة الفيوم وبحر يوسف

يُعرف هذا القلب الخصب في الصحراء باسم واحة الفيوم، وهو في الواقع حوض أو منخفض واسع من الأراضي الرطبة يمتد على مساحة تزيد على 1200 كيلومتر مربع، تشكل من قاع بحيرة مويريس (Moeris) القديمة، وقد كانت ذات يوم بحيرة كبيرة متلألئة. وبحيرة قارون هي ما تبقى من بحيرة مويريس القديمة الآن، وتقع على الحافة الشمالية للمنخفض، وتظهر أسفل القلب في صورة ناسا.

ترجع ملوحة بحيرة قارون في الوقت الحالي -رغم أصلها النهري- لتعرضها للتبخر الشديد، مما أدى لتركيز الأملاح فيها، وكذلك ارتفاع نسبة الأملاح في مياه الصرف، مما أثر سلبا على الأسماك في البحيرة والحياة المائية. وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1989.

ووفقا لوكالة ناسا، فقد كانت واحة الفيوم نقطة انطلاق لبعض الأعمال الهندسية الأكثر طموحا في التاريخ القديم.

وكانت البحيرة تُمدّ بماء النيل أثناء الفيضان أيام الفراعنة، نظرا لمستواها المنخفض عن سطح البحر بمقدار 45 مترا، وكان ذلك يتم عبر قناة طبيعية متصلة بالنهر القريب وتعرف باسم بحر يوسف.

وتشكل بحر يوسف في الأصل كفرع طبيعي للنهر. وفي عام 2300 قبل الميلاد، تم توسيعه وتعميقه في شكل قناة للمساعدة في تنظيم التدفق إلى الواحة. وتنقل القناة المياه العذبة والرواسب إلى المنطقة قبل تصريفها في بحيرة قارون.

ووفقا لقسم الجغرافيا بجامعة كلية لندن (UCL)، اعتمد وجود البحيرة على الفيضانات الموسمية من نهر النيل، ولكن عندما كان مستوى مياه فيضان النيل منخفضا للغاية، اتخذ حكام مصر القديمة أحيانا إجراءات جريئة.

وتوجد أدلة على أن سلسلة من الفراعنة الذين عاشوا منذ حوالي 4 آلاف عام، قد عالجوا مشكلة نقص المياه بشكل خاص عن طريق توسيع بحر يوسف، لإعادة المياه يدويا إلى المنطقة من أجل زيادة الزراعة.

وفي عهد فرعون مصر أمنمحات الثالث، أمر ببناء قناة إليها وسدين لتخزين مياه النيل فيها أثناء الفيضان.

وطبقا لما ورد في مخطوطات هيرودوت عن تاريخ مصر القديم، كانت البحيرة تخزن المياه 6 أشهر، وتمد الأراضي بالمياه 6 أشهر. واعتقد هيرودوت أن مويريس (Moeris) هو اسم فرعون قام بمد قناة إلى البحيرة لتخزين مياه الفيضان فيها، ولكن هذه التسمية المصرية القديمة معناها البحر الكبير.

كما أن اسم مدينة الفيوم كان في الأصل "با-يم" أي "البحر" أو "هذا البحر"، وتحرف الاسم بعد ذلك إلى "بايوم"، ثم "فيوم".

كانت البحيرة تمد بماء النيل في فترة الفيضان عن طريق قناة طبيعية تعرف باسم بحر يوسف (ناسا)

ملوك الهندسة

ووفقا لموقع جامعة كلية لندن، فقد "كان هذا أحد أقدم المشاريع الهيدرولوجية الوطنية الضخمة في العالم". وقد حصل ملكا الأسرة الثانية عشرة: أمنمحات الأول والثالث -المسؤولان عن هذا المشروع- على لقب "ملوك الهندسة".

وسمح بناء السدود الجزئية كذلك لبحيرة مويريس في عهد بطليموس الثاني باستصلاح مساحات كبيرة من التربة الغرينية الخصبة للزراعة.

وبالنسبة للإمبراطورية الرومانية، كانت واحة الفيوم بمثابة سلة الغذاء. وبفضل تلك الأعمال الهندسية القديمة، تملأ المزارع والبساتين المنخفض، وتصطف على الضفاف الغربية لنهر النيل.

والبقع الرمادية الصغيرة العديدة في صورة القلب لرواد الفضاء، هي قرى وبلدات في المناطق الزراعية المزروعة بكثافة. لقد دعمت المنطقة الحياة البشرية لأكثر من 8 آلاف عام، كما أنها توفر الموارد للعديد من أنواع الطيور والأسماك، فضلا عن الغزلان النحيلة المهددة بالانقراض.

ووفقا للتقرير المنشور على موقع لايف ساينس (Live Science)، فإنه يجب أن نشكر الفراعنة القدماء على عيد الحب الجغرافي هذا.