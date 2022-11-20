يتوقع الباحثون أن طارد الحشرات -وفق التركيب والتقنية التي ابتكروها- يحتاج إلى أكثر من أسبوع حتى يتبخر تماما عند درجة حرارة الجسم.

طوّر علماء من جامعة مارتن لوثر هالي فيتنبرغ نوعا جديدا من أنظمة توصيل المواد الطاردة للحشرات التي يمكن تشكيلها على هيئة خاتم أو سوار يمكن ارتداؤه.

ونشرت الدراسة الخاصة بهذا الابتكار في دورية "إنترناشيونال جورنال أوف فارماسيوتكس" (International Journal of Pharmaceutics).

مبيد حيوي معتمد لجميع الأعمار

ووفقا للتقرير المنشور على موقع "ساي تك ديلي" (Sci Tech Daily)، فقد طوّر الباحثون نماذجهم الأولية باستخدام طارد الحشرات المعروف بالاسم التجاري "آي آر ®3535" (IR3535®) الذي طورته شركة "ميرك" (MERCK)، وهو مستوحى من حمض أميني طبيعي معروف باسم "بيتا ألانين" (ß-alanine).

ويتم استخدام طارد الحشرات موضعيا لمنع لدغات ولسعات البعوض والقراد والحشرات الأخرى، وهو زيت عديم اللون والرائحة تقريبا، وله فعالية ضد مجموعة واسعة من الحشرات، وقابل للتحلل بشكل معقول.

وتم تصنيف طارد الحشرات مبيدا حيويا معتمدا لجميع الأعمار. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه "من غير المحتمل أن يمثل خطرا حادا في الاستخدام العادي، لذلك يمكن استخدامه لحماية الأطفال الصغار، وهو يقلل من التعرّض للأمراض التي تنقلها الحشرات مثل زيكا أو الملاريا أو حمى الضنك.

ويمكن استخدام السائل الصافي العديم الرائحة، الذي يأتي عادة في شكل رذاذ أو غسول ويوفر الحماية لعدة ساعات، في تركيبات خفيفة الوزن مثل المستحضرات والبخاخات والهباء الجوي، مما يسمح لجلد المستهلك بالتنفس بسهولة.

خاتم يمكن ارتداؤه

ويشرح فانفان دو المؤلف الرئيسي للدراسة، طالب الدكتوراه في جامعة مارتن لوثر هالي فيتنبرغ، الركيزة الجوهرية لابتكارهم، فيقول إن "الفكرة الأساسية هي أن طارد الحشرات يتبخر باستمرار ويشكل حاجزا أمام الحشرات".

وقام الباحثون بإدخال طارد الحشرات بعناية في بوليمر قابل للتحلل باستخدام تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد متخصصة، وتم تشكيل خليط المواد بنجاح بطرق مختلفة.

وبمساعدة الطابعة الثلاثية الأبعاد، يتم أولا "تغليف" العنصر النشط وتشكيله بالشكل المطلوب، مثل الحلقة أو الخاتم، وهو ما يمكن ارتداؤه بعد ذلك وإطلاق عامل مصمم لدرء البعوض لفترة طويلة.

ويقول البروفيسور أندروش رينيه من جامعة مارتن لوثر هالي فيتنبرغ، في بيان صحفي للجامعة، إن "بخاخات البعوض التي تحتوي على طارد الحشرات لطيفة جدا على الجلد، وقد تم استخدامها في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة. لهذا السبب كنا نستخدمه في تجاربنا".

مزيد من البحث والتطوير

ويعتمد معدل تبخر طارد الحشرات على العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك درجة الحرارة والتركيز وهيكل البوليمر المستخدم. وبعد إجراء العديد من التجارب والمحاكاة، يتوقع الفريق أن طارد الحشرات يحتاج إلى أكثر من أسبوع حتى يتبخر تماما عند درجة حرارة 37 درجة مئوية (أي درجة حرارة الجسم).

وفي حين أثبت الباحثون أن من الممكن تطوير طارد للحشرات لنموذج يمكن ارتداؤه، فإن الحلقات والأشكال الأخرى التي تم إنشاؤها للدراسة ليست سوى نماذج أولية.

ومع ذلك، يبحث البروفيسور أندروش وزملاؤه عن طرق جديدة لتحرير طارد الحشرات على مدى فترة زمنية أطول، مثل تغليفه في حلقة أو خاتم أو سوار يمكن ارتداؤه، وما زالت أبحاثهم جارية لاختيار الطريقة الأكثر فاعلية لتطبيق هذا الابتكار الجديد.

ووفقا لأندروش، يجب إجراء مزيد من البحث لتحديد مدى جودة عمل الحلقات في ظل الظروف الفعلية، ويمكن أيضا تحسين مواد التغليف بشكل أكبر.