جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022 تُمنح لرواد تطوير الكيمياء النقرية

فاز العلماء كارولين بيرتوزي ومورتن ميلدال وباري شاربليس بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 اليوم الأربعاء؛ تقديرا لاكتشافهم تفاعلات تسمح للبنات البناء الجزيئي بالترابط معا لإنتاج مركبات جديدة مطلوبة.

وقالت الهيئة المانحة للجائزة -في بيان- إن التقنيات المعروفة باسم الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة تُستخدم الآن على مستوى العالم لاستكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية.

وأضافت "باستخدام التفاعلات المتعامدة الحيوية، حسّن الباحثون استهداف الخلايا السرطانية بعقاقير يجري حاليا اختبارها سريريا".

وتمنح الجائزة الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (915.072 دولارا).

وهذه الجائزة الثالثة التي تمنح من جوائز نوبل لهذا العام على مدار 6 أيام متتالية، فهي تلي جائزتي نوبل في الطب والفيزياء اللتين أُعلن عنهما في وقت سابق هذا الأسبوع.

وينضم شاربليس إلى نخبة من العلماء الذين حصلوا مرتين على جائزة نوبل.

والآخرون هم: جون باردين الذي فاز بجائزة الفيزياء مرتين، وماري كوري التي فازت بالفيزياء والكيمياء، ولينوس بولينج الذي فاز بالكيمياء والسلام وفريدريك سانجر الذي فاز بجائزة الكيمياء مرتين.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022