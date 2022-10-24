اكتشاف بكتيريا في الكهوف الجزائرية يمكنها تكسير الجلوتين

عندما كتب الروائي الفرنسي جول فيرن روايته الشهيرة "رحلة إلى مركز الأرض" لم يصدق البعض وجود حياة زاخرة في العالم السفلي، واستغرق الأمر عدة عقود قبل أن يبدأ علماء الأحياء استكشاف الحياة تحت الأرض بجدية، وحاليا نعرف أن 30% على الأقل من جميع الكائنات الحية الدقيقة تعيش في أعماق الأرض.

وعثر فريق دولي من الباحثين من جامعتي أوميو في السويد وقسنطينة في الجزائر مؤخرا على بكتيريا تحمل خصائص مميزة في كهوف جزائرية لم تُستكشف سابقا، وتقع على أعماق غائرة في الجزائر، ونشروا نتائج البحث في دورية "ميكروبيولوجي سبيكترم" (Microbiology Spectrum) في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تقول ناتوشكا لي -الباحثة في قسم علم البيئة في جامعة أوميو في البيان الصحفي المنشور على موقع "فيز دوت أورج" (Phys.org) -في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- إن "هذه الدراسة تظهر قدرات الكائنات الدقيقة في كوكبنا، وعلى الرغم من جهود الباحثون المضنية في البحث فإننا تمكننا من رصد جزء صغير من جميع الميكروبات الموجودة على كوكب الأرض".

البكتيريا في كهوف الجزائر

في العقد الماضي، حظيت أبحاث الكهوف باهتمام كبير، وتمتلك شمال أفريقيا -والجزائر تحديدا- كهوفا فريدة وغير مستكشفة، مثل أعمق كهفين: آنو إيفليس وآنو بوسويل، كما تمتلك أكبر شبكة كهوف تحت الأرض في أفريقيا، وهي كهوف غار بوماظة، وبها أحد أعمق الكهوف الجبسية في العالم، وهو غار "كيف".

وحتى الآن، لم تستكشف الأحياء الدقيقة في تلك الكهوف الجزائرية، باستثناء تلك الموجودة في كهف الشعب، لذا قام الباحثون بعزل وتصنيف 250 سلالة بكتيرية من الصخور الرسوبية في 10 كهوف جزائرية تقع على أعماق مختلفة، تصل إلى 450 مترا تحت سطح الأرض.

وصنف الباحثون تلك السلالات وفقا لإمكانياتها الحيوية المفيدة، مثل حساسية المضادات الحيوية، والقدرة على تحليل اللاكتوز والجلوتين، وهما مصدرا اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة.

وأظهرت التحليلات الفيزيائية والكيميائية أن 9 كهوف تحتوي على أقل من 2 مليغرام من إجمالي الكربون العضوي لكل لتر، مما يعني صعوبة وصول الغذاء للكائنات الدقيقة، وتفاوتت درجة الحرارة في الكهوف من 3.2 درجات مئوية إلى 25 درجة مئوية، وتراوحت الرطوبة بين 40 و99.99%.

ورغم هذه الظروف البيئية الصعبة وصعوبة وصول الغذاء إلى الكائنات الدقيقة، فإن العلماء وجدوا أن هذه الكائنات متنوعة بشكل ملحوظ، وتظهر أنواعا مختلفة من التكيف مع طبيعة الكهوف.

تقول ناتوشكا لي "عثرنا على سلالات من البكتيريا تنتج مواد مضادة للميكروبات، ويمكنها تكسير الجلوتين. والجلوتين مادة يمكن أن تسبب التهابات في الأمعاء، وهذه البكتيريا يمكن أن تتأقلم في الظروف القاسية الموجودة داخل الجهاز الهضمي للإنسان".

وتنتمي هذه البكتيريا إلى البكتيريا العصوية، التي تلعب دورا رئيسيا في النظام البيئي، فمن ناحية قد تتسبب في العديد من الأمراض ومن ناحية أخرى قد تكون مفيدة.

أهمية البحث داخل الكهوف

يمكن أن يمنحنا البحث في أشكال الحياة تحت الأرض معلومات حول ماهية تطور الحياة فوق الأرض، وقد تكون دليلا على وجود حيوات أخرى تحت سطح أجرام سماوية مختلفة، مثل كوكب المريخ.

ولاحقا، سيتحقق الباحثون من إمكانية استخدام البكتيريا المستخرجة من الكهوف في مجال صناعة التكنولوجيا الحيوية، مثل مضادات حساسية الجلوتين.