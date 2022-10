واشنطن- عقب تأجيل وكالة ناسا الأميركية مهمة إطلاق المركبة الفضائية "أرتميس 1" (Artemis1)، التي كان مقررا لها في 29 أغسطس/آب الماضي، تعهّدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي بالعودة إلى القمر وأكدت الالتزام الرسمي تجاه مشروع إطلاقها.

وقد تم تأجيل هذه المهمة أكثر من مرة، بسبب مشكلات فنية مختلفة، وتم الاتفاق على موعد جديد هو الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وغردت هاريس يومها (29 أغسطس/آب الماضي) قائلة "بينما كنا نأمل في رؤية إطلاق صاروخ أرتميس اليوم، قدمت المحاولة بيانات قيّمة في اختبار أقوى صاروخ في التاريخ. يظل التزامنا ببرنامج أرتميس ثابتا، وسنعود إلى القمر".

While we hoped to see the launch of Artemis I today, the attempt provided valuable data as we test the most powerful rocket in history. Our commitment to the Artemis Program remains firm, and we will return to the moon.

— Vice President Kamala Harris (@VP) August 29, 2022