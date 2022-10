العراق في صدارة التصنيف.. مبادرة "أرسيف" تُصدر قائمة بالمؤسسات العربية الأكثر تأثيرا واقتباسا

أصدرت مبادرة "معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية" -المعروفة اختصارا باسم "أرسيف"- تقريرها السنوي السابع الخاص بقياس الإنتاج العلمي الأكاديمي العربي، وتصدر باحثو العراق ومؤسساته العلمية طليعة التصنيف الخاص بالباحثين والمؤسسات الأكثر اقتباسا لمؤلفاتهم.

يُتوِّج الباحثون والعلماء أعمالهم بنشرها في نهاية المطاف في الدوريات العلمية، ومن ثم تصبح هذه الأبحاث متاحة لغيرهم من المتخصصين والعامة للاطلاع عليها. وعندما يستعين أحد الباحثين بأبحاث من سبقوه، فإنه يتعين عليه الاستشهاد بأبحاثهم واقتباسها، وكلما زاد الاستشهاد ببحث ما كان ذلك مؤشرا على أن هذا البحث ذو تأثير عالٍ في المجتمع العلمي.

وتنعكس زيادة الاستشهادات (الاقتباسات) على الباحث العلمي نفسه بأن يمنحه ذلك تقييما أعلى على "مؤشر-إتش"؛ وهو واحد من بين تقييمات أخرى تقيس نسبة الاقتباسات الخاصة بأبحاث المؤلفين، وعلى الدورية التي ينشر فيها الباحث أبحاثه، وهو معامل آخر يعرف "بمعامل التأثير" الخاص بكل دورية أو مجلة.

غير أن معاملات التأثير الفائتة تُعنَى -غالبا- بالمقالات والدوريات التي تصدر باللغة الإنجليزية، لا سيما أنها اللغة الشائعة التي يستخدمها العلماء في إيصال علومهم عالميا. ومن ثم، فإن الباحثين الذين ينشرون أبحاثهم باللغة العربية -أو بغيرها من اللغات- لا تخضع أبحثاهم لهذه المعاملات، وبالتالي يصبح من الصعب قياس مدى تأثيرها.

ومن هذا المنطلق، قامت مؤسسة "عالم المعرفة للمحتوى الرقمي" -ومقرها الأردن- عام 2013 بتأسيس مبادرة "أرسيف" لقياس مدى التأثير والاستشهاد الخاص بالمقالات العربية.

وتعد مبادرة "أرسيف" واحدة من ضمن نواتج "قاعدة بيانات معرفة" التي أسستها مؤسسة "عالم المعرفة للمحتوى الرقمي"؛ وهي قاعدة بيانات عربية رقمية تحتوي على ما يزيد على مليوني سجل أرشيفي، يشمل النصوص الكاملة للمقالات والدراسات والبحوث الصادرة عن عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية ودور النشر العربية.

وأصدر القائمون على مبادرة "أرسيف" تقريرهم السنوي السابع لعام 2022 في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، الخاص بأكثر الدوريات العلمية العربية تأثيرا، وذلك عبر لقاء خاص عُقد عبر تقنية "زوم"، شاركت فيه مجموعة واسعة من الباحثين والأكاديميين، ورؤساء وأعضاء هيئات تحرير مجلات علمية، وصناع قرار وواضعي سياسات في مجال البحث والنشر العلمي وغيرهم من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتلقت الجزيرة نت نسخة منه.

