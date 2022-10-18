من المرجح أن جلد ضفادع تشرنوبل الداكن سمح لها بتحمّل الإشعاع بشكل أفضل، وجعلها أكثر ملاءمة للبقاء، وبالتالي مكّنها من إنتاج المزيد من النسل، ولهذا أصبحت تهيمن على جميع الأنواع في منطقة تشرنوبل

بعد مرور أكثر من 3 عقود على حادث المفاعل الرابع في محطة تشرنوبل للطاقة النووية في عام 1986، والذي نتج عنه أكبر إطلاق لمواد مشعة في تاريخ البشرية، وبعد نزوح السكان، غدت المنطقة ملاذا آمنا لمجموعة متنوعة من الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك الدببة والذئاب والوشق، وأصبحت تشرنوبل واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في أوروبا.

كان الإشعاع المنبعث عن هذا الحادث أكبر بـ400 مرة من قنبلة الحرب العالمية الثانية التي انفجرت في هيروشيما اليابانية، ولوّث منطقة مساحتها 2600 كيلومتر مربع وانتشر عبر أجزاء أخرى من أوروبا، وعلى الرغم من وقوع الحادث منذ أكثر من 35 عاما، فلا تزال كارثة تشرنوبل تؤثر على البيئة حتى اليوم.

تأثير التعرض للإشعاع

مؤخرا، قام فريق من الباحثين بعرض نتائج دراستهم في تقرير منشور بموقع "ذا كونفرسيشن" (The Conversation) في 29 سبتمبر/أيلول الماضي. يقول الباحثون "بدأ عملنا في تشرنوبل في عام 2016. وبدراسة تأثير التعرض الحاد لجرعات عالية من الإشعاع على النظم البيئية التي ضربها الإشعاع في تشرنوبل، اكتشفنا في ذلك العام العديد من ضفادع الأشجار الشرقية بلون أسود غير عادي بالقرب من المفاعل النووي المتضرر، وعادة ما يكون لهذه الأنواع لون ظهر أخضر فاتح".

وأظهرت دراستهم التي نُشرت في دورية "إيفليوشيناري أبليكيشنز" (Evolutionary Applications)، أن عدد الضفادع شبه السوداء من ضفادع الأشجار الشرقية (Hyla orientalis) كانت أكثر عرضة للنجاة من الحادث النووي عام 1986 في أوكرانيا من الضفادع ذات الجلد الفاتح، مما أدى إلى وجود تجمعات كبيرة تهيمن عليها الضفادع الداكنة اليوم.

وقال بابلو بوراكو، المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الأحياء في إشبيلية، إسبانيا، لموقع "لايف ساينس" (Live Science) في رسالة بريد إلكتروني "لقد أطلق حادث تشرنوبل ما يقرب من 100 ضعف الطاقة المنبعثة من القنابل النووية لهيروشيما وناغازاكي".

دور الميلانين في الحماية

أراد بوراكو وفريقه أن يفهموا كيف دفع الإشعاع النووي التطور في الحيوانات التي تعيش هناك. وكتب الباحثون "يمكن للإشعاع أن يدمر المادة الوراثية للكائنات الحية ويولّد طفرات غير مرغوب فيها. مع ذلك، فإن أحد أكثر موضوعات البحث إثارة للاهتمام في تشرنوبل هو محاولة اكتشاف ما إذا كانت بعض الأنواع تتكيف بالفعل لتعيش مع الإشعاع".

وكما هو الحال مع الملوثات الأخرى، يمكن أن يكون الإشعاع عاملا انتقائيا قويا للغاية، ويفضل الكائنات الحية ذات الآليات التي تزيد من بقائها في المناطق الملوثة بالمواد المشعة.

ومن المعروف أن صبغة الميلانين مسؤولة عن اللون الداكن للعديد من الكائنات الحية، ويمكن أن يمتد دورها الوقائي إلى الإشعاع المؤين. ويمكن أن تقلل هذه الفئة من الأصباغ أيضا من الآثار السلبية للأشعة فوق البنفسجية.

يمتص الميلانين ويبدد جزءا من طاقة الإشعاع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحيد الجزيئات المؤينة داخل الخلية، مثل أنواع الأكسجين التفاعلية. هذه الإجراءات تجعل من غير المرجح أن يعاني الأفراد المعرضون للإشعاع من تلف الخلايا، ويزيد من فرص بقائهم على قيد الحياة.

ضفادع تشرنوبل

بعد اكتشاف الضفادع السوداء الأولى في عام 2016، قرر الباحثون دراسة دور الميلانين في الحفاظ على الحياة البرية في تشرنوبل. وبين عامي 2017 و2019، درسوا بالتفصيل ألوان ضفادع الأشجار الشرقية في مناطق مختلفة من شمال أوكرانيا.

وخلال تلك السنوات قاموا بتحليل لون جلد الظهر لأكثر من 200 من ذكور الضفادع التي تم اصطيادها في 12 موقعا مختلفا، وتم توزيع هذه المواقع على طول تدرج واسع للتلوث الإشعاعي، والتي تضمنت بعضا من أكثر المناطق نشاطا إشعاعيا على هذا الكوكب. وللمقارنة، تمت دراسة 4 مواقع خارج منطقة تشرنوبل، مع قياس مستويات الإشعاع فيها لاستخدامها كفئة ضابطة.

وكشفت أبحاثهم أن لون ضفادع تشرنوبل أغمق بكثير من لون الضفادع التي تم التقاطها من خارج المنطقة. كما اكتشفوا أن بعضها شديد السواد، ووجدوا أن هذا اللون لا يرتبط بمستويات الإشعاع التي تتعرض لها الضفادع اليوم، ولكن اللون الغامق كان مميزا للضفادع من داخل أو بالقرب من المناطق الأكثر تلوثا وقت وقوع الحادث.

عملية انتقاء طبيعي سريعة

في حين أن تشرنوبل غالبا ما ترتبط بالموت واليأس، فقد كشفت الدراسة الأخيرة أن هذه المدينة المنكوبة هي المكان الذي يمكن رؤية تطور الحياة فيه عمليا، بحسب تقرير نشر في "ذا ويذر تشانيل" (The Weather Channel).

وتشير نتائج الدراسة إلى أن ضفادع تشرنوبل ربما خضعت لعملية تطور سريع استجابة للإشعاع نظرا لتحمل بعضها لجرعات الإشعاع العالية، وتمكنها من البقاء على قيد الحياة.

وفي هذا السيناريو، فإن تلك الضفادع ذات اللون الداكن وقت وقوع الحادث، والتي تمثل عادة أقلية في موقعها، وجدت الفرصة للبقاء بعد تعرضها للإشعاع، واستمرت في التكاثر، واحتلت المنطقة على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وبعد النظر في جميع الحقائق والعوامل، تمكن الباحثون من استنتاج أنه من المرجح أن جلد ضفادع تشرنوبل الداكن سمح لها بتحمل الإشعاع بشكل أفضل، وجعلها أكثر ملاءمة للبقاء، وبالتالي مكّنها من إنتاج المزيد من النسل، ولهذا أصبحت تهيمن على جميع الأنواع في منطقة تشرنوبل.

كما يري الباحثون أن ضفادع تشرنوبل ربما خضعت لعملية تطورية سريعة كرد فعل للإشعاع، وقد يكون بسبب عملية انتقاء طبيعي سريعة بشكل لا يصدق.