التنافس على الأنثى.. أفضل صور للحياة البرية عام 2022

تهتم المسابقة التي ينظمها متحف التاريخ الطبيعي بتسليط الضوء على مآثر الحياة البرية، وذلك باختيار مجموعة من الصور الفائزة من بين ما يقرب من 40 ألف صورة سنويا.

أعلن متحف التاريخ الطبيعي بالمملكة المتحدة الفائز بلقب "مصور الحياة البرية" لعام 2022 (Wildlife Photographer of the Year)، إضافة إلى الإعلان عن عرض عدد من اللقطات الساحرة التي تظهر جمال الحياة البرية.

وينظم متحف التاريخ الطبيعي هذه المسابقة -التي تأسست عام 1965- بشكل سنوي. وتنافس على جائزة هذا العام 38 ألفا و575 صورة من 93 موقعا عالميا. وأعلن المتحف -الذي يدير المسابقة- بدء عرض هذه الصور في المتحف ابتداء من يوم الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما ستعرض هذه الصور -بعد نهاية المعرض- في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأماكن أخرى في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.

الجائزة الكبرى

وفازت الأميركية كارين أغنر بلقب "مصور الحياة البرية" لهذا العام عن صورتها التي تحمل عنوان "الطنانة الكبيرة"؛ إذ تُظهر صورتها الاستثنائية مشهدا لكرة مكونة من ذكور "نحل الصبار" وهي عازمة على التزاوج من أنثى وحيدة موجودة في مركز الكرة، وذلك على خلفية من الرمال الحارقة الموجودة في مزرعة بولاية تكساس. وتعد أغنر خامس امرأة تحصل على الجائزة الكبرى في تاريخ المسابقة الذي يمتد إلى 58 عاما.

جمال بالين

كما اختير عدد من الفائزين في فئات أخرى للجائزة بما في ذلك 3 جوائز لمصوري الحياة البرية الشباب. وذهبت الجائزة الكبرى في فئة الشباب إلى التايلندي كاتانيو ووتيتشيتاناكورن (16 عاما) الذي التقط صورة لـ"حوت برايد" وهو يطفو بالقرب من قاربه ليتغذى على "أسماك الأنشوجة" الصغيرة، وأطلق المصور على اللقطة اسم "جمال بالين".

والبالين هو نظام لتصفية الغذاء داخل أفواه الحيتان البالينية. فعندما يفتح الحوت فمه تحت الماء ليقوم بإدخال الماء ثم دفعه للخارج مرة أخرى، تبقى بعض الحيوانات مثل الأسماك الصغيرة عالقة داخل فمه مكونة مصدرا غذائيا للحوت.

جوائز في فئات أخرى

وتحت الفئات المختلفة للجائزة، فازت الصور الآتية بعدد من الجوائز التي يقدمها متحف التاريخ الطبيعي لتكريم أفضل لقطات الحياة البرية:

فئة الفن الطبيعي: طيور النحام (الفلامنغو) السماوية

فئة حياة الحضر البرية: بيت الدببة، جزيرة كوليوتشين في روسيا

فئة سلوك الثدييات: أسماك سلمون في أثناء هروبها من دب بني جائع

فئة صور الحيوانات: صورة عرض المغازلة لطائر حبار جزر الكناري

فئة سلوك البرمائيات والزواحف: إناث ضفادع الأشجار الشراعية تضع بيضها على سعوف النخيل المتدلية

فئة الصور الكبرى: التباين بين أشجار الغابة على اليسار ونمو الطحالب على سطح بحيرة أماتيتلان على اليمين

فئة التصوير الصحفي: وفاة نداكاسي وهي بين يدي الحارس أندريه بوما الذي أنقذها منذ 13 عاما من مافيا الفحم في الكونغو

فئة التصوير تحت الماء: ذكر نجم البحر يقذف الحيوانات المنوية في المياه العكرة في الخليج الضحل

فئة النباتات والفطريات: فطر "الغوشنة الخادعة" الذي تصعب زراعته في مناطق كثيرة بالعالم