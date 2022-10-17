تهتم المسابقة التي تنظمها شركة "نيكون" بتسليط الضوء على جمال العوالم الدقيقة من خلال إبراز أفضل الصور التي تلتقطها عدسات العلماء والفنانين والمصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم.

في تقاطع مذهل للفن مع العلم، أعلنت شركة "نيكون" (Nikon) -المتخصصة في منتجات البصريات والتصوير- عن الصور الفائزة في مسابقة التصوير المجهري التي تنظمها سنويا تحت عنوان "العالم الدقيق لنيكون" (Nikon Small World). وتعد هذه هي النسخة 48 من المسابقة.

وتهتم هذه المسابقة بتسليط الضوء على العوالم الدقيقة التي تلتقطها عدسات العلماء والفنانين والمصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم. وتعد هذه المسابقة فرصة لمشاركة جمال الطبيعة المجهرية، ليس مع المجتمع العلمي فحسب، بل مع جموع الناس حول العالم.

المركز الأول

وقد فازت صورة لغريغوري تيمين -تحت إشراف الدكتور ميشيل ميلينكوفيتش من جامعة جنيف- بالمركز الأول. وتظهر الصور -عالية الدقة- يدا جنينية لـ"أبو بريص النهار"؛ وهو أحد الزواحف التي تسكن مدغشقر. ويبلغ طول اليد الجنينية حوالي 3 مليمترات.

المركز الثاني

وقد حازت صورة الدكتور كاليب داوسون المركز الثاني. وفيها أنسجة الثدي تظهر فيها الخلايا الظهارية العضلية المنقبضة وهي تلتف حول الحويصلات المنتجة للحليب.

المركز الثالث

وقد فازت صورة شبكات الأوعية الدموية في أمعاء فأر بالغ -والتي التقطتها ساتو بافونسالو والدكتورة سينم كرمان- بالمركز الثالث.

المركز الرابع

فازت صورة الدكتور أندرو بوسيلت بالمركز الرابع. وتظهر الصورة عنكبوت القبو طويل الأرجل، والذي يبلغ طول جسد أنثاه 9 مليمترات، بينما يكون الذكر أقصر قليلا.

المركز الخامس

وحازت صورة عفن الوحل التي التقطها أليسون بولاك على المركز الخامس.

المركز السادس

فازت صورة أولي بيلفيلت بالمركز السادس. وتظهر جزيئات الكربون غير المحترقة وهي تتحرر عندما تنكسر السلسلة الهيدروكربونية للشمعة.

المركز السابع

فازت صورة الدكتور جيانكون جاو والدكتورة غليندا هاليداي بالمركز السابع. وتظهر مجموعة من الخلايا العصبية البشرية المشتقة من الخلايا الجذعية العصبية.

المركز الثامن

فازت صورة الدكتور نثنائيل برونيت والتي تظهر القمم النامية للطحالب الحمراء بالمركز الثامن.

المركز التاسع

كما فازت صورة خليط الكريستال السائل للدكتور ماريك سوتكوفسكي بالمركز التاسع.

المركز العاشر

فازت صورة لذبابة تحت ذقن خنفساء النمر بالمركز العاشر. وقد التقط الصورة مراد أوزتورك.

وقد فازت الصور الأخرى بعدد من المراكز. كما نالت 15 صورة أخرى ذِكرا شرفيا على موقع المسابقة، ويمكنك الاطلاع عليها من هنا.