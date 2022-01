توفي يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، العالم الأميركي إدوارد أوسبورن ويلسون الملقب بـ"وريث داروين"، عن عمر ناهز 92 عاما، وفق ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية -في تقرير لها- إن ويلسون عُرف بريادته العلمية في دراسة النمل، لذا فقد عرف باسم "رجل النمل" (Ant Man).

We are deeply saddened to share the passing of E.O. Wilson, preeminent scientist, naturalist, author of #halfearth at 92. "His gift was a deep belief in people and our shared human resolve to save the natural world" – Paula Ehrlich https://t.co/suAoRUPil6 #eowilson #extinction

درّس ويلسون في جامعة هارفارد فترة طويلة، وألّف عشرات الكتب، حصد اثنان منها جائزة بوليتزر المرموقة: الأول كتاب "الطبيعة البشرية" عام 1978، والثاني كتاب "النمل" (The Ants) عام 1990.

وبحسب "مؤسسة ويلسون للتنوع البيولوجي" (E.O. Wilson Biodiversity Foundation)، فإن ويلسون الذي توفي في ولاية ماساتشوستس "كرس حياته لدراسة عالم الطبيعية وإلهام الآخرين للاهتمام بهذا المجال سيرا على خطاه".

من جهته، أعرب العالم ستيفن بينكر عن أسفه لوفاة "العالم العظيم"، وكتب على تويتر قائلا "اختلفنا في بعض الأمور، لكن ذلك لم يؤثر على تواضعه واستعداده للنقاش".

Sad indeed. A great scientist and a lovely man (I'm still grateful for a letter of encouragement he wrote to me early in my career, before we were colleagues). We disagreed about some things, but it didn't affect his generosity and willingness to engage. https://t.co/3ppqTwhHUf

