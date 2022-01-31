الهلال سيكون بالفعل أعلى الأفق بعد غروب الشمس، لكن رؤيته غير ممكنة بالعين المجردة أو التلسكوب في أغلب الدول العربية.

في الشريعة الإسلامية، يعتمد تحديد مطالع الشهور الهجرية على مبدأ "الرؤية"، أي أن يُرصد الهلال الجديد مباشرة بعد غروب يوم الرؤية، الذي يحدث في هذه الحالة يوم الثلاثاء القادم 29 جمادى الآخرة 1443، الموافق الأول من فبراير/شباط 2022، في الغالبية العظمى من الدول الإسلامية.

موضع الهلال

تتعلق الشهور الهجرية بدورة القمر حول الأرض. بالنسبة لنا على الأرض، تبدأ أطوار القمر بالهلال الذي يزداد حجمه يوما بعد يوم وصولا إلى البدر بعد نحو 14 يوما، ثم يتناقص مرة أخرى.

لكن ليس حجم الإضاءة على سطح القمر فقط هو ما يختلف يوما بعد يوم، بل مكان القمر أيضا، حيث يبدو لنا وكأنه يتحرك في السماء مبتعدا عن الشمس يوما بعد يوم، حتى نصل إلى يوم البدر فتغرب الشمس من جهة ويخرج القمر من الجهة الأخرى، لكن ماذا لو قررنا -نظريا لغرض الفهم- أن نعيد الزمن إلى الوراء يوما بعد يوم؟ في هذه الحالة، سيقترب القمر من الشمس حتى يقف إلى جوارها في السماء.

الفقهاء والفلكيون يستخدمون لحظة الاقتران لتوقع بداية الشهر الهجري (بيكسابي)

وهذا ما يسمى "لحظة الاقتران" التي تكون أول الشهر القمري، ولا يمكن لنا أن نرى القمر خلالها بالطبع، لكن الفقهاء والفلكيين يستخدمونها لتوقع بداية الشهر الهجري الجديد.

فإذا كانت لحظة الاقتران قد حدثت قبل وقت كاف من خروج المختصين من الهيئات الشرعية لرصد الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية (حوالي 14 ساعة)، فإن ذلك يرجح بشكل شبه مؤكد أن يتمكنوا من رصد الهلال، ويعلن اليوم التالي أول أيام الشهر الهجري، أما إذا كانت أقل من ذلك، فينشأ خلاف.

غرة رجب

بالنسبة للوضع الحالي، فإن لحظة اقتران القمر مع الشمس تكون صباح الأول من فبراير/شباط المقبل في تمام الساعة 08:46 صباحا بتوقيت الدوحة، أي أقل من 10 ساعات للهلال كي يظهر بوضوح للمختصين بعد الغروب، إما بالعين المجردة أو التلسكوب.

رؤية الهلال سوف تتعذر في أغلب البلاد العربية (مركز الفلك الدولي)

وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن الهلال في تلك الحالة سيكون بالفعل أعلى الأفق بعد غروب الشمس، لكن رؤيته غير ممكنة بالعين المجردة أو التلسكوب في أغلب الدول العربية بسبب اقترابه من الأفق ودخوله في ضوء الشمس المتبقي. ويستثنى من ذلك مناطق مثل جنوبي الجزائر وجنوبي المغرب، وموريتانيا والصومال وجنوبي السودان، حيث يمكن أن يرى الهلال بالتلسكوب مع بعض التدقيق.

في تلك الحالة قد ينشأ خلاف بين بقية الدول العربية، فإذا قامت الدولة باعتماد الحساب الفلكي، فإن الثاني من فبراير/شباط المقبل هو أول أيام شهر رجب 1443، وإذا اعتمدت الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب، فإن شهر رجب يبدأ في الثالث من فبراير/شباط المقبل.