في الدراسة الجديدة، تحول الباحثون إلى تقنية التعلم العميق التي يمكن أن تتنبأ بخطر وفاة الشخص من خلال تحليل العمر البيولوجي لشبكية العين.

رغم أن خطر المرض والموت المبكر يزداد عمومًا مع تقدم العمر، لكن هذا الخطر يمكن أن يختلف قليلا بين الأفراد من العمر نفسه، ويمكن تفسير هذا الاختلاف من خلال "العمر البيولوجي" للشخص، والذي -على عكس العمر الزمني- يتقدم بوتيرة مختلفة لكل شخص، اعتمادًا على عدة عوامل صحية، حسب ما ذكره التقرير المنشور على موقع لايف ساينس Live Science في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

أبحاث سابقة

الآن، ومن خلال فحص الأوعية الدقيقة داخل العينين، قد يتمكن الأطباء يوما ما من التنبؤ بخطر الموت المبكر -وفقا لدراسة جديدة-، فقد كشفت الدراسات السابقة عن مؤشرات حيوية مختلفة في الجسم قد تكون قادرة على تحديد العمر البيولوجي للشخص، بما في ذلك جينات محددة والقدرات المعرفية وضغط الدم والجهاز المناعي، حسبما ذكر تقرير سابق لموقع لايف ساينس.

توفر شبكية العين "نافذة" فريدة لتقييم الأمراض الوعائية والعصبية المرتبطة بزيادة مخاطر الوفاة (شترستوك)

حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن شبكية العين، وهي طبقات حساسة للضوء من الأنسجة العصبية في مؤخرة العين، هي مؤشر محتمل على العمر البيولوجي للإنسان، لأنها يمكن أن توفر أدلة حول مخاطر المرض.

وقد ذكر الباحثون في الدراسة الجديدة التي نُشرت في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري في دورية بريتيش جورنال أوف أوفثالمولوجي British Journal of Ophthalmology "توفر شبكية العين "نافذة" فريدة يسهل الوصول إليها لتقييم الأمراض الوعائية والعصبية المرتبطة بزيادة مخاطر الوفاة".

التعلم العميق

في الدراسة الجديدة، تحول الباحثون إلى تقنية التعلم العميق التي يمكن أن تتنبأ بخطر وفاة الشخص من خلال تحليل العمر البيولوجي لشبكية العين -وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع الدورية البريطانية لطب العيون- حيث طور الباحثون نموذج التعلم العميق الخاص بهم، وهو نوع من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي تم تصميمه لتعلم مشابه للدماغ البشري، والذي حلل أكثر من 80 ألف صورة لقاع العين الذي يتضمن شبكية العين.

القرنية هي طبقات حساسة للضوء من الأنسجة العصبية في مؤخرة العين (شترستوك)

حصل الباحثون على هذه الصور من حوالي 47 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، وتم تخزينها في بنك حيوي في المملكة المتحدة، وهو قاعدة بيانات طبية حيوية لأكثر من نصف مليون مقيم في المملكة المتحدة.

ولمعرفة ما إذا كان نموذجهم دقيقًا، قاموا أولاً بتحليل أكثر من 19 ألف صورة لقاع العين تم التقاطها من أكثر من 11 ألف مشارك كانوا في صحة جيدة نسبيا، وكانت الفكرة هي أن الأعمار البيولوجية لشبكية العين لهؤلاء الأشخاص يجب أن تكون مشابهة إلى حد ما لعمرهم الزمني.

عيون أكبر عمرا من أصحابها

كان النموذج دقيقا إلى حد ما في التنبؤ بأعمار شبكية العين بالنسبة إلى العمر الزمني بهامش خطأ 3.5 أعوام تقريبا، ثم استخدموا النموذج لتقييم ما يقرب من 36 ألفا من صور المشاركين المتبقية التي تم جمعها على مدى 11 عام.

ووجدوا أن 51% من المشاركين لديهم "فجوة عمرية في الشبكية" -الفرق بين العمر البيولوجي والعمر الزمني- لأكثر من 3 سنوات، و28% لديهم فجوة تزيد على 5 سنوات، و4.5% لديهم فجوة تزيد على 10 سنوات؛ بعبارة أخرى، كانت عيون هؤلاء المشاركين "أكبر سنا" مقارنة بعمرهم الزمني.

من خلال فحص الأوعية الدقيقة داخل العينين، قد يتمكن الأطباء يوما ما من التنبؤ بخطر الموت المبكر (شترستوك)

أولئك الذين لديهم فجوات عمرية أكبر لديهم مخاطر من 49% إلى 67% أعلى للوفاة لأسباب أخرى غير أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان، ومع زيادة الفجوة العمرية بمقدار عام يزداد خطر الوفاة بنسبة 2% لأي سبب، و3% لأسباب أخرى غير أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، لكنهم لم يجدوا صلة بين الفجوة العمرية في الشبكية والموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

ويشير الباحثون إلى أنه نظرا لأنها كانت دراسة قائمة على الملاحظة، لم يتمكنوا من تحديد علاقة السبب، وخلصت الدراسة إلى أن "هذه النتائج تشير إلى أن عمر الشبكية قد يكون علامة بيولوجية مهمة سريريا من علامات الشيخوخة".