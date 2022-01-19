تصنيف العناكب الطويلة القوائم بأنها كائنات أسطورية سامة ليس أمرا صحيحا، ويبدو أن الأساطير المبنية حول هذه العناكب كانت نتاجا لمعرفة شائعة في حقبة ما دون تمحيص ودحض.

ربما سمعت يوما أن العناكب الطويلة القوائم (Daddy longlegs) من أكثر العناكب سمّية في العالم. فهل هي حقا عناكب خطيرة؟

ولمعرفة الإجابة، يتعين علينا أولا تصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بهذه العناكب.

اصطلاح واحد لأنواع مختلفة

أولا، على أي الكائنات يطلق لقب طويل القوائم؟

طبقا للتقرير الذي نشره موقع "لايف ساينس" (Live Sciences)، فإن هذا المصطلح يستخدم في العامية للإشارة إلى 3 كائنات مختلفة على أقل تقدير، غير أن واحدا فقط منها يعدّ عنكبوتا حقيقيا، هو المعروف باسم عنكبوت القبو (Cellar spider)، وينتمي هذا العنكبوت الوحيد إلى عائلة "قوسيات القوائم" (Pholcidae)، كما أن جسمه يتكون من جزئين وله 8 عيون وأنياب ويحتوي على قنوات وغدد سامة كما في غيره من العناكب.

عنكبوت القبو ينتمي إلى عائلة "قوسيات القوائم" وجسمه يتكون من جزئين (الصحافة الأميركية)

وهناك مجموعة أخرى من هذه الفصائل العنكبوتية تعرف بالحصَّادات وتنتمي إلى رتبة "أوبيليونز" (Opiliones). وعلى نقيض ما يوجد في غيرها من العناكب، فإن أجسام الحصَّادات تتكون من جزء واحد ولها عينان فقط، وليس لديها أنياب أو غدد سميه.

وعن هذه الكائنات يقول ريك فيتير -وهو باحث متقاعد في علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد (University of California, Riverside)- إن للحصَّادات أجزاء فم صغيرة تبدو كأنها كمّاشة دقيقة، تستخدمها هذه الكائنات في الغالب للفتك بالفرائس والحيوانات النافقة.

حشرات تحمل الاسم نفسه

وهناك مجموعة أخيرة تندرج تحت مصطلح "طويلات القوائم"، غير أن هذه المجموعة من الحشرات وليست من العناكب، وتنتمي هذه الحشرات إلى عائلة الطيثاريات (Tipulidae) ولها أجسام طويلة وأجنحة تجعلها تبدو كأنها بعوض كبير الحجم.

وعلى النقيض من غيرها من البعوض، فإن هذه الحشرة لا تستطيع اللدغ لعدم امتلاكها أجزاء فم على الإطلاق. وعندما تصل هذه الحشرة إلى مرحلة البلوغ تعيش بضعة أيام فقط، وهو وقت كافٍ للتزاوج ووضع البيض. ومن ثم فإن "طويلات القوائم" ليست مجرد كائن واحد، بل كائنات مختلفة. ولكن، ماذا نعرف عن سمومها؟

للطيثاريات أجسام طويلة وأجنحة تجعلها تبدو كأنها بعوض كبير الحجم (بيكسابي)

ليس لدى الطيثاريات سمّ على الإطلاق، كما أن الحصَّادات لا تمتلك زعافا بل لديها بعض السموم. ولمعرفة الفرق، فإن الزعاف نوع مخصص من السموم التي تطورت لدى الكائنات وتُحقن في الفرائس بعد لدغها. ولكن السم هو ما يتسلل إلى جسم الفريسة عن طريق الاستنشاق أو البلع أو بالاتصال الموضعي بالمادة السامة.

سموم قاتلة وأخرى رادعة

عندما تشعر الحصَّادات بالتهديد، فإنها تكسو أنفسها بخليط كيميائي داكن كريه الرائحة لدرء الطفيليات والحيوانات المفترسة. وعلى الرغم من أن هذه المادة تفتك بالعناكب والحشرات، فإنها ليست أعلى المواد سمّية في العالم.

وأخيرا، ماذا عن سمية عناكب القبو؟ تلك العناكب الوحيدة الحقيقية التي تندرج ضمن التسمية ذاتها من الكائنات "الطويلة القوائم".

عناكب القبو لها أنياب تشبه تلك الموجودة في عناكب الناسك البني (الصحافة الأميركية)

تستطيع عناكب القبو أن تلدغ البشر؛ فأنيابها تشبه تلك الموجودة في عناكب الناسك البني (Brown recluse)، التي تتسبب في عضة قاتلة للإنسان، غير أنه "لا يُعرف أي تأثير سام لهذه العناكب على البشر"، وذلك طبقا لما قاله فيتير.

وقد أكدت هذا الأمر دراسة بحثية نشرت عام 2019 في دورية "فرونتيرز إن إيكولوجي آند إفوليوشن" (Frontiers in Ecology and Evolution)، إذ وجد الباحثون أن سموم عنكبوت الأرملة السوداء (Black widow spiders) كانت أشد فتكا من سموم عنكبوت القبو، وذلك بعدما حقنت الفئران بسموم عنكبوت الأرملة السوداء أو سموم عناكب القبو.

ولذا، فإن تصنيف العناكب الطويلة القوائم بأنها كائنات أسطورية سامة ليس أمرا صحيحا، ويبدو أن الأساطير المبنية حول هذه العناكب كانت نتاجا لمعرفة شائعة في حقبة ما دون تمحيص ودحض.