تمكن مركز الفلك الدولي من تصوير الكويكب أثناء مروره أمس الثلاثاء من خلال مرصد الختم الفلكي الذي يُتحكم به عن بعد.

مرّ أمس الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني بالقرب من الأرض كويكب صغير يسمى "1994 PC1" يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد فقط، اكتشف عام 1994م، ويُصنف ضمن مجموعة الكويكبات المحتملة الخطورة (PHA).

الكويكب مرّ على مسافة 1.93 مليون كيلومتر فقط من الأرض، وهي مسافة صغيرة نسبيا، وتبلغ نحو 5 أضعاف بعد القمر عن الأرض. وبلغت سرعته أثناء مروره بالقرب من الأرض 20 كيلومترا في الثانية الواحدة.

رسمة تبين مدار الكويكب حول الشمس وكيفية اقترابه من الأرض (مركز الفلك الدولي)

وقد تمكن مركز الفلك الدولي من تصوير الكويكب أثناء مروره أمس الثلاثاء من خلال مرصد الختم الفلكي الذي يُتحكم به عن بعد، ويظهر الكويكب في مقطع الفيديو المرفق كخط صغير يتحرك بين النجوم، وهو عبارة عن تجميع لـ17 صورة، مدة كل منها 10 ثوان فقط! وهذا المرور هو أقرب مرور للكويكب من الأرض منذ مروره قبل 89 سنة في عام 1933.