في مقال نشر في دورية "ذا كونفيرسيشن" (The Conversation) بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني الجاري استعرض شين كرونين، أستاذ علوم الأرض في جامعة أوكلاند (University of Auckland)، أحداث ثوران بركان تونغا الهائل، وناقش الاحتمالات المستقبلية لاستمرار نشاطه.

في 15 يناير/كانون الثاني الجاري انفجر بركان تونغا الهائل تحت الماء في مملكة تونغا (Tonga) في المحيط الهادي، وبلغ ارتفاعه نحو 1800 متر وعرضه 20 كيلومترا وأدى إلى انتشار هزات قوية في نصف العالم.

يتكون البركان من جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين هما "هونغا-هاباي" (Hunga-Ha’apai) و"هونغا-تونغا" (Hunga-Tonga) على ارتفاع نحو 100 متر فوق مستوى سطح البحر وعلى بعد 65 كيلومترا شمال نوكوالوفا عاصمة تونغا.

وقد نشط البركان على مدى العقود القليلة الماضية وذلك في أعوام 2009 و2014 و2015، وانفجرت نفاثات ساخنة من الصهارة والبخار عبر الأمواج إلا أن تلك الانفجارات كانت صغيرة بالمقارنة مع أحداث يناير/كانون الثاني 2022 التي وجد العلماء أنها يمكن أن تحدث مرة واحدة كل ألف عام تقريبا.

High-resolution Himawari satellite imagery of the #HungaTongaHungaHaapai volcanic eruption in Tonga 🌋

Our climate stations recorded a brief spike in air pressure as the atmospheric shock wave pulsed across New Zealand. pic.twitter.com/BfLzdq6i57

— NIWA Weather (@NiwaWeather) January 15, 2022