هذه الحفرية هي الأكبر من نوعها والأكثر اكتمالا التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة حتى الآن.

في اكتشاف فريد من نوعه، تم العثور على بقايا "تنين بحر" (Sea dragon) هائل في محمية طبيعية في إنجلترا، يبلغ طوله 10 أمتار، ويعتقد أنه كان يسبح في البحار عندما كانت الديناصورات على قيد الحياة منذ نحو 180 مليون عام، ويعد هذا العملاق أكبر أحفورة من نوعها وأكثرها اكتمالا تم اكتشافها في المملكة المتحدة، وفقا لتقرير نشر على موقع "لايف ساينس" (Live Science) يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

الإكتيوصورات المنقرضة

تنتمي الحفرية المكتشفة حديثا إلى نوع ضخم من "الإكتيوصور" (ichthyosaur) يُدعى "تمنودونتوصورس ترايغوندون" (Temnodontosaurus trigonodon)، وفي المرة الأولى التي ظهر فيها هذا النوع في المملكة المتحدة، وجد جو ديفيس -قائد فريق الحفظ الحيوي في "صندوق الحياة البرية في ليسترشاير وروتلاند" (Leicestershire and Rutland Wildlife Trust)- الإكتيوصور في "محمية روتلاند ووتر الطبيعية" شرقي ميدلاندز يناير/كانون الثاني 2021، وفقًا للبيان الصحفي المنشور على موقع إدارة روتلاند للحياة البرية في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

الإكتيوصورات هي رتبة منقرضة من الزواحف البحرية التي وجدت في العصر الترياسي منذ حوالي 250 مليون سنة، واختفت من السجل الأحفوري قبل 90 مليون سنة، في أواخر العصر الطباشيري، وقد كان لديها أنف طويل يشبه الدلافين في العصر الحديث.

اكتشاف غير مسبوق

وعلى الرغم من العثور على العديد من هذه الإكتيوصورات في المملكة المتحدة، فإن أيا منها لم يكن بحجم الاكتشاف الحالي. ففي البيان الصحفي، يقول عالم الحفريات المنتدب بـ"جامعة مانشستر" (University of Manchester) قائد فريق الاستكشاف، دين لوماكس، "إنه اكتشاف غير مسبوق حقا، وواحد من أعظم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات البريطاني".

كان ديفيس يسير عبر بحيرة جافة مع بول تريفور، الذي يعمل أيضا لصالح إدارة روتلاند في المحمية، عندما رأى ما يبدو أنه قنوات فخارية تبرز من الوحل، ولاحظ تريفور أنها تشبه الفقرات الظهرية، وقد كان ديفيس على دراية بعظام الكائنات البحرية، إذ سبق أن عثر على هياكل عظمية للحيتان والدلافين في أثناء عمله في سلسلة جزر "هيبريدس" (Hebrides) قبالة شمال غرب أسكتلندا.

رأى الباحثون ما قد يكون قنوات فخارية تشبه فقرات ظهرية (صندوق الحياة البرية في ليسترشاير وروتلاند)

قال ديفيس "تتبعنا ما بدا وكأنه عمود فقري بشكل مؤكد، واكتشف بول [تريفور] شيئا آخر بجواره والذي يمكن أن يكون عظم الفك.. ولم نستطع تصديق ذلك".

وقد قام علماء الآثار باستخراج الحفرية بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021، وتم عرض الاكتشاف في مسلسل تلفزيوني بريطاني يسمى "الحفر من أجل بريطانيا"، الذي بث في المملكة المتحدة الثلاثاء الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

إلا أن علماء الآثار لا يزالون يدرسون ويحافظون على الإكتيوصور، وسيتم نشر الأوراق العلمية حول الاكتشاف في المستقبل، على الرغم من عدم تحديد إطار زمني لذلك.