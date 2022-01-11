كوكب الأرض هو خامس أكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسية، وثالث أبعد الكواكب عن الشمس. إذ تبعد الأرض عن الشمس 150 مليون كيلومتر.

ويمتاز كوكب الأرض عن سائر الكواكب في مجموعتنا الشمسية بمميزات عديدة، منها وفرة الأكسجين في الغلاف الجوي والمياه السائلة على سطحه، وكلاهما من أهم مقومات الحياة. ولهذا ليس من المستغرب أن تكون الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يؤوي كائنات حية.

ما مقومات الحياة على كوكب الأرض؟

يمثل الأكسجين 21% من الغلاف الجوي، أما النيتروجين فيمثل 78%. وتمثل سائر الغازات، مثل ثاني أكسيد الكربون والأرغون، 1% فقط من الغلاف الجوي. ويؤثر الغلاف الجوي على مناخ الأرض على المدى الطويل، ويحمينا من الإشعاعات المضرة القادمة من الشمس. ويعمل أيضا على وقايتنا من النيازك التي يحترق معظمها في الغلاف الجوي قبل الوصول إلى سطح الأرض.

وتغطي المياه نحو 71% من سطح الأرض، سواء في صورة سائل أو جليد، لأن درجات الحرارة تسمح بوجود المياه في صورتها السائلة لفترات طويلة من الوقت.

وتوجد المياه في كل مكان في كوكب الأرض، في الأنهار والمحيطات والجليد والكائنات الحية، وفي الهواء والسحب، وحتى في جوف الأرض. وفي الواقع، فقد هيأت المحيطات الشاسعة على سطح الأرض الفرص لظهور الكائنات الحية منذ نحو 3.8 مليارات عام مضت.

وبحسب تقرير للبنك الدولي (World Bank)، تمثل المياه المالحة 97% من إجمالي المياه على سطح الأرض، في حين لا تمثل المياه العذبة سوى 3% من المياه على سطح الأرض.

ومعظم المياه العذبة مجمدة في الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية أو في مستودعات المياه الجوفية. ولا تمثل المياه العذبة التي يسهل الوصول إليها لتلبية احتياجاتنا إلا 1% فقط من المياه على سطح الأرض. وتؤدي مياه الأمطار دورا لا غنى عنه في دورة المياه على سطح الأرض.

ما تاريخ نشأة الكرة الأرضية؟

نظرا لأن أقدم الصخور على سطح الأرض قد أصابها التلف إثر التفاعلات بين الصفائح التكتونية أو تعرضت لعوامل التعرية والتجوية، فقد حدد العلماء عمر الأرض قياسا بعمر المجموعة الشمسية، بافتراض أن الأرض وسائر الأجسام الجامدة في النظام الشمسي تكونت في الوقت نفسه.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "يو إس جي إس" (USGS)، فإن عمر الأرض، ومن ثم المجموعة الشمسية، هو 4.54 مليارات عام، في حين أن عمر مجرتنا درب التبانة يتراوح بين 11 و13 مليار عام.

ويرى العلماء أن الأرض، كشأن سائر الكواكب في المجموعة الشمسية، بدأت في صورة قرص من التراب والغاز يدور حول الشمس. ثم تشكلت كتل صخرية بفعل قوى الجاذبية، وازداد حجمها تدريجيا حتى أصبحت كويكبات. ثم تكونت الكواكب الأولية إثر تصادم الكويكبات ببعضها.

ما حجم الأرض؟

يبلغ قطر الأرض، بحسب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) 12 ألفا و756 كيلومترا. مع العلم أن قطر الأرض عند خط الاستواء يختلف اختلافا طفيفا عن قطرها عند القطبين، لأن الأرض ليست كروية تماما، بل بيضاوية نسبيا.

وتبلغ كتلة الأرض 5.9722× 1024 كيلوغراما، ومساحة سطحها 510 ملايين و64 ألفا و472 كيلومتر مربع. ويبلغ محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء 40 مليونا و30 ألفا وكيلومترين.

لا يزال البعض يعتقد أن الأرض مسطحة رغم الصور الواضحة والمفعمة بالتفاصيل (الجزيرة)

ما التوزيع الجغرافي للسكان على كوكب الأرض؟

يبلغ عدد سكان الأرض، بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان (United Nations Population Fund UNFPA) نحو 7.8 مليارات نسمة، منهم 65% في الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما.

ووفقا لموقع "ستاتيستا" (Statista) للإحصاءات، يعيش 60% من سكان العالم، أي نحو 4.3 مليارات نسمة، في منطقة آسيا والمحيط الهادي، و17.51% في أفريقيا، و9.77% في أوروبا.

أما نصيب أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي من السكان فلا يتجاوز 8.37%. وتعد الصين أكثر الدول اكتظاظا بالسكان، إذ يبلغ عدد سكانها 1.42 مليار نسمة، تليها الهند بنحو 1.35 مليار نسمة.

وبحسب موقع "أور وورلد إن داتا" (Our world in Data) للإحصاءات، يتركز 4.75 مليارات نسمة، أي 62% من سكان العالم في 13 دولة، وهي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا والبرازيل وباكستان ونيجيريا وبنغلاديش وروسيا والمكسيك واليابان وإثيوبيا والفلبين.

تعد قمة جبل شيمبورازو أقرب نقطة في الأرض من النجوم (غيتي)

ما خطوط الطول وخطوط العرض؟

يمر عبر الأرض خطوط أفقية وهمية تسمى خطوط العرض، وهي خطوط متوازية ترسم على الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية. ويبعد كل خط عن الآخر نحو 110 كيلومترات. ويسمى خط العرض عند النقطة صفر خط الاستواء.

وتمر عبر الأرض أيضا خطوط رأسية وهمية تسمى خطوط الطول، ولكن خطوط الطول ليست متوازية. وتلتقي خطوط الطول عند القطبين، وتتباعد إلى أقصى حد عند خط الاستواء، حيث تبدو الأرض مفلطحة.

كيف هو دوران الأرض؟

تدور الأرض حول محور وهمي يمر من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، وتستغرق دورة الأرض حول محورها 23 ألفا و934 ساعة. وبالتزامن مع دورانها حول محورها، تدور الأرض حول الشمس، وتستغرق الدورة الكاملة حول الشمس 365 يوما وربع اليوم. وهذا الربع الإضافي يفسر وجود السنة الكبيسة، إذ يضاف يوم إلى السنة كل 4 سنوات حتى يتوافق التقويم السنوي مع دورة الأرض حول الشمس.

تتكون الكرة الأرضية من 4 طبقات رئيسية تبدأ باللب الداخلي وتبلغ حرارته 5400 درجة مئوية (غيتي)

ما شكل الكرة الأرضية؟

لا يزال شكل الكرة الأرض مثار جدل في القرن الـ21، رغم الصور العديدة والواضحة التي التقطتها المركبات الفضائية للكرة الأرضية من الفضاء. وبينما يؤكد البعض أن الأرض مسطحة، فقد أثبت الفلاسفة اليونانيون منذ عام 500 قبل الميلاد، بحسب موقع الهيئة الوطنية لبحوث المحيطات والغلاف الجوي "إم أو إيه إيه" (NOAA)، أن الأرض كروية. وأكدت نظرياتهم الصور التي التقطها رواد الفضاء والأقمار الاصطناعية لكوكب الأرض من ارتفاعات لم يحلم الفلاسفة اليونانيون ببلوغها يوما ما.

ولكن رغم أن الأرض تبدو كروية من الفضاء، فإنها في الواقع، بحسب موقع الهيئة الوطنية لبحوث المحيطات، أقرب إلى الشكل البيضاوي منها إلى الكروي. إذ يبدو كوكب الأرض مفلطحا نسبيا عند خط الاستواء، بسبب قوى الطرد المركزي الناتجة عن دوران الأرض الدائم.

ما تركيب الكرة الأرضية؟

تتكون الكرة الأرضية من 4 طبقات رئيسية، تبدأ باللب الداخلي للأرض المحاط باللب الخارجي والوشاح والقشرة الأرضية. ويتكون اللب الداخلي من معادن الحديد والنيكل، ويبلغ نصف قطره 1221 كيلومترا. وتصل درجة الحرارة عند اللب الداخلي للأرض 5400 درجة مئوية. أما طبقة اللب الخارجي التي تغلف اللب الداخلي، فيبلغ سمكها 2300 كيلومتر، وتتكون هذه الطبقة من الحديد والنيكل في صورة سائلة.

وفوق اللب الخارجي للأرض يوجد الوشاح، وهو أكثر طبقات الأرض سمكا، إذ يبلغ سمكه 2900 كيلومتر. ويتكون الوشاح من خليط من الصخور المنصهرة اللزجة الساخنة. وتتسبب حركة الصخور البطيئة في الوشاح في حدوث الزلازل والبراكين وظهور السلاسل الجبلية.

وأخيرا تطفو على طبقة الوشاح القشرة الأرضية، التي يصل عمقها إلى 30 كيلومترا. وتكون القشرة الأرضية أقل سمكا في قاع المحيطات، فقد لا يتعدى سمكها 8 كيلومترات فقط. وتتكون القشرة الأرضية تحت القارات من الغرانيت وغيرها من المعادن الخفيفة، في حين أنها تتكون في قاع المحيطات من البازلت.

سُجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في وادي الموت بالولايات المتحدة عام 1913 (غيتي)

ما أعلى وأقل درجة حرارة سُجلت على سطح الكرة الارضية؟

دقت العام الماضي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "دبليو إم أو" (WMO) ناقوس الخطر بعد أن وصلت درجة الحرارة في بلدة روسية يوم 20 يونيو/حزيران 2020 إلى 38 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة تُسجل على الإطلاق في المنطقة القطبية الشمالية.

وسُجلت في عام 2020 و2021 في وادي الموت بكاليفورنيا، الذي اشتهر بأنه أشد المناطق حرارة في العالم، درجة حرارة 54.4 درجة مئوية. وسُجلت في جزيرة صقلية درجة حرارة 48.8 درجة مئوية.

وفي عام 2012 أعادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية النظر في الرقم القياسي المسجل مسبقا عام 1922 في صحراء العزيزية في ليبيا، وهو 58 درجة مئوية، التي ظلت تعد أعلى درجة حرارة مسجلة على سطح الأرض لعقود.

ورأت اللجنة المكلفة بالتحقق من صحة القياس أنه لم يكن دقيقا لأسباب عديدة منها عدم كفاية الأدوات التي استخدمت في قياس درجة الحرارة وقلة خبرة الملاحظ، وافترضوا أنه ربما أخطأ في تسجيل القراءة بزيادة نحو 7 درجات مئوية.

وفي الوقت الراهن، بحسب موقع غينيس للأرقام القياسية (Guinness World records)، فإن أعلى درجة حرارة سُجلت في العالم على الإطلاق هي 56.7 درجة مئوية التي سجلت في وادي الموت بكاليفورنيا عام 1913. وفي عام 1991، سُجلت أدنى درجة حرارة على الإطلاق في الدائرة القطبية الشمالية وهي 69.9 تحت الصفر درجة مئوية.

ما اسم أول سفينة دارت حول الكرة الأرضية؟

في عام 1519، انطلق البحار البرتغالي فيرديناند ماغلان في رحلته الشهيرة للبحث عن طريق غربي إلى جبال الإنديز الشرقية الغنية بالتوابل. وشقت سفن الحملة الاستكشافية عباب المحيط الهادي، واكتشف ماغلان مضيقا في أميركا الجنوبية، سُمي فيما بعد "مضيق ماغلان" على اسم المستكشف البرتغالي. ولكن ماغلان قُتل في منتصف الطريق في إحدى جزر الفلبين على يد السكان الأصليين.

وعلى الرغم من أن ماغلان كان العقل المدبر للحملة الاستكشافية الأولى للإبحار حول العالم، فإن القدر لم يمهله لإكمال دورة كاملة حول العالم. واستأنفت طواقم السفن في الحملة الرحلة من دونه.

وفي عام 1522، وصلت إحدى السفن من الحملة إلى إسبانيا، وأكملت دورة كاملة بنجاح حول العالم. وكان قبطان هذه السفينة "فيكتوريا" هو خوان سباستيان إيلانكو، الذي تسلم دفة قيادة الحملة بعد مقتل ماغلان في عام 1521 في طريق العودة إلى إسبانيا. وفي الواقع، يعد إيلانكو أول أوروبي يكمل دورة كاملة حول العالم.

لكن إيلانكو ليس أول شخص يكمل دورة كاملة حول العالم. فإن مؤرخين يؤكدون أن أول شخص أبحر حول العالم هو عبدٌ ماليزي، يدعى إينريكي، أسره ماغلان من ماليزيا في عام 1511، وعاد معه إلى أوروبا، ثم رافقه مترجما في حملته الاستكشافية حول العالم. وقد سافر إينريكي مع ماغلان غربا من قبل من آسيا إلى أوروبا. أي أن إينريكي قد جاب العالم طولا وعرضا على مدى سنوات وفي عدة رحلات.

هيكل معلق للحوت الأزرق، أكبر الكائنات الحية على وجه الأرض (غيتي)

ما أكبر كائن حي على ظهر الكرة الأرضية؟

يعد الحوت الأزرق، بحسب الصندوق العالمي للحياة البرية (World wildlife Fund) "دبليو دبليو إف" (WWF)، في القطب الجنوبي هو أكبر حيوان على ظهر الكوكب، إذ يصل وزنه إلى 400 ألف طن وطوله 98 قدما. ويعادل حجم قلبه حجم سيارة صغيرة. ويستهلك ما يصل 7936 طنا من الكريل يوميا. ويعد الحوت الأزرق أيضا أكثر الكائنات الحية صخبا على ظهر الأرض، إذ تبلغ شدة صوته 188 ديسيبل.

ما أثقل مادة في الكرة الارضية؟

يعد عنصر الأوزميوم أثقل معدن في الكرة الأرضية. فهذا المعدن له ضعف كثافة الرصاص. إذ يزن كل لتر من الأوزميوم 22.6 كيلوغراما، في حين أن كل لتر من المياه يزن كيلوغراما واحدا.

ما أعمق وأعلى نقطة على سطح الكرة الأرضية؟

توجد أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية في الطرف الجنوبي من خندق "ماريانا" (Mariana) في المحيط الهادي، وتسمى "تشالنجر ديب" (Challenger Deep). ويبلغ عمق هذه النقطة 36 ألفا و200 قدم، أي 11 ألف متر.

أما أعلى نقطة على ظهر كوكب الأرض فهي على عكس ما يظن معظم الناس، ليست قمة إيفرست، بل قمة جبل شيمبورازو في الإكوادور. فهذا الجبل الذي يقع بالقرب من خط الاستواء، حيث تبدو الأرض مفلطحة نسبيا، تعد قمته أقرب نقطة في الأرض من النجوم. أما أعلى جبل على سطح الأرض فهو بركان ماونا كيا في هاواي، الذي يتجاوز ارتفاعه 33 ألفا و500 قدم من القاعدة إلى القمة.