أفاد تقرير بصحيفة إندبندنت Independent البريطانية أن العلماء وجدوا أدلة على أن "التنين الطائر" -المعروف أنه قد حام محلقاً فوق سماء نصف الكرة الأرضية الشمالي- حط أيضاً في تشيلي.

وينتمي الديناصور إلى مجموعة الزواحف الطائرة المنقرضة التي جابت الأرض قبل 160 مليون سنة. وتم اكتشاف أحفورة ما يسمى بالتنين الطائر في صحراء أتاكاما في أميركا الجنوبية.

عثر على حفرية تشيلي في صحراء أتاكاما عام 2009 (الفرنسية)

عائلة رامفورينكي حطت جنوبا

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على دليل لزاحف من العصر الجوراسي Jurassic period، والذي له ذيل طويل وأجنحة وأسنان حادة بارزة، وقد عثر عليه في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

كان قد تم اكتشاف أحفورة تشيلي بواسطة أوسفالدو روخاس مدير متحف صحراء أتاكاما للتاريخ الوطني والثقافة Atakama Desert Museum of National History and Culture بمدينة سيريتوس بايوس Cirritos Bayos التشيلية في العام 2009.

وجد الباحثون لاحقاً أن بقايا الأنواع غير المعروفة تنتمي إلى زواحف طائرة من الحقبة الجوراسية. وقد أظهر التحليل أن التنين كان جزءًا من عائلة "رامفورينكي Rhamphorhynchinae" الفرعية، وذلك وفقاً لجامعة تشيلي University of Chile التي بحثت في بقايا العظام. وقد قالت الجامعة إنها العينة الأولى من عائلة "رامفورينكي" الفرعية المكتشفة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وقال جوناثان ألاركون الذي قاد دراسة البقايا إن الاكتشافات من هذه المجموعة تأتي عادة من أوروبا، وقد أظهرت بقايا الهيكل العظمي التي وجدت في تشيلي أن انتشار حيوانات هذه المجموعة كان واسعاً أكثر مما كان معروفاً حتى الآن.

اكتشفت الزواحف الطائرة أيضا في كوبا وأستراليا وكندا (غيتي إيميجز)

روابط وثيقة وهجرة محتملة

ويشير هذا الاكتشاف إلى روابط وثيقة وهجرة محتملة بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، في وقت كان يعتقد فيه أن معظم كتل الأرض الجنوبية في العالم مرتبطة في قارة خارقة تسمى "غوندوانا Gondwana".

وقال السيد ألاركون من جامعة تشيلي " هناك أيضاً زواحف طائرة من هذه المجموعة في كوبا، كانت فيما يبدو حيوانات ساحلية، لذلك على الأرجح أنها هاجرت بين الشمال والجنوب أو ربما جاءت في وقت ما في الماضي وبقيت هناك".

وقد تم نشر تفاصيل الاكتشاف في مجلة "آكتا بالينتولوجيك بولونيكا Acta Palaeontologica Polonica"، وفي العام 2019 تم اكتشاف هيكل عظمي من الزواحف الطائرة يبلغ من العمر 96 مليون سنة في أستراليا.

وفي العام ذاته، فإن الزواحف الطائرة التي وجدت مدفونة في الجليد في كندا تم تعريفها على أنها نوع جديد من بين أكبر الحيوانات الطائرة في التاريخ.