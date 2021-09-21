أول طاقم فضاء مؤلف من مدنيين يقوم بانطلاقه التاريخي، وعودة رواد الفضاء الصينيين إلى الأرض بعد مهمة استغرقت 90 يوما إلى محطتهم الفضائية الجديدة، هذه بعض أهم الأخبار هذا الأسبوع من سبيس دوت كوم Space.com.

إطلاق إنسبايريشن4 وبذلك ينطلق أول طاقم يتكون بأكمله من المدنيين إلى الفضاء

تم إطلاق أول طاقم مكون بالكامل من مدنيين إلى الفضاء يوم الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول الجاري كجزء من مهمة إنسبايريشن4 Inspiration التابعة لسبيس إكس SpaceX.

الطاقم، الذي يضم كل من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، هو المجموعة الرابعة التي تستقل كبسولة دراغون، التابعة لسبيس إكس المصممة لنقل البشر من وإلى الفضاء.

ونشرت "سبيس إكس" على حسابها الرسمي بموقع تويتر، الأحد الماضي، لحظة هبوط كبسولة "كرو دراغون" (Crew Dragon) في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية، وخروج 4 سياح كانوا على متنها.

طاقم شنجو 12 بعد هبوطهم في صحراء جوبي في منغوليا الداخلية (الصحافة الأجنبية)

عودة رواد المركبة شنجو 12 إلى الأرض

عاد الأعضاء الثلاثة لأول بعثة مأهولة إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة إلى الأرض. المهمة حملت كل من ني هايشنغ وليو بومينغ وتانغ هونغبو إلى الوحدة الأساسية للمحطة، المسماة تيانهي Tianhe (انسجام السماء)، في يونيو/حزيران الماضي.

وانتهت مهمة شنجو 12 Shenzhou التي استمرت 90 يوما هذا الأسبوع عندما انفصلت مركبتهم الفضائية عن تيانهي، وهبط أعضاء البعثة على الأرض يوم الجمعة 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

كويكب يضرب غلاف المشتري وينتج وميضا ساطعا

في يوم الاثنين 13 سبتمبر/أيلول الجاري، التقط المراقب الفلكي البرازيلي خوسيه لويس بيريرا José Luis Pereira وميضا ساطعا على كوكب المشتري، على الأغلب كان سبب الضوء هو اصطدام كويكب بالغلاف الجوي للكوكب العملاق.

من غير المألوف أن تصطدم الكويكبات بالمشتري، حيث يمكن أن تترك الصخور الفضائية الكبيرة آثارا تدوم لسنوات، ومع ذلك كان تأثير اصطدام يوم الاثنين صغيرا نسبيا ومن المحتمل أن تكون صخور الكويكب قد فشلت في الوصول إلى الغلاف الجوي الداخلي لكوكب المشتري.

التقط المراقب البرازيلي خوسيه لويس بيريرا هذه اللقطة لكويكب يصطدم بكوكب المشتري (الصحافة الأجنبية)

رائد فضاء ناسا في مهمة طويلة لتحطيم رقم قياسي

سيبقى رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي Mark Vande Hei في محطة الفضاء الدولية حتى مارس/آذار 2022، مما يجعل إقامته في المحطة الفضائية تصل إلى رقم قياسي جديد 353 يوما، وسيساعد تمديد مهمة فاندي هاي العلماء على معرفة كيفية تأثير رحلات الفضاء الطويلة على جسم الإنسان.

يحمل رائد الفضاء سكوت كيلي Scott Kelly حاليا الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية فردية تمتد 340 يومًا.

ثقب في طبقة الأوزون بالقرب من القطب الجنوبي أكبر من القارة القطبية الجنوبية

نشأ ثقب أوزون هائل فوق القارة القطبية الجنوبية هذا العام، وقد تجاوز بالفعل حجم معظم ثقوب الأوزون التي تم قياسها منذ عام 1979. طبقة الأوزون هي مكون مهم في الغلاف الجوي حيث تمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، ويؤدي تغير المناخ المتفاقم إلى صعوبة تعافي الأرض من تركيزات المواد التي أضرت بطبقة الأوزون منذ عقود.

رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي في محطة الفضاء الدولية في يونيو/حزيران 2021 (ناسا)

حرائق دكسي تقترب من الهوائيات التي تبحث عن حياة فضائية

تقوم مجموعة مصفوفة تليسكوب ألِن Allen Telescope Array (ATA) التابع لمعهد سيتي SETI في شمال كاليفورنيا بالبحث في الكون عن علامات على وجود حياة فضائية.

المصفوفة الآن قريبة من مسار حرائق ديكسي المستعرة التي وصلت على مسافة (13 كيلومترا) من المرصد في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، مما يهدد 42 من هوائياته.

لكن موظفو المصفوفة "متفائلون إلى حد ما" وتعد هذه أسوأ تجربة لهم مع الحريق، وتعد هذه الحرائق أحد الأحداث الناتجة عن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وهو ثاني أكبر حريق مسجل في كاليفورنيا.

مصفوفة تلسكوب ألين في 7 سبتمبر/أيلول 2021 (أليكس بولاك)

حصول صانعي ساعة فائقة الدقة على جائزة بريكثرو

حصل عالمان فيزيائيان على 3 ملايين دولار لقيامهم بتطوير ساعة فائقة الدقة يمكن أن تسمح للعلماء بدراسة واستكشاف الكون بشكل لم يسبق له مثيل.

العالمان هيديتوشي ياتوري Hidetoshi Yatori وجون يي Jun Ye فازا بجائزة "بريكثرو" Breakthrough في الفيزياء الأساسية لعام 2022 "لمساهماتهما البارزة في اختراع وتطوير الساعة الشبكية الضوئية، والتي تتيح اختبارات الدقة للقوانين الأساسية للطبيعة"، وفقا لإعلان ممثلي جائزة بريكثرو يوم الخميس 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

يعمل ياتوري في جامعة طوكيو University of Tokyo ومعهد ريكن للأبحاث Riken research institute الياباني، وقد قام الثنائي بالعمل بشكل مستقل وسيتشاركان جائزة بقيمة 3 ملايين دولار.

يمكن أن تساعد الساعات الشبكية الضوئية الباحثين في اكتشاف موجات الجاذبية (مركز أبحاث ناسا أميس)

ناسا تمنح 146 مليون دولار لرواد برنامج أرتميس الهادف لوصول البشر إلى سطح القمر

تتلقى 5 شركات أميركية ملايين الدولارات من وكالة ناسا حتى تتمكن من تطوير مركبات هبوط مأهولة على سطح القمر لبرنامج آرتميس التابع لوكالة الفضاء.

وقد أعلن مسؤولو ناسا يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول الجاري أن بلو أوريجن Blue Origin ودينتكس Dynetics ولوكهيد مارتن Lockheed Martin ونورثروب جرومان Northrop Grumman وسبيس إكس SpaceX سيحصلون على إجمالي 146 مليون دولار من برنامج تقنيات الفضاء المتطورة لشراكات الاستكشاف (نكست ستب) (NextSTEP) التابع لناسا، حيث ستمول الجوائز العمل خلال الأشهر الـ15 القادمة.

العاصفة الاستوائية نيكولاس تصل إلى اليابسة

ضربت العاصفة الاستوائية نيكولاس Nicholas اليابسة بالقرب من هيوستن، تكساس كإعصار من الفئة الأولى يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقد جلبت نيكولاس أمطارا غزيرة إلى تكساس وأجزاء من لويزيانا وحذر المركز الوطني للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) من "فيضانات قد تهدد الحياة".

رسم توضيحي لفنان لرائد فضاء من أرتميس يخطو على سطح القمر (ناسا)

حل لغز السوبرنوفا بعد 900 عام من ظهوره في السماء

في ورقة بحثية جديدة، يصف العلماء ما يعتقدون أنه بقايا تصادم هائل تسبب في وميض ساطع من الضوء قبل 900 عام.

حيث لاحظ علماء الفلك في الصين واليابان سطوعا في سمائهم استمر 6 أشهر عام 1181، ويعتقد الفريق أن السديم سريع التوسع المسمى بي إيه 30 (Pa30) كان نتيجة ذلك الانفجار المدوي.