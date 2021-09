افتتح "إعصار آيدا" (Hurricane Ida) موسم الأعاصير القوية هذا العام بعد أن ضرب فجر الأحد 29 أغسطس/آب الجاري سواحل ولاية لويزيانا الأميركية.

وقد أدى هبوبه -الذي صادف الذكرى الـ16 لإعصار كاترينا المدمر- إلى غرق سواحل الولاية الأميركية وهطول أمطار غزيرة وإثارة رياح عاتية وسط توقعات بأن تزيد وتيرة هذه الظواهر المناخية بسبب الاحترار العالمي. وإليك أهم ما يجب معرفته عن الإعصار الجديد.

This 36-hour radar loop transitions from New Orleans' radar (KLIX) to Jackson's radar (KDGX) at 05Z on 30Aug, presumably because KLIX lost power. There's also still a long regional loop of #Ida going at https://t.co/O5tXQxz93p pic.twitter.com/FctNfGCEXi

تشكل آيدا أولا على هيئة عاصفة مدارية جنوبي كوبا يوم الخميس 26 أغسطس/آب الجاري، واتجه إلى الشمال الغربي فوق خليج المكسيك.

ومع زيادة شدة هذه العاصفة، استفادت في وقت متأخر من يوم السبت وصباح الأحد الماضيين من تيار المياه الدافئة المعروف باسم "التيار الحلقي" (Loop Current)؛ إذ يتحرك هذا التيار بشكل دائري عبر خليج المكسيك، مرورا بفلوريدا وحتى الساحل الأطلسي وتبلغ درجة حرارة المياه داخله نحو 30 درجة مئوية.

وعادة، عندما تشتد العاصفة أو تتوقف فإنها تمتص كل المياه الدافئة في المنطقة ثم تضرب المياه الباردة التي تبدأ في إضعاف العاصفة أو على الأقل منعها من زيادة قوتها. لكن في حالة العاصفة آيدا، استمر الماء الدافئ في تأجيجها خاصة مع غياب رياح باردة معاكسة.

وبسبب هذه الظروف المحيطية والجوية المواتية، نمت العاصفة آيدا وبلغت مرحلة الإعصار مع زيادة سرعة الرياح من 169 إلى 241 كم في الساعة في غضون 8 ساعات فقط. ووصلت إلى اليابسة الأحد الماضي على ساحل لويزيانا، بالقرب من نيو أورلينز، في مرحلة الإعصار من الفئة 4.

بلغت سرعة الرياح مع وصول آيدا إلى سواحل لويزيانا بين 240 و280 كيلومترا في الساعة على الساحل يوم الأحد. وهطلت كميات هائلة من الأمطار الغزيرة تراوحت بين 300 و450 مليمترا في نحو 36 ساعة، أي ما يعادل كمية الأمطار التي تهطل على مدينة تونس -على سبيل المثال- طوال سنة كاملة.

وقد تتسبب العواصف المصاحبة لهذا الإعصار في غرق العديد من المناطق خاصة أن ساحل لويزيانا يقع على مستوى سطح البحر.

Only after the wind and water subside will #Ida's damage be fully realized. We're LIVE through the entirety of this storm.

Get the latest on The Weather Channel. pic.twitter.com/2SWNKKbvqp

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 30, 2021