البث الحي
علوم|ألمانيا

مع استمرار تغير المناخ.. دراسة تحذر من زيادة الأمطار وتواتر الفيضانات بأوروبا

استمرار ارتفاع متوسط درجات الحرارة يجعل الأمطار الشديدة أكثر تواترا ويزداد هطولها، وإذا كان الارتفاع بمقدار 0.8 درجة مئوية أخرى فإن التواتر سيصبح كل 300 سنة.

مع استمرار تغير المناخ تزداد احتمالية هطول أمطار غزيرة وكثرة الفيضانات في أوروبا (غيتي)
مع استمرار تغير المناخ تزداد احتمالية هطول أمطار غزيرة وكثرة الفيضانات في أوروبا (غيتي)
24/8/2021

فرانكفورت– ذكرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن تغير المناخ يزيد احتمال الأمطار الغزيرة؛ وبالتالي حدوث فيضانات مثل التي ضربت غربي ألمانيا الشهر الماضي.

وبالنظر إلى الظروف المناخية الحالية، يمكن توقع أن تتعرض منطقة أوروبا الغربية لمثل هذا الحدث المدمر مرة واحدة كل 400 عام، حسب ما اكتشفه فريق دولي من الباحثين.

ومع استمرار ارتفاع متوسط درجات الحرارة، تصبح الأمطار الشديدة أكثر تواترا، وإذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 0.8 درجة مئوية أخرى، فإن التواتر سيرتفع إلى كل 300 سنة، كما ستزداد شدة الأمطار الغزيرة.

إذا ارتفعت درجة الحرارة 0.8 درجة فسوف تتكرر حوادث الفيضانات مرة كل 300 عام (دويتشه فيله)

ونظر العلماء في منطقة تشمل فرنسا وغربي ألمانيا والجزء الشرقي من بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ وشمال سويسرا، وسألوا عن مدى احتمال تعرض المنطقة بأكملها لأمطار غزيرة شديدة، وإلى أي مدى تأثر ذلك بارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وزاد احتمال وقوع مثل هذه الكوارث بعامل يتراوح بين 1.2 و9%، مقارنة بنهاية القرن 19، ويزيد الحد الأقصى لكمية الأمطار بنسبة تتراوح بين 3 و19%.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من علوم

الباحث اللبناني “مارك هبر” المشارك في أكبر دراسة لجينوم العالم العربي يتحدث للجزيرة نت

مارك هبر: التغييرات القديمة في نمط حياة الناس أثرت في جيناتهم (الجزيرة)

ما الذي يجعل الزلازل مدمرة في هاييتي؟

هاييتي شهدت زلزالين مدمرين عامي 2010 وهذا العام 2021 (غيتي)

مدن قديمة وحديثة.. أين ولماذا عاش البشر تحت الأرض؟

واحدة من أكبر المدن تحت الأرض في كابادوكيا بتركيا هي ديرينكويو (غيتي إيميجز)

أطول حيوانات البرّ عمرا.. لماذا تعيش السلاحف العملاقة طويلا؟

السلاحف البرية العملاقة أطول الحيوانات البرية عمرا، لكنها ليس الأطول على وجه الأرض (غيتي)
الأكثر قراءة

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح