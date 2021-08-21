بدأت مسابقة عالم نيكون الصغير لأول مرة عام 1975 كوسيلة للتعرف على جهود المشاركين في التصوير الفوتوغرافي من خلال المجهر الضوئي والإشادة بها

للوهلة الأولى، تبدو الحركات الساحرة التي ظهرت في الفيديو الفائز في مسابقة "عالم نيكون الصغير في وضع الحركة" (Nikon Small World in Motion) لهذا العام وكأنها سمكة شفافة تسبح في بحر أزرق مذهل، لكن العنوان الحقيقي لفيديو "فابيان جي ويستون" (Fabian J Weston) هو شيء لم تشاهده من قبل: كائنات مجهرية تعيش في القناة الهضمية للنمل الأبيض (الأرضة) الحي.

متكافلات القناة الهضمية للنمل الأبيض

تسمى هذه الكائنات الصغيرة وحيدة الخلية "بالوحيش المجهري"، وتعتبر علاقتها مع مضيفها أمرا حيويا، فمن دونها لا يستطيع النمل الأبيض هضم السليلوز الذي يتغذى عليه، وتنتمي هذه الكائنات الحية الدقيقة إلى مجموعة من الكائنات الحية منفصلة عن الحيوانات والنباتات تسمى الطلائعيات (protists).

في التقرير الذي نشره موقع "ساينس فوكاس" (Science Focus) يوم 16 أغسطس/آب الجاري يقول ويستون: "إن الطلائعيات، رغم أنها غير معروفة إلى حد كبير لعامة الناس، لكنها أكثر الكائنات وفرة على هذا الكوكب، وهناك فجوة كبيرة في فهمنا حول متكافلات النمل الأبيض وكيف حدثت هذه العلاقة التطورية الفريدة مع مضيفها، مما يجعلها تستحق الاستكشاف والعرض".

ويستطرد بأن "الجزء الأكثر تحديا في التقاط هذا الفيديو كان هو إيجاد المحلول المناسب للمتكافلات، فقد جربت الكثير من الطرق، حتى أنني قمت بإعداد المحلول الملحي الخاص بي. إنها كائنات حساسة جدا للأكسجين، لذلك اضطررت إلى إزالة أكبر قدر ممكن من الغاز في المحلول. كان الأمر صعبًا للغاية، وكان عليّ أن أعمل بسرعة. الفيديو الذي تشاهده هو نتيجة شهور من التجربة والخطأ، والكثير من البحث والمثابرة".

نمو ورم

مُنح كل من عالمة الأحياء الجزيئية الدكتورة ستيفاني هاتشي (Dr. Stephanie Hachey) والدكتور كريستوفر هيوز (Dr. Christopher Hughes) المركز الثاني عن فيديو الفاصل الزمني (تقنية التصوير الفوتوغرافي) عن ورم مجهري بشري معدل هندسيا.

قام هاتشي وهيوز بتصوير الورم المجهري الذي نما على مدى 10 أيام، والتقطا صورة كل 15 دقيقة. ويُظهر الفيديو الناتج الأوعية الدموية باللون الأحمر التي تدعم نمو الخلايا السرطانية التي تظهر باللون الأزرق.

ولادة براغيث الماء

في المرتبة الثالثة، يوجد مقطع فيديو لأندريه سافيتسكي (Andrei Savitsky)، يظهر برغوث الماء وهو يلد صغارا.

وبرغوث الماء -هو في الحقيقة ليس برغوثًا ولكنه من القشريات- لا يزيد طوله عادة على 5 مليمترات، على الرغم من وجود نوع يمكن أن ينمو إلى 18 مليمترا، ويُعتقد أن بعض أنواع برغوث الماء تغذي جميع الأسماك التجارية تقريبا في البحيرات الكبرى بأميركا الشمالية.

خلايا عصبية متحركة

حصل الدكتور ألكسندر دومولين (Alexandre Dumoulin)، الباحث بجامعة زيورخ (University of Zurich)، على المركز الرابع عن مقطع الفيديو الخاص به، والذي يظهر خطوطا ذهبية وبيضاء هي في الواقع أجزاء من خلية عصبية تسمى الليف العصبي، حيث تظهر الألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي وهي تتحرك معا.

لعاب بعوضة

تم منح المركز الخامس للدكتور ساشي كاناتاني (Sachie Kanatani) والدكتور فوتيني سينيس (Photini Sinnis)، من مختبر سينيس في معهد جون هوبكنز لبحوث الملاريا (Sinnis Laboratory at John Hopkins Malaria Research Institute)، عن مقطع الفيديو الخاص بهما الذي يظهر بعوضة أثناء إفراز اللعاب. هذه البعوضة مصابة بالملاريا، وقد قام الباحثون بوسم طفيليات الملاريا بمواد كيميائية فلورية حتى يمكن رؤيتها في الفيديو.

مسابقات نيكون

يذكر أن مسابقة "عالم نيكون الصغير" كانت قد بدأت لأول مرة في عام 1975 كوسيلة للتعرف على جهود المشاركين في التصوير الفوتوغرافي من خلال المجهر الضوئي والإشادة بها.

وفي عام 2011، أعلنت شركة نيكون اليابانية أنها ستبدأ في قبول الأفلام المأخوذة من خلال المجهر كفئة جديدة في مسابقة "عالم نيكون الصغير للصور المجهرية" السنوية الـ37.

تشمل هذه الفئة الجديدة التي بدأت منذ ذلك الحين، والتي تحمل عنوان "عالم نيكون الصغير في وضع الحركة"، أي فيلم أو تصوير رقمي بفاصل زمني يتم التقاطه من خلال المجهر ويضيف نظامًا جديدًا ومتميزًا للمنافسة.