9 أنواع من القطط الكبار تعتلي قمم المفترسات في العالم، تعيش في جميع بيئات الأرض، وتساهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي بين الكائنات، لكنها بسبب البشر تتعرض حاليا للانقراض.

هناك العديد من المتنافسين على لقب القط العملاق، لكن اثنين منهم في الصدارة. من الأصغر إلى الأكبر، إليك أكبر 9 قطط تعيش في البرية بالعد التنازلي، وفقا لتقرير نشره موقع ساينس لايف (Science Live) بتاريخ 28 يوليو/تموز الماضي:

9. النمر الملطخ

النمر الملطخ (Neofelis nebulosa) ليس نمرًا (Panthera pardus) كما يوحي اسمه، ولكنه نوع منفصل من القطط، وفقًا لحديقة حيوان سميثسونيان الوطنية (Smithsonian National Zoo)، فهو أصغر في القامة من النمور والقطط الكبيرة الأخرى، حيث يصل طوله إلى متر ويصل وزنه إلى 25 كيلوغراما، وفقا لحديقة حيوان سان دييغو (San Diego Zoo).

تنتشر مجموعات النمر الملطخ من نيبال عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى الصين، ومع ذلك فإن جماعاتها مشتتة وتتناقص بسبب النشاط البشري من إزالة للغابات والصيد غير القانوني، وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، وتتغذى على مجموعة متنوعة من الفرائس بما في ذلك اللوريس البطيء (نوع من الرئيسيات الصغيرة)، والغزلان الصغيرة.

الوشق الأوراسي هو أكبر أنواع الوشق، يبلغ طوله 1.3 متر ويصل وزنه إلى 36 كيلوغراما (شترستوك)

8. الوشق

الوشق عبارة عن قطط برية ذات خصل سوداء من الفراء على آذانها وذيلها القصير، توجد في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، ويبلغ حجم وشق البوبكاتس (Lynx rufus) -وهو أصغر أنواع الوشق الأربعة- ضعف حجم قطة منزلية.

لكن أنواع أخرى منه يمكن أن تكون أكبر بكثير، فالوشق الأوراسي (Lynx lynx) هو أكبر أنواع الوشق، حيث يبلغ طوله 1.3 متر ويصل وزنه إلى 36 كيلوغراما، وفقا لشبكة التنوع الحيواني بجامعة ميشيغان (ADW)، ويأكل الوشق مجموعة متنوعة من الفرائس بما في ذلك القوارض والطيور والغزلان.

نمور الثلوج يصل طولها إلى 1.3 متر وتضيف ذيولها مترا، ويمكن أن يصل وزنها إلى 54 كيلوغراما (شترستوك)

7. نمر الثلوج

نمور الثلوج (Panthera uncia) هي قطط يصعب رصدها، تعيش في جبال آسيا الوسطى، بما في ذلك أفغانستان والصين، وفقا لصندوق الحفاظ على نمور الثلوج (Snow Leopard Trust)، وهي منظمة غير ربحية تعمل على حماية نمور الثلوج.

ورغم اسمها فهي أيضا لا تنتمي للنمور (وهي نوع منفصل) ولكنها تنتمي إلى جنس بانثيرا مثل النمور والقطط الكبيرة الأخرى، كأسود (ليو بانثيرا)، لأنهما يتشابهان بشكل كبير، وتنمو نمور الثلوج حتى يصل طولها إلى 1.3 متر من الرأس إلى الردف، وتضيف ذيولها مترا إلى إجمالي طول جسمها، ويمكن أن يصل وزنها إلى 54 كيلوغراما.

تفضل نمور الثلوج اصطياد الأغنام البرية، مثل بارال، وغيرها من الأنواع التي تعيش على الجرف، ومع ذلك فإن النشاط البشري قد قلل من مواطنها وفرائسها، لذا فإن القطط الكبيرة تصطاد أحيانًا الماشية المنزلية، مثل الماعز، وهذا يجعلها في صراع دائم مع الرعاة، حسبما ذكرت دورية Live Science سابقا.

الفهود قادرة على النمو بطول 2.3 متر وتزن ما بين 34 و57 كيلوغراما (شترستوك)

6. الفهد

الفهود (Acinonyx jubatus) هي أسرع الحيوانات البرية على وجه الأرض ويمكن أن تصل سرعتها إلى 112 كم/ساعة، وهي قطط كبيرة الحجم قادرة على النمو بطول 2.3 م، وتزن الفهود عادة ما بين 34 و57 كيلوغراما، وفقًا لجمعية الحفاظ على الفهود (Cheetah Conservation Fund).

وتوجد الفهود بشكل رئيسي في شمال وشرق وجنوب إفريقيا، وتعيش أيضا في آسيا، ولكن الأنواع انقرضت تقريبًا هناك باستثناء عدد قليل في إيران، وعادة ما تأكل فريسة صغيرة إلى متوسطة الحجم، بما في ذلك الغزلان.

طول بوما الأسد يمكن أن يكون أكثر من 2.4 متر، وتزن ما بين 59 و68 كيلوغراما (شترستوك)

5. بوما الأسد الأميركي

بوما (Puma concolor) هي أكثر القطط الكبيرة انتشارا في الأميركتين وتشتهر بالعديد من الأسماء الأخرى بما في ذلك كوغار وأسد الجبل والبانثر، ويمكن العثور عليها من جنوب آلاسكا وكندا في النصف الغربي من أميركا الشمالية، إلى جنوب تشيلي في الجزء السفلي من أميركا الجنوبية.

ووفقا لمنظمة بانثيرا (Panthera)، وهي منظمة لحماية القطط، فقد كان عددها أكثر بكثير في السابق ولكن البشر قضوا عليها من النصف الشرقي من أميركا الشمالية، باستثناء عدد قليل في فلوريدا، ويعتقد أن مجموعات البوما آخذة في الانخفاض في أميركا الوسطى والجنوبية بسبب تهديدات مثل فقدان الموائل والصيد غير المشروع.

وتقول دائرة الغابات الأميركية أن طول بوما يمكن أن يكون أكثر من 2.4 متر، وتزن ما بين 59 و68 كيلوغراما، ومع ذلك يمكن أن تنمو بعض حيوانات البوما بشكل أكبر، وتصل إلى 100 كيلوغرام، وفقًا للاتحاد الوطني للحياة البرية (The National Wildlife Federation)، وهي منظمة أميركية غير ربحية للحفاظ على البيئة.

وتصطاد بوما الفرائس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفي أميركا الشمالية تأكل الغزلان في الغالب، وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

يصل طول النمور إلى 1.9 متر وتضيف ذيولها مترا ويصل وزنها إلى 75 كيلوغراما (شترستوك)

4. النمر

النمور هي مفترسات مرقطة خفية وقوية تنتشر عبر أجزاء من أفريقيا وآسيا، وعادة ما يصل طولها إلى 1.9 متر، ويمكن أن تضيف ذيولها مترا إلى طولها، ويصل وزنها إلى 75 كيلوغراما، وفقا لحديقة حيوان سان دييغو.

وتتعرض النمور أحيانًا للهجوم والقتل من قبل القطط الكبيرة الأخرى التي تعتبرها منافسا على الطعام، بما في ذلك الأسود في أفريقيا والببر في آسيا.

ولتجنب ذلك غالبا ما تصطاد النمور في أوقات وأماكن مختلفة عن تلك الحيوانات المفترسة الأخرى، وفقًا لشبكة التنوع الحيواني بجامعة ميشيغان، وعادة ما تأكل النمور فريسة متوسطة الحجم، بما في ذلك الظباء الصغيرة والغزلان.

يصل طول الياغور إلى 2.7 متر مع ذيولها ويمكن أن يصل وزنها إلى 158 كيلوغراما

3. ياغور

الياغور(Panthera onca) هي أكبر قطة كبيرة في الأميركتين، وهي تعيش في أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن معظمها يقيم في غابات الأمازون المطيرة، وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ويتم رصد الياغور من حين لآخر بالقرب من الحدود المكسيكية في الولايات المتحدة، ولكن في الغالب قام البشر بالقضاء على تلك القطط الكبيرة من حدودهم الشمالية، والتي شملت أريزونا ونيو مكسيكو.

ويصل طول الياغور إلى 2.7 متر مع ذيولها، ويمكن أن يصل وزنها إلى ما يقرب من 158 كيلوغراما، وفقا لمنظمة بانثيرا، وتفترس مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك الغزلان والقرود والأسماك.

يمكن أن يصل طول ذكور الأسود إلى 3 أمتار مع ذيولها، ويصل وزنها إلى 250 كيلوغراما (شترستوك)

2. الأسود

الأسود هي ثاني أكبر أنواع القطط في العالم، وغالبا ما يطلق عليها "ملك الوحوش" أو "ملك الغابة"، وهي أكثر القطط اجتماعية، تعيش في مجموعات، والأسود الذكور أكبر من الإناث ولها شعر كثيف، ويمكن أن يصل طول الذكور إلى 3 أمتار مع ذيولها، ويصل وزنها إلى 250 كيلوغراما، وفقًا لحديقة الحيوانات الوطنية.

تتناقص أعداد الأسود ولكن يمكن العثور عليها في معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مثل بوتسوانا وتنزانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وهناك أيضًا مجموعة معزولة من الأسود الآسيوية تعيش في شمال غرب الهند، وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وتتغذى الأسود بشكل رئيسي على الفرائس المتوسطة إلى الكبيرة الحجم، بما في ذلك الظباء والحمار الوحشي.

نمور الببر يصل طولها إلى 3 أمتار ويمكن أن يصل وزنها إلى 300 كيلوغرام (شترستوك)

1. الببر

الببر (Panthera tigris) هي أكبر أنواع القطط التي تنمو بطول يصل إلى 3 أمتار مثل الأسود، لكن نمور الببر أثقل ويمكن أن يصل وزنها إلى 300 كيلوغرام، وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF).

يعيش الببر بشكل أساسي في غابات آسيا الاستوائية، بما في ذلك الهند وإندونيسيا، رغم أنه يمكن العثور عليه أيضًا في المناخات الباردة في أقصى شرق روسيا وجبال بوتان، وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وتتربع نمور الببر على قمة السلسلة الغذائية، وتصطاد الحيوانات مثل الغزلان والخنازير البرية، وقد انخفضت أعدادها بشكل كبير في الأعوام الـ100 الماضية بسبب النشاط البشري، مثل الصيد الجائر وفقدان الموائل وفقا لمنظمة بانثيرا، ولم يتبق سوى حوالي 3900 نمر ببر في البرية اليوم.