تعتزم ناسا تكرار هذه التجربة لـ3 سنوات تبدأ من عام 2022، مجموع نتائجها سيفيد في تطوير منظومة العمل التي تقوم الوكالة بتطويرها لأجل رحلة المريخ الحقيقية

خطوة بخطوة، تحاول وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) أن تجهز لإرسال البشر في مهمات للمريخ، ليس فقط بغرض استكشافه بشكل مؤقت، بل والعيش عليه أيضا، بالطبع لا تمتلك الوكالة جدولا زمنيا بعد لأحلام كهذه، لكنها على الأقل بدأت العمل عليها، حيث أعلنت في 6 أغسطس/آب الجاري عن حاجتها لمتطوعين في تجربة فريدة من نوعها.

تسمى التجربة "تشابيا" (CHAPEA)، وهي اختصار لـ(Crew Health and Performance Exploration Analog) والتي تعني بناء محاكاة لصحة الطاقم وأدائه، وفيها يعيش طاقم مكون من 4 أفراد مدة سنة كاملة في مكان مغلق مساحته حوالي 160 مترا مربعا، وتقوم الوكالة بدراسة نمط حياة هذا الفريق خلال تلك المدة.

طاقم من 4 أفراد يعيش تجربة محاكاة للمريخ لمدة عام بداية من 2022 (ناسا)

مريخ على الأرض

هذا المكان، ويقع في مركز جونسون للفضاء بهيوستن في ولاية تكساس الأميركية، هو وحدة عملاقة مطبوعة بهندسة ثلاثية الأبعاد مصممة لإعطاء إيحاء للأفراد بوجودهم على المريخ، خلال هذا العام سيقوم الفريق بإجراء البحث العلمي، وإصلاح الأشياء التي لا تعمل، وسيتعامل الفريق كذلك مع تجربة الواقع الافتراضي، والأنظمة الروبوتية، وحتى محاكاة السير في الفضاء كجزء من مهمتهم.

تشمل التجربة بعض التحديات كذلك والتي يمكن أن يواجهها رائد فضاء في المريخ، منها مثلا موارد المحطة المحدودة، وكيفية تبادل الاتصالات مع التأخير عن الأرض، والكيفية التي يمكن بها إصلاح الأعطال المتوقعة وغير المتوقعة.

لأجل هذه المهمة، تبحث ناسا عمن ينطبق عليه بعض الشروط: أن يكون من مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين، وأصحاء، ومن غير المدخنين، وتتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاما، فضلا عن إتقان اللغة الإنجليزية.

ومطلوب كذلك أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من مؤسسة معتمدة تتمتع بخبرة مهنية، وما لا يقل عن ألف ساعة في قيادة طائرة، وهذه للعلم هي المعايير نفسها التي تطلبها الوكالة من المتقدمين للعمل كرواد فضاء.

وتعتزم الوكالة تكرار هذه التجربة لـ3 سنوات تبدأ من عام 2022، حيث سيفيد مجموع نتائجها في تطوير منظومة العمل التي تقوم الوكالة بتطويرها لأجل رحلة المريخ الحقيقية، والتي لا نعرف متى ستحدث، أو إن كانت ستحدث من الأساس.