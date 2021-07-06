إلى جانب الأقمار الصناعية فإن الجناح يقدم خدمات أخرى ممتعة، مثل تعريف الأطفال بالأقمار الصناعية وحثهم على المشاركة في جامعة الطفل.

القاهرة– مع أكثر من مليوني زائر سنويا، يعدّ معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يمر حاليا بدورته الـ52 واحدا من أكبر معارض الكتب في العالم، ولكن كثيرا من روّاده هذا العام بُهروا بجناح جديد مختلف تماما، يحوي أقمارا صناعية.

أقمار صناعية للجميع

في الصالة رقم 3، جناح "بي 37" (B37)، يمكنك وأنت تمر من هناك أن تلاحظ نموذجا ضخما لقمر صناعي ستظن أنه حقيقي من دقة تصميمه، ولكن أحد مهندسي هذا الجناح، التابع لوكالة الفضاء المصرية، سيخبرك أنه محاكاة لقمر صناعي مصري يدعى "إيجبت سات 1".

"إيجبت سات 1" هو أول قمر صناعي بني بأيد مصرية، بالتعاون مع مكتب تصميم "يجنوي" (Yuzhnoye) الأوكراني، إذ نُقلت تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية ولم تُشتر كما حدث في حالة "نايل سات". والغرض من القمر القيام بمهام استشعار الأرض عن بعد، وبدأ العمل عليه سنة 2003 وانطلق سنة 2007، ثم خرج من الخدمة سنة 2010.

"إيجبت سات 1" هو أول قمر صناعي بني بأيد مصرية (ويكيبيديا)

إلى جانب هذا النموذج لقمر صناعي ضخم، يمكنك أن تلحظ كذلك أقمارا صناعية أصغر، هذه المرة ليست نماذج محاكاة بل أقمار صناعية حقيقية من فئة "كيوب سات"، وهي نوع من الأقمار الصناعية المصغرة لأبحاث الفضاء التي تتكون من وحدات مكعبة متعددة كل منها بطول وعرض وارتفاع 10 سنتيمترات، وكتلة أكبر قليلا من كيلوغرام واحد.

"كيوب سات" (Cube sat) هو قمر طلاب الجامعات (مشروع التخرج)، ويمكن إلى جانبه، في جناح الوكالة، أن تجد قمرا صناعيا آخر يسمى "كان سات" (Can sat)، وهو قمر صناعي يقوم طلاب المدارس بدراسته والتعرف إلى مكوناته كمشروع علمي.

وإلى جانب الأقمار الصناعية فإن الجناح يقدم خدمات أخرى ممتعة، مثل تعريف الأطفال بالأقمار الصناعية وحثهم على المشاركة في جامعة الطفل، وهي مبادرة مصرية لتعليم الطلاب العلوم بطريقة أكثر تخصصا، من سن 9-15 سنة.

يقدم الجناح للأطفال تعريفا بالأقمار الصناعية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وكالة الفضاء المصرية

وكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية مصرية، أنشئت سنة 2018، وترمي إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتوطينها، وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

وحديثا، بدأت الوكالة نشاطاتها العامة بالجامعات والمدارس المصرية، وأما على صعيد النشاطات البحثية فإنها تمتلك بالفعل عددا من الأقمار الصناعية البحثية، وتعمل حاليا على تطوير أقمار صناعية مصرية جديدة هي (SPNex)، (Nexsat 4)، (Nexsat 3)، (Nexsat 2).

و"سبينكس" (SPNex) تحديدًا هو أول قمر للبحث العلمي في مصر يهتم بدراسة البيئة الفضائية القريبة من الأرض، بالتحديد طبقة الأيونوسفير، وسيكون محملا بأجهزة قياس البلازما والمجال المغناطيسي، ومخطط إطلاقه في نهاية 2023.

وفضلا عن ذلك كانت الحكومة المصرية قد بدأت، قبل سنوات، النشاطات التعليمية في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، التي تعد أول كلية مصرية وعربية متخصصة فى مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء.