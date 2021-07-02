العلوم هي الشغف الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات، علينا جميعا أن نقدمها لأبنائنا بالطريقة التي تجعلهم يشغفون بها ولا يملون.

بمناسبة افتتاح الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أقدم وأكبر معرض للكتاب في العالم العربي، والمقام خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران وحتى 15 يوليو/تموز 2021 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، يقدم موقع الجزيرة نت ترشيحات الكتاب والخبراء لأفضل الكتب العلمية باللغة العربية لكل من الأطفال واليافعين.

أحمد سمير سعد وأهمية كتب العلوم

يقول الدكتور أحمد سمير سعد، المدرس بقسم التخدير بكلية طب القصر العيني وكاتب وروائي ومترجم مصري، للجزيرة نت، إنه لا يعد الإلمام بالعلوم رفاهية في عصرنا الحالي، وهو ليس وسيلة للتأهيل لنوعية معينة من الأعمال، كما أنه لم يعد حكرا على فئة بذاتها، بل إن العلوم وسيلة الإنسان المثلى لإدراك العالم ومعرفة موقعه من الكون.

رواية روبرت جيلمور للناشئة تحاول تبسيط أهم مفاهيم نظرية الكم (الجزيرة)

ويقول أيضا إن العلوم هي الشغف الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات، لذلك علينا جميعا أن نقدمها لأبنائنا بالطريقة التي تجعلهم يشغفون بها ولا يملون منها، فالعلوم ممتعة متى قدمت في صورتها الأصلية والحقيقية.

ويضيف "ينشأ الطفل بالفطرة على محاولة الإلمام بعالمه وهو يفعل ذلك عن طريق اللعب، هكذا هي العلوم محاولة منظمة لإدراك حقيقة العالم، نشاط ممتع يشبه اللعب وتحمل مفاجآته الكثير من الإثارة، ويجب أن يقدم للنشء على هذه الصورة".

وعن كتاباته وترجماته في مجال العلوم للأطفال، يقول الدكتور سمير: لقد حاولت بالفعل القيام بخطوات مفيدة عن طريق التأليف أو الترجمة. فقد صدرت لي عن مؤسسة هنداوي ترجمة "أليس في بلاد الكم" لروبرت جيلمور، وهي رواية للناشئة تحاول تبسيط أهم مفاهيم نظرية الكم من خلال استغلال شخصية أليس المعروفة التي تزور هذه المرة بلاد الكم التي لا تختلف كثيرا عن بلاد العجائب بل ربما تفوقها إدهاشا.

دكتور سمير سعد قام بترجمة 6 من سلسلة "علماء صغار السن" من تأليف نوري فيتاشي (الجزيرة)

سلسلة العلماء الصغار

إضافة إلى ذلك فقد قام الدكتور سمير بترجمة 6 من سلسلة من 12 كتيبا تحمل عنوانا عاما "علماء صغار السن" من تأليف نوري فيتاشي كتبها وأصدرها عام 2017.

وهي سلسلة تقدم حياة علماء ومكتشفين من مختلف البلدان والحضارات بهدف إلهام الأطفال بين سن 6 و12، وسوف تصدر قريبا عن المركز القومي للترجمة بمصر. وتتضمن الكتيبات التالية التي يرشحها لنا الدكتور سمير.

وتضم القائمة "الكم المدهش: خمس قصص عن أشخاص قاموا بثورة في الفيزياء، أعجوبة قوانين الطبيعة: خمس قصص عن مستكشفي أعمق أسرار الطبيعة، نداء النجوم: خمس قصص لأشخاص نظروا نحو السماء، محطمو الحواجز: خمس قصص لأشخاص هدموا الحوائط ليصنعوا التاريخ".

إضافة إلى كتب: شعلة المخترع: خمس قصص لأشخاص ساعدوا في تشكيل العالم الحديث، الرياضيات السحرية: خمس قصص لأشخاص قاموا بمعجزات باستخدام الأرقام، إنجازات كيميائية: خمس قصص في الكيمياء والبيولوجيا، أسرار باطن الأرض: خمس قصص لأشخاص تمكنوا من حل ألغاز في باطن الأرض.

السلسلة تقدم حياة علماء ومكتشفين من مختلف البلدان والحضارات لإلهام الأطفال (الجزيرة)

وكتاب: الفيزياء المبهرة: خمس قصص لأشخاص قاموا بحل ألغاز الطبيعة، علم الإنسانية: خمس قصص عن أشخاص ساعدونا على فهم أنفسنا، نساء مكتشفات: خمس قصص عن نساء رائعات صنعن تاريخا علميا، رواد العلوم: خمس حكايات عن أشخاص ساعدوا في تطوير المنهج العلمي.

يقول الدكتور سعد إن معرض القاهرة سوف يشهد أيضا صدور كتاب جديد له بعنوان "خادم المصباح السحري" وهي رواية فانتازيا لكنها تعرف الناشئة مفهوم القانون الفيزيائي وبعض قوانين الفيزياء والأكوان المتعددة، ومفهوم الزمن والطاقة وطبيعة المادة والمادة المضادة وغيرها، وسوف تصدر عن دار إبييدي للنشر.

منير عتيبة وسلسلة "نوجا في المعمل"

أما سلسلة تبسيط العلوم "نوجا في المعمل" الصادرة عن دار المعارف، فهي من تأليف منير عتيبة القاص والروائي والناقد المصري، ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، والذي يقول للجزيرة نت "دائما هناك حاجة شديدة لنشر التفكير العلمي القائم على التجارب لأنه ينمي ملكات عديدة لدى الأجيال الجديدة التي نؤهلها لمستقبل أفضل من حاضرنا وماضينا".

من هنا تأتي أهمية كتب الأطفال التي تقوم بتبسيط الأفكار والتجارب العلمية في قالب حكائي بسيط يحقق متعة القراءة وفائدتها معا "وهذا ما حرصت عليه في سلسلة كتبي الموجهة للمرحلة السنية من 6 إلى 9 سنوات" وعنوانها "نوجا في المعمل".

السلسلة من تأليف منير عتيبة (الجزيرة)

صدر من السلسلة ثلاث قصص هي "كيف ولد الكون، حركة الكون في بالونة، أرنب في معمل نوجا" وستصدر باقي السلسلة التي تتكون من 8 كتب تباعا، يقدم كل منها فكرة علمية وتجربة عملية من خلال حوار ضاحك بين البطلة نوجا وأصدقائها.

ووفقا لعتيبة فإنه رغم وجود كتب عديدة تقدم قصصا للأطفال بالمجال العلمي حتى أن بعض الكتاب تخصصوا فيها مثل رؤوف وصفي فـ "إنني أعتقد أن الطفل العربي لا يزال يحتاج إلى المزيد حتى يمثل هذا النوع من الكتابة تيارا كبيرا يصب بالتأكيد في صالح القراء والأوطان".

"الطيب أديب وأروع اختراعات واكتشافات أجدادي"

يعد هذا الكتاب أحدث إصدارات الطيب أديب، الكاتب المتخصص في أدب الطفل، والصادر عن دار كتاب الطفل، ويضم 30 عنوانا تتناول مئات الابتكارات والاكتشافات العربية في مختلف العصور التاريخية. وهو موجه لمرحلة الطفولة المتأخرة واليافعين.

ومن أهم الاختراعات والاكتشافات التي يتناولها الكتاب المدارس النظامية والجامعات، قياس محيط الأرض، اكتشاف الأميركيتين، الساعات، الكاميرا والنظارة، قلم الحبر، البوصلة، الاسطرلاب، الإنسان الآلي، المضخات والنافورات، أدوات ميكانيكية أخرى، فضلا عن ابتكارات واكتشافات أخرى علمت البشرية وأفادتها زمنا طويلا.

أحدث إصدارات الطيب أديب المتخصص في أدب الطفل (الجزيرة)

إبراهيم فاروق وترشيحات حسب الأعمار

أما إبراهيم فاروق استشاري توصيل العلوم والتوعية العلمية العامة، فيقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ترشيحات الكتب العلمية للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة والمتاحة بمعرض القاهرة هذا العام، ويقسمها حسب الفئة العمرية فيما يلي:

ترشيحات كتب الأطفال من 3-6 سنوات

وتضم موسوعة "هيا نتعلم" العربية (5 أجزاء)، "مرحبا! أستطيع العد"، "مغامرات البروفيسور أستروكات في النظام الشمسي"، "مغامرات البروفيسور أستروكات وصواريخ الفضاء"، المملكة الحيوانية (عالم الحيوان)".

ترشيحات سن 6-9 سنوات

وتضم مغامرات البروفيسور أستروكات حول جسم الإنسان، مغامرات البروفيسور أستروكات.. آفاق الفضاء، مغامرات البروفيسور أستروكات في النظام الشمسي (كتاب الأنشطة)، الجاحظ وكتاب الحيوان، و"كن عالما، كن عبقري رياضيات"، الديناصورات، موسوعة التجارب العلمية (10 أجزاء)، العلوم الأكثر عجبا بالنماذج المجسمة، وهو كتاب يحتوي على الكثير من الأجهزة التي تعمل بالفعل مثل الساعة الرملية وعداد الأرقام.

ترشيحات 9-12 سنة

وتضم كتب: الروبوتات العقول الذكية، جسم الإنسان العقول الذكية، كن مخترعا، مغامرات البروفيسور أستروكات.. المغامرة الذرية، بنو موسى وعلم الحيل، مغامرات عالم الفيروسات المذهلة، موسوعة خواص المواد (6 أجزاء)، أعجب كتاب علوم بالنماذج المجسمة، ويحتوي على أجهزة تعمل بالفعل مثل كاميرا، ميكروسكوب غرامافون.

ترشيحات اليافعين من 12-15 سنة

وتضم كتب: الأرض المذهلة.. العقول الذكية، المدن الضائعة.. العقول الذكية، علم الفلك للمبتدئين، مكتبة الفيزياء (6 أجزاء)، دليل جسم الإنسان، موسوعة البيولوجيا (قضايا بيولوجية) (9 أجزاء)، دليل مراقب للقمر، دليل التنبؤ الجوي، "وجدتها"، تصميم مواقع الويب للمبتدئين، مجلة كيف تعمل الأشياء.

ترشيحات أخرى

فضلا عن ذلك يرشح فاروق كتاب "قصة ولعبة" قائلا إنه فريد من نوعه، وهو مناسب للأطفال من 3 إلى 6 سنوات، وقد صدر في مجلد فاخر كبير الحجم، يمكن تشكيله بعد قراءة القصة التي فيه، ليكون مثل المركبة (قطار أو غواصة) يقودها الطفل ويستمتع بالمغامرة، كما يمكنه استخدام سياراته الصغيرة ليلعب بها عندما يضع الكتاب على الأرض على شكل لوحة لعب.

ويتوفر من الكتاب 10 أعداد تتناول سفينة الفضاء، الغواصة، سيارة الإطفاء، سيارة الدفع الرباعي، الجرار، أتوبيس المدرسة، الجرافة، سفينة القراصنة، سيارة السباق، القطار.

كما يرشح فاروق موسوعة الكويت العلمية للأطفال، والتي تشتمل على كل المعارف العامة بأسلوب مبسط للأطفال، الصادرة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهي موسوعة ضخمة تتكون من 17 جزءا، وينصح بشرائها ووضعها في مكتبة طفلك، حيث إنها تحتوي على موضوعات علمية وثقافية كثيرة جدا ومرتبة ترتيبا أبجديا.

أحد الإصدارات الأخرى التي تهدف لتبسيط العلوم للناشئة كتاب "مغامرة يوم واحد.. في عالم الرياضيات العجيب" الصادر عن المركز القومي للترجمة، ويتمركز على تجارب 3 طلاب بالمرحلة الإعدادية، خلال رحلة إلى أرض العجائب، حيث يقضون يوما في عالم الرياضيات العجيب، يتعاملون مع النماذج التفاعلية ويشاركون بالنشاطات المعروضة هناك، وفى نهاية اليوم يغادرون محملين بكثير من المعارف الرياضية التي اكتسبوها من خلال مشاهدة جمالها، وقابليتها للتطبيق وحتميتها.

مبادرة حادي بادي رشحت مجموعة كتب إريك كارل مترجمة للعربية (الجزيرة)

مبادرة "حادي بادي" وسلسلة علماء المسلمين

أما مبادرة "حادي بادي" لرفع الوعي بأدب وثقافة الطفل واليافعين بالعربي والتعلم الإبداعي داخل وخارج العالم العربي، فهي تقدم أيضا بعض ترشيحات الكتب للجزيرة نت مثل سلسلة علماء المسلمين للكاتب فرج الظفيري الصادرة عن دار نشر ألف باء تاء ناشرون. وسلسلة "هل تعرف من أنا؟" التي نشرت عام 2017 للمؤلفة فاطمة شرف الدين، الصادرة عن دار نشر كلمات، وتركز على شخصيات عربية تاريخية عظيمة مثل ابن خلدون، ابن رشد، ابن سينا، ابن ماجد.

أما كتاب "موسوعتي الصغيرة.. الفضاء" فهو من إصدارات دار نهضة مصر، ويصلح لعمر 6 سنوات. ويتعرض لكل ما يخص الفضاء، وهو مقسم إلى مقدمة و5 فصول. وأهم ما يميزه وجود الصور الحية الممتعة التي تساعد الأطفال على الفهم حتى دون أي معلومات.

كما ترشح "حادي بادي" كتبا أخرى مثل: جسم الإنسان كيف ولماذا؟، الأرض كيف ولماذا؟ الصادر عن دار الشروق، وأخيرا الموسوعة العلمية الشاملة الصادرة عن مكتبة لبنان. ومجموعة كتب للرسام وكاتب الأطفال إريك كارل مترجمة إلى العربية وصادرة عن دار البلسم.