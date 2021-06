تمكن فريق بحثي من "جامعة كورنيل" (Cornell University) الأميركية من إحراز رقم قياسي عالمي جديد بالتقاط صورة هي الأدق إلى الآن لذرات بلورات مادة تدعى "براسيوديميوم الأورثوسكانديت"؛ الأمر الذي يفتح الباب لتقنيات تصوير مستقبلية هائلة.

وبحسب الدراسة -التي نُشرت في دورية "ساينس" (Science) وأُعلن عنها في بيان صحفي رسمي من الجامعة يوم 21 مايو/أيار الماضي- فإن هذا الفريق قد استخدم تقنيات مركبة تضم قدرات الميكروسكوبات الإلكترونية المعدلة من جهة، وقدرات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.

