لم يؤكد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أطلعت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times)، أن هناك أي دليل على وجود كائنات فضائية، ولكنه لا يستبعد ذلك أيضا.

وجاء التقرير، المتوقع إصداره رسميا قبل نهاية الشهر الجاري، بعد شهادات مختلفة لعدد من الطيارين العسكريين الذين أكدوا رؤية ورصد أشياء طائرة في الفضاء كان من الصعب تفسيرها.

وطبقا لنيويورك تايمز، لم يتوصل التقرير إلى أي تفسير لبعض "الظواهر الجوية غير المحددة". ويتضمن التقرير توثيقا لأكثر من 120 حالة رصد أجسام طائرة غامضة (Unidentified Flying Objects UFOs)، يؤكد عجز علماء الاستخبارات الأميركية عن تفسير تحركات هذه الأجسام، ومنها قدرتها على زيادة سرعتها، وتغيير اتجاهها بطريقة مفاجئة.

وأظهر فيديو صوّرته عام 2015 طائرة مقاتلة من طراز (Super Hornet) تابعة للبحرية الأميركية ونشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2019، جسما غريبا ومستديرا يطير بسرعة 120 ميلا في الساعة.

وفي الفيديو يمكن سماع الطيارين يصرخون بعبارات نابية وهم يتساءلون بصوت عال عما إذا كانوا ينظرون إلى طائرة من دون طيار قبل أن يبدو أن الجسم يتوقف ويحوم ويميل نفسه إلى الأمام بصورة مخيفة.

كذلك يؤكد التقرير أن الأمر لا يتعلق بتكنولوجيا عسكرية أميركية سرّية، إذ طالب الكونغرس، وشجع الرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضي على إصدار تقرير يتاح للشعب الأميركي الشغوف بمعرفة احتمالية وجود حياة أخرى خارج كوكب الأرض.

ورأى ليو إليزوندو، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات العسكرية، أنه إذا "كان تقرير صحيفة نيويورك تايمز دقيقا، فإن الأشياء التي يشاهدها الطيارون في جميع أنحاء العالم هي أكثر تقدما بكثير من أي تكنولوجيات أرضية معروفة لأجهزة استخباراتنا، وقد حان الوقت لإصدار التقرير الكامل ومقاطع الفيديو والبيانات التي رأيناها في البنتاغون".

If the New York Times reporting is accurate, the objects being witnessed by pilots around the world are far more advanced than any earthly technologies known to our intelligence services. It’s time to release the full report, videos & data that we've seen in the Pentagon.

