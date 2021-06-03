البث الحي
علوم|كندا

إعادة التنفس تقنية تستخدمها السحالي للهروب تحت الماء

طورت الأنوليات طريقة بارعة لأخذ الهواء معها تحت الماء أثناء هروبها من المفترسات (مواقع التواصل)
طورت الأنوليات طريقة بارعة لأخذ الهواء معها تحت الماء أثناء هروبها من المفترسات (مواقع التواصل)
عمرو شكر - الجزيرة.نت
3/6/2021

من الماء خرجت كائنات أرضية. البعض، مثل الحيتان، عاد إليها. والبعض الآخر، مثل الضفادع، لم يتخل أبدا عن أصوله المائية، أما الأنوليات (فصيلة من السحالي) فقد طورت طريقة بارعة لأخذ الهواء الجوي معها تحت الماء أثناء هروبها من مفترسيها.

وحتى الآن ما زال العلماء يكتشفون طرقا مذهلة يمكن من خلالها للمخلوقات الأرضية أن تجد ملاذا تحت الماء.

غطسة طويلة

أوضح عالم الأحياء التطورية كريس بوكيا من "جامعة كوينز" (Queen’s University) في ولاية تورونتو الكندية وفريقه في دراستهم الجديدة المنشورة في دورية "كارنت بيولوجي" (Current Biology) بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي أن "العديد من السحالي تغوص هربا من التهديدات، ويتحمل بعضها نقص الأكسجين الشديد قبل أن تخرج من الماء".

مع ذلك، فإن الكيفية التي يمكن أن تظل بها تلك الأنوليات تحت الماء لمدة تصل إلى 18 دقيقة هو أمر حير علماء الأحياء.

قالت عالمة البيئة السلوكية ليندسي سويرك من "جامعة بنغامتون" (Binghamton University)، بولاية نيويورك، لماثيو راسل في حوار نشر في موقع "ذا رينفورست سايت" (The Rainforest Site) "العثور على أدلة تشير إلى أن "تنفس" الأنوليات تحت الماء جاء صدفة، ولم يكن جزءا من خطتي البحثية".

وأضافت قائلة "لقد دُهشت واحترت بشدة بشأن طول الغطسة، الأمر الذي جعلني أشعر برغبة في إلقاء نظرة فاحصة باستخدام كاميرا تصوير تحت الماء لعامين متتاليين".

هذه هي الطريقة، التي اكتشفت بها سويرك فقاعات الهواء الصغيرة على أنف الأنول أثناء غطسها، وقد نشرت لاحقا فيديو للأنول تحت الماء وهو "يتنفس"، قائلة "نظرة تحت الماء على "أنولس أكواتيكس" (Anolis aquaticus)، فقط انظر إلى شفاه تلك السحلية".

فقاعة لتخزين الهواء

يقول بوكيا إن "الأنوليات شبه المائية تنفث الهواء مكونة فقاعة على جلدها، ثم تعيد تنفس هذا الهواء، وهي عملية أطلقنا عليها اسم "إعادة التنفس" تيمنا بتقنية من تقنيات الغوص".

من المعروف أن حشرات مثل "حشرة النهر" (Aphelocheirus aestivalis) تتنفس تحت الماء باستخدام فقاعات الهواء؛ بل إن بعض العناكب تستخدم فقاعة على بطنها للتنفس.

لكن اكتشاف السحالي، التي تتنفس تحت الماء، كان غير متوقع -كما أوضح الفريق- لأن الفقاريات لديها معدلات أيض أعلى بكثير، وهي أكبر عموما في الحجم، لذا فهي تتطلب المزيد من الأكسجين.

الأنوليات شبه المائية تنفث الهواء مكونة فقاعة على جلدها، ثم تعيد تنفس هذا الهواء (مواقع التواصل)

ما أمر هذه الفقاعة؟

قالت سويرك "من السهل تخيل الأفضلية التي تكتسبها هذه الحيوانات الصغيرة البطيئة عن طريق الاختباء من الحيوانات المفترسة تحت الماء، من الصعب حقا رصدها؛ لكن السؤال الحقيقي هو كيف تمكنوا من البقاء تحت الماء لفترة طويلة".

ويبدو أن القشور التي تغطي الأنول الطاردة للماء تبقي فقاعة الهواء في مكانها فوق فتحات الأنف الصغيرة للسحالي شبيهة الإغوانا، حيث قاس الفريق مستويات الأكسجين في هذه الجيوب الهوائية الصغيرة، ولاحظوا انخفاضها بمرور الوقت، وهذا يشير إلى أن الأنوليات تستخدم بالفعل هذه التقنية للتنفس تحت الماء.

ويتكهن الباحثون بأن فقاعة "الغوص" يمكن أن تعمل بعدة طرق، فقد تسمح بإعادة توجيه الهواء المليء بالأكسجين من "التجاويف" داخل أجسامها، مثل تجاويف الأنف والفم نحو رئتيها، أو من طبقة الهواء الرقيقة، التي تسمى بلاسترون، والتي تتشكل حول جلدها عندما يكونون تحت الماء.

وقد تستخدم الأنوليات أيضا هذه الفقاعة لمساعدتها على طرد ثاني أكسيد الكربون الزائد، والذي يقلل من قدرة بعض الزواحف على حبس أنفاسها، أو أن تستخدم الفقاعة لسحب المزيد من الأكسجين من الماء عبر آلية الانتشار، كما يقترح الفريق.

تتغذى العديد من أنواع الأنوليات على الأحياء المائية، بما في ذلك الأسماك الصغيرة والقشريات (مواقع التواصل)

الأنوليات

وقد تبين أن تقنية إعادة التنفس هذه موجودة في 5 مجموعات من الأنوليات لا يوجد ارتباط بينها؛ لكن جميعها أنواع شبه مائية، لذلك تلزم العيش على مقربة من مصادر المياه.

وتتغذى العديد من أنواع الأنوليات على الأحياء المائية، بما في ذلك الأسماك الصغيرة والقشريات؛ لذلك ربما يساعد سلوك التنفس الفقاعي هذا أيضا في رصد الصيد. كما أن لها ميزات فريدة كسديلة الرقبة اللامعة التي تسمى ديولاب، وتنافس الذكور فيما بينها، والآن يمكننا أيضا إضافة إعادة التنفس إلى ذخيرتها من الغرابة.

المصدر : ساينس ألرت + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

علماء يابانيون يوثقون أغرب عملية لتجديد الجسد لدى نوعين من الرخويات البحرية

وثق العلماء اليابانيون أحد أكثر الظواهر غرابة بعالم الكائنات الحية، والتي تتمثل في فصل بعض الرخويات البحرية لرؤوسها عن أجسادها وإعادة تكوين أجسام جديدة بالكامل بما في ذلك القلب وبقية الأعضاء الدقيقة.

10/5/2021
المزيد من علوم

لأول مرة.. العلماء يستمعون إلى ذرتين تتحدثان معا

العلماء تمكنوا من رصد أحاديث الذرات فيما بينها (غيتي)

سيناريو الرعب الوشيك.. زلزال مدمر يعقبه انفجار لأكبر براكين العالم

عرف عن مونا لوا نشاطه الدائم لما يزيد على 700 ألف عام (جامعة ميامي-هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)

4 أسئلة ضرورية حول خطورة الأدوية المتسربة إلى المجاري المائية

تعتمد صناعة الدواء على العديد من المواد الكيميائية التي تُسهم في معالجة كثير من الأمراض (بيكساباي)

الانفجار العظيم.. حينما ولد الكون في لحظة من الزمن وليس نقطة في الفضاء

نظرية الانفجار العظيم تمثل أفضل محاولات علماء الكونيات لإعادة بناء قصة الكون (غيتي)
الأكثر قراءة

أفضل وجبة على الإفطار للتخلص من الكرش.. ما هي؟

لاجئة سورية سحرت ملايين الهولنديين بصوتها مهددة بالترحيل

المغنية الشابة حنين قضماني (مواقع التواصل)

تقارير تحدثت عن نقلها أفواجا إسرائيلية إلى سقطرى.. مسؤول يمني يتهم الإمارات بخرق سيادة بلاده

الإمارات والمليشيات التابعة لها طردت القوات الحكومية من جزيرة سقطرى وتجلب سياحا أجانب لها (الجزيرة)

نتنياهو يسعى لإسقاط حكومة خصومه وواشنطن تعد بالدعم المطلق لأي رئيس وزراء إسرائيلي