تشكل صناعة المحتوى الرقمي الهادف تحديا للعديد من العاملين في مجالات تبسيط العلوم، الذي يشمل أي نشاط من شأنه أن يقدم الأبحاث والعلوم بشكل يناسب الجمهور من غير المتخصصين، وذلك تأثرا بالارتباط الشائع بين المحتوى العلمي والملل.

وللتخلص من ذلك، يجب الفصل بين نوع المحتوى وطريقة التقديم، ويمكن لصانع المحتوى أن يكثف عمله على الإبداع في تقديم الفكرة العلمية بشكل مبسط وجذاب.

في الآونة الأخيرة، اجتمعت مجموعة من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في منتدى قمة العمل الحر (Freelance_Summit_2021) لمناقشة تلك التحديات والخروج بأهم التوصيات التي تساعد صناع المحتوى على تقديم محتوى "تبسيط علوم"، حيث يتميز هذا المحتوى بالرقي والانتشار بشكل واسع، بما يحقق أرباحا جيدة تساعد فريق العمل على الاستمرار في إثراء المحتوى العربي بالمزيد من الحلقات العلمية من خلال باحثين أكاديميين.

وكما انتشرت بشكل كبير قنوات الدحيح (أحمد الغندور)، والاسبتالية (إيمان الإمام)؛ برز بعض الباحثين الأكاديميين بشكل منفرد، وقاموا بتبسيط العلوم بشكل ناجح وجذاب على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الدكتور نضال قسوم، والدكتور أحمد إبراهيم (قناة علم تيوب).

من أحمد إبراهيم؟

أحمد إبراهيم باحث مصري لما بعد الدكتوراه بجامعة الملكة في بلفاست بأيرلندا الشمالية في قسم الكيمياء والهندسة الكيميائية، نُشرت له 39 ورقة بحث علمي، وقام بمراجعة 4 أبحاث علمية بالتعاون مع شبكات بحثية متواجدة بأكثر من 14 دولة؛ ليكون إجمالي رصيده البحثي على موقع الجامعة 45 بحثا علميا. وتدور الأبحاث التي يعمل عليها إبراهيم حول مجال الطاقة الحيوية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 قام بتأسيس قناته "علم تيوب".

في الملتقى المشار إليه، أكد إبراهيم أهمية نشر العلوم، وأضاف أن حلقات يوتيوب تفيد الباحث الأكاديمي في انتشار أبحاثه بشكل شعبي (Research publicity)، حيث تهدف قناة "علم تيوب" إلى جعل الحياة أسهل من خلال النصائح العلمية.

أحمد إبراهيم له 45 بحثا علميا منشورا و140 ألف مشترك في قناته على يوتيوب (مواقع التواصل)

كما أشار إلى أن قيام الباحث بتبسيط العلوم من خلال فيديوهات معدة للجمهور العام تدفعه إلى تعلم بعض المهارات والتقنيات التي تساعده في تقديم أبحاثه الأكاديمية بشكل متميز، كما يشجع إبراهيم شباب الأكاديميين على تأسيس قنواتهم لتبسيط العلوم، باعتبارها مصدر دخل بجانب البحث العلمي، ووسيلة لنشر العلوم.

وأوضح أن قناته "علم تيوب" بدأت بمشاهدات محدودة، قبل أن يصل عدد المشتركين في القناة اليوم إلى نحو 140 ألف مشترك، ووصلت اليوم مشاهدات القناة إلى أكثر من 3 مليون ونصف المليون، وحققت بعض فيديوهات "علم تيوب" ربحا يصل إلى 900 دولار للحلقة الواحدة، حسب موقع إنفلوينسر ماركتينج هب (influencer marketing hub).

وتتيح الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي مخاطبة المشاهد من خلال مستقبلاته السمعية والبصرية، حيث يمكن تقديم حلقات طويلة تحتوي على العديد من المؤثرات والعروض التقديمية التي من شأنها أن تستخدم كوسائل تعليمية، لذلك يجب التركيز على وضع إستراتيجية تقديم المحتوى الرقمي المنشود.

عناصر التبسيط الناجح للعلوم

ينصح المختصون في صناعة المحتوى العلمي على يوتيوب باتباع خطوات واضحة وبسيطة لابتكار محتوى مفيد يصل للمشاهد بشكل بسيط وممتع؛ فهنالك عدة عناصر رئيسية لأي محتوى علمي ناجح، جاءت في كلمة الدكتور أحمد إبراهيم في الملتقىـ وهي:

1- الفكرة

في هذه المرحلة من المهم الحصول على فكرة جذابة، ولا يهم مدى تعقيدها، فيمكن تبسيطها لاحقا، لكن المهم البحث عن فكرة ترتبط بالحياة اليومية للجمهور، لا سيما الأفكار الشائعة على محركات البحث في تلك الفترة (تريند).

2- الكتابة

يمكن لصناع المحتوى كتابة الخطوط الرئيسية للموضوع أولا بعد البحث فيها وكتابة المسودة الأولى بشكل علمي، مع الإشارة إلى المصادر الرئيسية، وذلك من أجل المساعدة في عملية التحقق.

3- التحقق

يعد التحقق مرحلة أساسية في صناعة المحتوى العلمي باختلاف صوره. وهناك بعض المؤسسات العلمية التي تحتوي على أقسام خاصة بالتحقق معنية بمراجعة المعلومات قبل نشرها.

لكن في صناعة المحتوى الرقمي الأمر مختلف؛ لذلك يقوم فريق "علم تيوب" بالتحقق عن طريق التبادل، حين يكتب أحد أعضاء الفريق جزءا من موضوع الحلقة، ويقوم شخص آخر من الفريق بالتحقق والمراجعة.

وبعد إتمام عملية التبادل والمراجعة يمكنهم الرجوع إلى باحث مختص في موضوع الحلقة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة، ورغم ما قد يبدو عليه الباحثون من تمكن من أدوات البحث العلمي فإن التحقق دائما يجب أن يتم بواسطة باحث آخر للتأكد من خلو المادة من الأخطاء.

4- السيناريو

تعد كتابة السيناريو من أهم المرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها صناعة المحتوى العلمي الرقمي. ويقوم السيناريو في هذه الحلقات بتحويل الأفكار العلمية إلى محتوى جذاب وذي حبكة مناسبة. ويحبذ إذا تمكن كاتب السيناريو من دمج الأساليب الترفيهية، وقام بتطويعها لإيصال فكرته العلمية.

كذلك لا بد لأسلوب الكتابة أن يعتمد على لغة المشاهدين والمجموعة المستهدفة بالحلقة وفئاتها العمرية، كل ذلك يجب مراعاته عدة مرات للتأكد من الانسجام والصياغة.

5- الخط الزمني المصور

يتم عمل خطة مصورة للخط الزمني للحلقة، حيث تقسم مواضيع الحلقة في شكل مشاهد أو صور أو مؤثرات تسهم في شرح الفكرة أو فواصل لإعادة ربط المشاهد بموضوع الحلقة مرة أخرى، وفي هذه المرحلة تعرف مدة عرض الحلقة والشكل النهائي لها.

6- التصوير

يتم الالتزام بكافة النقاط السابقة أثناء التصوير لضمان عدم الارتجال، حيث يضمن الالتزام بالمراحل السابقة أثناء مرحلة التصوير إنتاج حلقة منظمة ومترابطة.

7- المونتاج

في هذه المرحلة تتم إضافة كافة المؤثرات واللمسات الأخيرة قبل العرض.

8- الترويج

يواجه العديد من صناع المحتوى الرقمي العلمي تحديات تتعلق بمشكلات في ترويج المحتوى، واختيار كلمات مفتاحية صديقة لمحركات البحث (google friendly)، وهي من الأمور التي تشكل فارقا في عدد المشاهدات.

ويمكن كتابتها في البيانات المتعلقة بعنوان الحلقة ووصف الحلقة، ويقدم جوجل أداة مخطط الكلمات وهي خدمة تتيح البحث عن الكلمات المفتاحية الأكثر تأثيرا، ويمكن استخدامها للترويج للحلقات، الأمر الذي يمكن أن يساعد في بداية تأسيس القنوات من أجل رفع عدد المشاهدات وزيادة عدد المشتركين بالقناة، وهي العوامل الرئيسية التي تسهم في معدلات الربح.

تبسيط العلوم للأطفال بالعربية

في الختام، يجد دكتور أحمد إبراهيم أن وجود قنوات عربية على يوتيوب لتبسيط العلوم للأطفال ما زال شحيحا، وإذا كنت ستُقبل على قناة جديدة فإنك ستتلقى الدعم من فريق قناة "علم تيوب" لمدّ هذا المجال بالمحتوى.

وذلك لأن تقديم محتوى باللغة العربية عن تبسيط العلوم للأطفال يتوقع أن يلقى رواجا كبيرا، حيث يعد تبسيط العلوم أحد أقدم برامج منظمة اليونسكو، وتعد جائزة كالينغا لتبسيط العلوم (Kalinga Prize for the Popularization of Science) من أرفع جوائز التميز الدولية التي تُقدم للعلماء.