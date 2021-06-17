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الصين ترسل مركبة الفضاء المأهولة شنتشو-12 في مهمة تاريخية

تمثل المركبة "شنتشو-12" ثالث بعثة ضمن 11 بعثة، 4 منها مأهولة، لازمة لإكمال أول محطة فضاء صينية.

الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" ينطلق صباح اليوم الخميس حاملا المركبة "شنتشو-12" (رويترز)
الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" ينطلق صباح اليوم الخميس حاملا المركبة "شنتشو-12" (رويترز)
17/6/2021

أطلقت الصين، اليوم الخميس، مركبة فضاء تحمل 3 رواد إلى جزء من محطة فضاء لا تزال تحت الإنشاء لبقاء أي مواطن لأطول فترة ممكنة في مدار قريب من الأرض.

وانطلق صاروخ من طراز "لونغ مارش 2 إف" حاملا المركبة "شنتشو-12" التي تعني حسب الصينيين "السفينة الإلهية" الساعة 9:22 صباحا بتوقيت بكين (0122 بتوقيت غرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بإقليم قانسو شمال غرب البلاد، متجها إلى وحدة تيانخه في محطة الفضاء الصينية.

محطة الفضاء الصينية ستنافس على الهيمنة الحالية للمحطة الفضائية الدولية (موقع الصين اليوم)

وتمثل المركبة "شنتشو-12" ثالث بعثة ضمن 11 بعثة -4 منها مأهولة- لازمة لإكمال أول محطة فضاء صينية. وبدأ العمل في بنائها في أبريل/ نيسان الماضي بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث.

ومن المقرر أن يعمل رواد الفضاء الثلاثة: نيه هاي شنغ (56 عاما) وليو بوه مينغ (54 عاما) وتانغ هونغ بوه (45 عاما) وأن يقيموا 3 أشهر على الوحدة تيانخه، وهي الجزء المخصص للمعيشة في محطة الفضاء.

وسيختبر الرواد الثلاثة خلال إقامتهم على الوحدة الأسطوانية الشكل، والتي يزيد حجمها قليلا على حجم الحافلة، تقنيات الوحدة بما في ذلك منظومة دعم المعيشة بها. وسيراقبون أيضا كيف سيكون حالهم في الفضاء بدنيا ونفسيا لفترة إقامة ممتدة. وستمتد مهمة تالية لمحطة الفضاء 6 أشهر.

المصدر : رويترز

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