استغرق الأمر ثلاثة علماء أحياء لسحب سمكة تزن 109 كيلوغرامات من نهر ديترويت في ميشيغان في شهر مايو/أيار الماضي. وقد بلغ طول "سمكة الحفش العملاقة" 2.1 متر ويتوقع أن يزيد عمرها على 100 عام. ولكن هل يمكن القول إن هذه السمكة هي أكبر أسماك المياه العذبة في العالم؟

تعتبر أسماك نهر ديترويت من أسماك الحفش، وعلى الرغم من اعتبار السمكة التي تم اصطيادها مؤخرا كواحدة من أكبر الأسماك التي ظهرت في الولايات المتحدة، فإن هناك أسماكا أكبر بكثير تسبح في المياه العذبة حول العالم.

طول "سمكة الحفش العملاقة" بلغ 2.1 متر وقد يزيد عمرها على 100 عام (دائرة الأسماك والحياة البرية الأميركية)

سمك الحفش بيلوجا

وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركي، تعتبر سمكة الحفش بيلوجا (Huso huso) أكبر أسماك المياه العذبة على كوكب الأرض، وهي تعيش بين أوروبا وآسيا في البحر الأسود وبحر آزوف وبحر قزوين إضافة إلى الأنهار التي تصب فيها.

عاشت أسماك الحفش جنبا إلى جنب مع الديناصورات، وهكذا يمكن القول إنها توجد على كوكب الأرض منذ أكثر من 250 مليون سنة. ويمكن أن يصل طول سمكة الحفش بيلوجا (Beluga sturgeon) إلى أكثر من 8 أمتار، في حين يبلغ وزنها ألفي كيلوغرام.

أسماك نهر ديترويت تعتبر من أسماك الحفش (غيتي)

ويصنف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN – International Union for Conservation of Nature) أسماك الحفش بيلوجا في قمة السلسلة الغذائية، حيث إنها تأكل الأسماك مثل سمك الشبوط والروش والطيور المائية وحتى الفقمة، ويمكن أن تعيش مدة تزيد على 100 عام، مما يمنحها متسعا من الوقت للنمو أكثر وأكثر.

وتعتبر أسماك البيلوجا الأكبر حجما من بين 27 نوعا من الأسماك، بما فيها أنواع أخرى من سمك الحفش وسمك المجداف التي تعيش إلى يومنا هذا.

وقد أدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) سمك الحفش بيلوجا ضمن الفئة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، وتعتبر هذه الفئة من أكثر الأنواع عرضة لخطر الانقراض.

وتكتسب إناث سمك الحفش بيلوجا قيمتها من ثمن بيضها الذي يباع على شكل كافيار وتبلغ قيمته أكثر من 8 آلاف دولار للكيلوغرام الواحد.

سمك الحفش بيلوجا مهدد بالانقراض بينما يتميز الحفش الأبيض بأعداد مستقرة (غيتي)

سمك الحفش الأبيض

ويعرف سمك الحفش الأبيض (Acipenser transmontanus) بأنه أكبر أسماك الحفش المعروفة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وحسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة يتميز سمك الحفش الأبيض بتعداده المستقر الذي يبعده عن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض.

وكغيره من أسماك المياه العذبة، يعتبر هذا النوع من الأسماك العملاقة المهددة ببناء السدود التي تعيق حركة الأسماك وتمنعها من السباحة في المنبع حتى تتمكن من الوصول إلى مناطق تكاثرها، إضافة إلى تغيير الظروف البيئية النهرية التي تعتبر الموطن الأصلي لتلك الأسماك.

وتعرف أسماك بيلوجا وأسماك الحفش البيضاء بأنها أسماك مياه عذبة وذلك لأنها تولد وتتكاثر في المياه العذبة، ولكنها تعيش أيضا في بيئات المياه المالحة.

سمك السلور العملاق هو أكبر أنواع الأسماك التي تعيش فقط في المياه العذبة (غيتي)

سمك السلور العملاق

ماذا عن أكبر الأسماك التي تعيش فقط في المياه العذبة؟ حاز سمك السلور العملاق (Pangasianodon gigas)، وموطنه الأصلي نهر ميكونغ في جنوب شرق آسيا، على الرقم القياسي بصفته أكبر الأسماك التي تعيش فقط في المياه العذبة، حيث يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار ويبلغ وزنه 293 كيلوغراما.

ووفقا لتقرير نشر على موقع "لايف ساينس" (Live Science)، يصنف الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة سمك السلور العملاق ضمن الأنواع المهددة بالانقراض حاله حال سمك الحفش بيلوجا، وذلك نتيجة بناء السدود والصيد الجائر.