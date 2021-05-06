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علوم|صين

حقيقة المعلومات والتنبؤات المتداولة بشأن الصاروخ الصيني التائه

معلومات وتنبؤات وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي تتناول الصاروخ الصيني التائه (الفرنسية)
معلومات وتنبؤات وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي تتناول الصاروخ الصيني التائه (الفرنسية)
6/5/2021

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمعلومات والتنبؤات والسخرية عقب فقدان إدارة الفضاء الصينية السيطرة على صاروخ "لونغ مارش 5ب" (Long March 5B) أحد أكبر وأقوى الصواريخ الصينية، الأمر الذي زاد المخاوف من مخاطر سقوط أخطر حمولة من الفضاء على الأرض.

وعمدت وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة إلى رصد أبرز الأخبار المضللة والمعلومات غير الصحيحة حول "الصاروخ التائه"، والتي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهذه أبرزها:

سقوط الصاروخ في الهند

نشرت حسابات على فيسبوك وتويتر مقاطع فيديو وصور قالت إنها توثق لحظات سقوط الصاروخ الصيني في الهند.

وبالتحقق من الصور والمقاطع المتداولة تبين أنها قديمة، ونُشرت في أخبار عن حوادث مختلفة خلال السنوات الماضية.

تداول الصور قديما:

تداول الفيديو قديما:

مرور الصاروخ بالعراق

نشرت حسابات عراقية مقطع فيديو قالت إنه يوثق مرور الصاروخ فوق أجواء مدينة الناصرية.

المقطع المتداول:
https://fb.watch/5iAntnJQwC/
وبالتحقق من المقطع المتداول تبين أنه قديم ومرتبط بسقوط عدد من الشهب في محافظات عراقية.

التداول القديم:

وتشير "سند" إلى أن الصاروخ يتحرك في مسار بيضاوي الشكل، ويدور حول الأرض كل 90 دقيقة، وهو ما يعني مروره على كل دول العالم.
ويمكن متابعة حركة الصاروخ من هذا الموقع.

سقوط الصاروخ في الصين والجزائر

وادعت حسابات أخرى سقوط في الصين، وبثت هذا المقطع.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم، وهو لحادثة انفجار إحدى المركبات الفضائية خلال الأشهر الماضية.

رابط الفيديو:
https://www.facebook.com/416416712550313/videos/1062881327533092

ولم تكن الهند والصين الدولتين الوحيدتين اللتين نالتا نصيبا من هذه الأخبار الكاذبة، بل التحقت بها الجزائر، ونشرت حسابات مزاعم تفيد بسقوط الصاروخ على مدينة جزائرية.
خبر الجزائر:

سخرية واسعة

ورغم انشغال عدد كبير من المغردين على مواقع التواصل بأخبار الصاروخ واحتمالات سقوطه فإن البعض تعامل مع هذا الحدث بسخرية، خاصة أن الصاروخ صيني ويمثل تهديدا في حال سقوطه، وتأتي هذه الحادثة في خضم تداعيات جائحة "كوفيد-19" التي اجتاحت العالم وكان مصدرها مدينة ووهان الصينية.

تفاعلات ساخرة:

موعد مرتقب لـ"سقوط الصاروخ"

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية مايك هوارد، فإن قيادة الفضاء الأميركية تتعقب حاليا مسار الصاروخ الصيني، متوقعة أن يدخل إلى الغلاف الجوي للأرض يوم 8 مايو/أيار الجاري.

وأوضح هوارد أنه لا يمكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض، موضحا أن سرب مراقبة الفضاء الـ18 سيوفر تحديثات يومية بشأن موقع الصاروخ.

المصدر : وكالة سند

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