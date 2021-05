أثبتت شركة "سبيس إكس" (SpaceX) -المملوكة للملياردير الأميركي "إيلون ماسك"- أن عصر سفر البشر عبر الفضاء أصبح على الأبواب عندما عادت مركبتها "كرو دراغون" (Crow Dragon) -التي أطلق عليها رواد الفضاء العائدون اسم "ريزيليانس" (الصمود)- إلى الأرض بنجاح، لتكمل بذلك أطول رحلة لنقل البشر عبر الفضاء -ذهابا وعودة- في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

#ICYMI: @SpaceX Crew-1 astronauts Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and Soichi Noguchi took a six-and-a-half hour ride back to Earth overnight on the #CrewDragon Resilience. pic.twitter.com/EXhpBb7CKj

— International Space Station (@Space_Station) May 2, 2021