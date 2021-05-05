كشف راصد جوي عراقي عن أن الصاروخ الصيني "التائه" -واسمه "لونغ مارش 5 ب" (Long March 5B)- مرّ أمس الثلاثاء فوق العراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن الراصد صادق عطية، أن الصاروخ أرسل بداية إلى محطة فضائية صينية منذ الخميس الماضي وأضاع مداره وفقدت السيطرة عليه إلكترونيا، مبيّنا أن ارتفاع الصاروخ انخفض دون 300 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر، مشيرا إلى أن الخطورة تكمن في تعذر معرفة المكان الذي سيسقط فيه.

وذكر أن هناك احتمالين لسقوطه، الأول على الأرض بصورة كاملة أو إمكانية أن يتشظى حال احتكاكه بالغلاف الجوي ويتناثر.

وأشار إلى أن العلماء متخوفون من نزوله بكامل طوله الذي يبلغ 27.6 مترا وعرضه البالغ 3.35 أمتار، مؤكدا أن نزوله بوزنه الحالي البالغ 21 طنا على سطح الأرض سيكون كنيزك مشتعل يضرب الغلاف الجوي، وما يزيد خطورة الأمر أنه لا يمكن تحديد مكان السقوط أو موعده.

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية الثلاثاء، عن معلومات مثيرة عن الصاروخ الصيني "التائه" الذي مر فوق سماء العراق اليوم. وذكر عطية ان الصارويخ ارسل كبداية لمحطة فضائية صينية منذ يوم الخميس الماضي وضيع مداره وفقدت السيطرة عليه الكترونيا"، مبينا ان "منذ يوم الخميس حتى الان انخفض اكثر 👇 pic.twitter.com/91CkQKhIEZ — الشيخة🌺🌺 (@Sheikha34a) May 4, 2021

ويعدّ هذا الصاروخ أكبر الصواريخ الصينية وأقواها، وحسب الجهات المسؤولة عنه فإنه يدور حاليا حول الأرض مرة كل 90 دقيقة في مدار أرضي منخفض، ورصدت بعض الرادارات الأرضية أنه يتأرجح بشكل غير متحكم به.

وكانت الصين قد أطلقت الصاروخ الخميس الماضي حاملا المركبة "تيانهي" وهي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة "سي إس إس" (CSS).

وتشير التقديرات إلى أن الصاروخ سيسقط ويتحطم في نقطة غير محددة، وفي الأغلب سيكون يوم 10 من مايو/أيار الجاري في المنطقة الممتدة بين نيوزيلندا وولاية نيويورك الأميركية، دون قدرة على تحديد نقطة سقوطه بدقة. ويخشى الخبراء سقوط الصاروخ في منطقة مأهولة.