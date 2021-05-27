لدى ريو شيباتا خطط لتجارب ميدانية مختلفة لتتبع الخنافس باستخدام القياس الراديوي عن بعد، ودراسة السبب وراء تغيير أنماط نشاط الخنافس على شجرة الدردار.

نشرت دورية "إيكولوجي" (Ecology) العلمية الأميركية المرموقة والمختصة في علم البيئة نتائج بحث عن الخنافس أعده طفل ياباني عمره 11 عاما، ويدعى ريو شيباتا (Ryo Shibata).

وأجرى الطالب بحثا أظهر أن الخنفساء وحيدة القرن -التي يُعتقد منذ فترة طويلة أنها من الأنواع الليلية- تُظهر أنماط نشاط يومية مختلفة عندما تتغذى على شجرة الدردار أو شجرة الرماد دائمة الخضرة، التي تعرف بالاسم العلمي (Fraxinus griffithii)، ونشر النتائج التي توصل إليها في دورية "إيكولوجي" في 13 أبريل/نيسان الماضي.

الدورية تابعة للجمعية البيئية الأميركية، التي تأسست عام 1915، وهي أكبر مجتمع في العالم لعلماء البيئة المحترفين، وتعد مصدرا موثوقا فيه للمعرفة البيئية. وتنشر الجمعية -المكونة من 9 آلاف عضو- 5 مجلات ونشرة عضوية، وتشارك على نطاق واسع المعلومات البيئية من خلال السياسة والتوعية الإعلامية والمبادرات التعليمية. ويجذب الاجتماع السنوي للجمعية 4 آلاف مشارك، ويعرض أحدث التطورات في العلوم البيئية.

الخنفساء وحيدة القرن كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها من الأنواع الليلية فقط (غيتي)

بحث في الفناء الخلفي

بدأ طالب الصف السادس الابتدائي في مدرسة سوجيتو تاون ديسان الابتدائية بحثه في صيف 2019، حيث تساءل عن سبب وصول الخنافس وحيدة القرن (Trypoxylus dichotomus)، إلى الشجرة خلال النهار، وقام بمراقبة نشاط الخنافس لأكثر من عامين.

ووفق البحث، فقد قام الطفل بفحص الشجرة كل يوم، ووضع علامات على الخنافس التي تم جمعها حتى يمكن التعرف عليها بشكل فردي لتحديد هويتها وتمييزها عن البقية، وفي عام 2020 استطاع رصد ما مجموعه 162 من الخنافس، وجمع البيانات بشكل أساسي عن أنماط نشاطها، ثم طلب مساعدة خبير متخصص في علوم الحشرات لنشر البحث العلمي.

بدأ البحث بملاحظات غير رسمية في الفناء الخلفي، عندما لاحظ شيباتا أن الخنافس وحيدة القرن تتدفق على أشجار في حديقة عائلته في صيف عام 2019، ثم بدأ توثيق سلوك الخنافس بعد تفكيره في تنفيذ مشروع علمي صيفي.

وأدرك الباحث الصغير أن الخنافس على شجرة الدردار كانت تتغذى وتتزاوج بنشاط طوال اليوم، لكن الخنافس على أشجار البلوط -المضيف المعتاد لهذا النوع من الخنافس- كانت نشطة فقط أثناء الليل.

خنافس وحيد القرن تتغذى على عصارة شجرة الدردار خلال النهار (دورية إيكولوجي)

بحث "شبه مثالي"

قرر شيباتا الاتصال بالدكتور واتارو كوجيما (Wataru Kojima)، المحاضر البارز في كلية العلوم بجامعة ياماغوتشي (Yamaguchi University’)، الذي كتب ‏العديد من الكتب للشباب حول بيئة الخنفساء وحيدة القرن.

وذكر شيباتا أنه كان يسجل عدد الخنافس ‏على الأشجار عدة مرات في اليوم، الأمر الذي لفت انتباه العالم‎.‎ وقال كوجيما لوسائل الإعلام اليابانية إنه ساعد في بحث الطفل، حيث قدّم له الدعم بعدما طلب الطفل منه مراجعة بحثه في صيف عام 2019.

وأضاف "أخبرته أن يواصل التسجيل لأنه لا أحد لديه بيانات عن أنماط النشاط على هذا النوع من الأشجار، ‏في حين كنت -وربما علماء طبيعة آخرون- على دراية غامضة بأن الخنافس وحيدة القرن تنشط ‏خلال النهار‎".

في نهاية الصيف، أرسل شيباتا نتائجه إلى كوجيما، الذي قال إنه "فوجئ بمدى تنظيم عمله الميداني ‏ومدى دقة جمع البيانات‎."‎ وأوضح أنه قدم النصيحةَ فقط، وقام بترجمة بحثه إلى الإنجليزية، وقال بشأن البحث "كان البحث شبه مثالي"، وأعرب عن رغبته في الاستمرار بالتعاون مع الطفل في أبحاث مستقبلية.

شيباتا تساءل عن سبب وصول خنافس وحيد القرن إلى الشجرة ‏خلال النهار وقام بمراقبتها (غيتي)

دراسات مستقبلية

قال شيباتا -في مقابلة عبر البريد الإلكتروني ترجمها كوجيما لوكالة الفضاء الأوروبية- "كان جمع البيانات الميدانية أمرا مثيرا للغاية"، "كانت أكثر التجارب التي لا تنسى عندما سمعت صوتا عاليا صادرا عن أنثى كانت تنحت لحاء شجرة الدردار".

من المقرر أن يُضيف الطفل الياباني المزيد من التفاصيل التي رصدها في بحثه، مثل وزن كل خنفساء وأبعادها وتفاصيل أخرى ستمكنه من اكتشاف المزيد عنها.

وقال الطفل لوسائل الإعلام اليابانية "أرغب في الكشف عن ألغاز الخنافس وحيدة القرن نظرا لوجود العديد من العوامل غير المعروفة، مثل سبب نشاطها أيضا خلال النهار".

وأضاف "لدي خطط لتجارب ميدانية مختلفة، بما في ذلك تتبع الخنافس باستخدام القياس الراديوي عن بعد. أنا مهتم أيضا بالسبب وراء تغير أنماط نشاط الخنافس على شجرة الدردار".

وأثار بحث خنفساء شيباتا اهتماما أعمق بمعرفة المزيد عن أنواع الحشرات، وقال شيباتا "بالكاد يمكنني الانتظار لموسم الخنفساء الصيفي".