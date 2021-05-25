كلما زاد الغبار أو السحب في الغلاف الجوي للأرض أثناء الخسوف ظهر القمر أكثر احمرارًا

يضيء الخسوف الكلي الوحيد للقمر لهذا العام السماء مساء غد الأربعاء، عندما يمر القمر الكامل عبر ظل الأرض خلال ما يسمى القمر الدامي العملاق (Super Blood Moon)، حيث سيتحول وجه القمر إلى لون أحمر قرميدي.

إليك معلومات عن هذا الحدث الفلكي الفريد، وتتضمنها الإجابات على 6 من الأسئلة التي قدمها تقرير "فيز دوت أورج" (Phys.org).

ما أنواع الخسوف؟

التوهج الناري هو الأكثر دراماتيكية بين الأنواع الثلاثة لخسوف القمر:

1- خسوف شبه الظل (penumbral)، ويعني بدء دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض (penumbra)، فيبدأ ضوؤه يخفت من دون أن يخسف، ومنطقة شبه الظل هي التي ينحجب فيها بعض ضوء الشمس عن القمر بسبب الأرض.

2- الخسوف الجزئي (partial) حين يبدأ القمر دخول منطقة ظل الأرض (umbra)، فيبدأ الخسوف الجزئي، ومنطقة ظل الأرض هي المنطقة التي تنحجب فيها الشمس كاملة بسبب الأرض.

3- يحدث الخسوف الكامل عندما تصطف الشمس والأرض والقمر بشكل مثالي على خط واحد، فيكتمل دخول القمر في منطقة ظل الأرض.

ما القمر العملاق؟

يدور القمر حول كوكبنا في مدار بيضاوي الشكل، وفي كل شهر يمر القمر عبر النقطة الأقرب إلى الأرض والنقطة الأبعد عن الأرض، وعندما يكون القمر عند أقرب نقطة له من الأرض أو بالقرب منها في الوقت نفسه الذي يكتمل فيه؛ يطلق عليه "القمر العملاق".

وخلال هذا الحدث، ونظرًا لأن القمر المكتمل أقرب إلينا قليلاً من المعتاد، فإنه يبدو كبيرًا ومشرقًا بشكل خاص في السماء.

ما خسوف القمر؟

يحدث خسوف القمر عندما تحتل الشمس والقمر مواقع محددة متعاكسة على جانبي الأرض، وأثناء هذا التموقع تحجب الأرض بعض ضوء الشمس عن الوصول إلى القمر المكتمل، ويقوم غلافنا الجوي بتصفية الضوء أثناء مروره، مما يؤدي إلى تليين حافة ظل كوكبنا وإعطاء القمر توهجًا ورديًا داكنا.

يتمكن المراقبون في جميع أنحاء العالم من رؤية القمر العملاق طوال الليل إذا كانت السماء صافية (ناسا)

كيف يمكنني رؤية خسوف القمر العملاق؟

يتمكن المراقبون في جميع أنحاء العالم من رؤية القمر العملاق طوال الليل إذا كانت السماء صافية، ومثل كل الأقمار المكتملة، ويعلو القمر العملاق في الشرق وقت غروب الشمس ويغرب في الغرب مع شروق الشمس، ويكون في أعلى مستوى له في وقت متأخر من الليل وساعات الصباح الباكر.

أما خسوف القمر فمشاهدته تكون أصعب، فسيستمر الخسوف الكلي لمدة 15 دقيقة تقريبًا، فإذا كان القمر مرئيا في منطقتك أثناء حدوث ذلك، فأنت محظوظ!

يكون الخسوف الكلي للقمر مرئيًا بالقرب من مغرب القمر في الولايات المتحدة وكندا، وكل المكسيك، ومعظم أميركا الوسطى والإكوادور، وغرب بيرو، وجنوب تشيلي والأرجنتين، أما على طول حافة المحيط الهادئ الآسيوية فسيكون الخسوف الكلي مرئيًا بعد علو القمر مباشرة.

في حين يكون الخسوف الجزئي مرئيًا من شرق الولايات المتحدة وكندا قبل غروب القمر في الصباح مباشرةً، ومن الهند ونيبال وغرب الصين ومنغوليا وشرق روسيا مباشرة بعد ارتفاع القمر في المساء، ويشهد المراقبون في شرق أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ -بما في ذلك هاواي- الخسوفين الكلي والجزئي معا.

إذا لم يكن خسوف القمر العملاق مرئيًا من موقعك، فلا يزال بإمكانك استكشاف هذه الظاهرة ثانية بثانية باستخدام أستوديو التصوير العلمي التابع لناسا.

3 ظواهر للقمر: القمر العملاق، والقمر الأزرق، وخسوف كلي للقمر (شترستوك)

لماذا يتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء خسوف القمر؟

الألوان إحدى طرق أدمغتنا لتفسير الاختلافات في الخصائص الفيزيائية للضوء؛ هذه الخصائص نفسها تجعل كل لون من الضوء يتصرف بشكل مختلف عند المرور عبر مادة مثل الهواء، ورؤيتنا للسماء الزرقاء أو الغروب الناري المتوهج أحد الأمثلة لذلك.

ينكسر ضوء الشمس ويتشتت أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للأرض، وفي الهواء تنتشر الألوان الموجودة في النهاية الزرقاء والبنفسجية لقوس قزح على نطاق أوسع من ألوان مثل الأحمر والبرتقالي.

ولهذا السبب، فإن الضوء الأزرق المنتشر على نطاق واسع يغمر السماء عندما تكون الشمس ساطعة في الأيام الصافية، في حين ينتقل الضوء الأحمر في مسار أكثر استقامة عبر الهواء، ونراه منتشرا في جميع أنحاء السماء حول شروق الشمس وغروبها فقط، عندما ينتقل ضوء الشمس عبر شريحة سميكة من الغلاف الجوي للأرض قبل أن يصل إلى أعيننا.

وخلال خسوف القمر، فإن بعض ضوء الصباح والمساء -المرشح بشدة- يمر عبر الغلاف الجوي للأرض ويصل في النهاية إلى سطح القمر، فيكون مضاء بشكل خافت بواسطة الضوء الأحمر البرتقالي المتبقي من غروب الشمس وشروقها من أنحاء العالم في ذلك الوقت، وكلما زاد الغبار أو السحب في الغلاف الجوي للأرض أثناء الخسوف ظهر القمر أكثر احمرارًا.

هل كل قمر عملاق يكون أحمر اللون؟ وهل كل خسوف للقمر يجعله عملاقا؟

الإجابة هي "لا" لكلا السؤالين؛ فالقمر العملاق وخسوف القمر ظاهرتان مختلفتان لا تحدثان دائمًا في الوقت نفسه، ولكن هذا الشهر يتيح لنا فرصة ممتازة للاستمتاع بالمنظر.