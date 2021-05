قالت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ESA، الأربعاء 19 مايو/أيار الجاري إن جبلا جليديا تبلغ مساحته حوالي 7 أضعاف حجم حي مانهاتن بنيويورك انفصل عن الجرف الجليدي رون (Ronne) في القارة القطبية الجنوبية، مما يجعله أكبر جبل جليدي حاليا في العالم.

وقد تم رصد قطعة الجليد التي تشبه الإصبع، والتي يبلغ طولها حوالي 170 كيلومترا وعرضها 25 كيلومترا، بواسطة الأقمار الصناعية أثناء انفصالها عن الجانب الغربي للجرف الجليدي رون في القارة القطبية الجنوبية.

وقد نشرت الوكالة في تغريدة لها على تويتر فيديو يمثل مراحل انفصال الجبل الجليدي، الذي يطفو الآن بحرية على سطح بحر ويديل (Weddell Sea)؛ في غرب القارة القطبية.

تم التقاط صور الجبل الجليدي الذي تبلغ مساحته 4320 كيلومترا مربعا ويطلق عليه اسم "إيه-76" (A-76)، وسبب التسمية هو انفصاله عن الربع A من القطب الجنوبي، حيث تم رصده لأول مرة من قبل كوبرنيكوس سينتنيال (Copernicus Sentinel) التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يتكون من قمرين صناعيين يدوران حول أقطاب الأرض.

هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي كانت أول جهة ترصد بداية انفصال الجبل الجليدي في 13 مايو/أيار الجاري في تغريدة لها على تويتر.

حيث غردت لورا جيريش الباحثة في الهيئة قائلة "حدث ولادة جبل جليدي كبير آخر في القارة القطبية الجنوبية، لقد ولد A-76 من الجرف الجليدي رون وهو حاليا أكبر جبل جليدي في العالم، حيث حصل على الرقم القياسي من A23a المجاور. صورة سريعة من مركز سينتينال1 اليوم (الـ14)".

Another big iceberg calving event in #Antarctica! #A76 has calved from the Ronne Ice Shelf and is currently the biggest iceberg in the world, taking the record from neighbouring A23a. Quick image from @sentinel_hub showing #Sentinel1 imagery from today (14th). pic.twitter.com/tdbh9FGqc7

— Laura Gerrish (@laura_gerrish) May 14, 2021