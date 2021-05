ألواح شمسية ومناظر ومنحدرات وقضبان تمتد إلى سطح المريخ، هكذا أعاد أول مسبار صيني على الكوكب الأحمر أول "صور سيلفي" له بعد هبوطه التاريخي الأسبوع الماضي.

حيث نشرت الصين الصور الأولى التي التقطتها مركبتها جورونغ (Zhurong)، التي حطت على سطح المريخ في وقت متأخر من يوم الجمعة 14 مايو/أيار الجاري، كجزء من المهمة الصينية "تيان وين-1" (Tianwen-1).

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n

