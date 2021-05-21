ألواح شمسية ومناظر ومنحدرات وقضبان تمتد إلى سطح المريخ، هكذا أعاد أول مسبار صيني على الكوكب الأحمر أول "صور سيلفي" له بعد هبوطه التاريخي الأسبوع الماضي.

حيث نشرت الصين الصور الأولى التي التقطتها مركبتها جورونغ (Zhurong)، التي حطت على سطح المريخ في وقت متأخر من يوم الجمعة 14 مايو/أيار الجاري، كجزء من المهمة الصينية "تيان وين-1" (Tianwen-1).

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 19, 2021

تغريدة "مريخية"

"لدينا رؤية عالية الدقة، هنا مركبة المريخ الجوالة جورونغ تيان وين-1 تقدم تقريرا لأبناء الأرض؛ أنا حاليًا في "إن25.1، إي109.9″، "يوتوبيا بلانيتيا" (Utopia Planitia)، المريخ. كل شيء يبدو على ما يرام. بدأ التحضير للانتشار النهائي والمهمات العلمية. هل يوجد ماء/جليد تحت سطح المريخ بعمق 100 متر؟ نحن على وشك اكتشاف ذلك".

كانت هذه أول تغريدة للمركبة جورونغ بعد هبوطها الناجح، ولاحقا غرّدت وكالة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) على وسائل التواصل الاجتماعي ناشرة بعض الصور: "إلى مستخدمي الإنترنت، ها هي صور المريخ التي كنتم تتوقون إليها موجودة هنا".

الصورتان اللتان التقطتهما المركبة جورونغ للمريخ: واحدة ملونة والأخرى بالأبيض والأسود، وتُظهر كلتا الصورتين أجزاء من المركبة ومركبة الإنزال الخاصة بها على خلفية يوتوبيا بلانيتيا؛ السهل الشمالي الواسع الذي ستستكشفه جورونغ خلال مهمتها.

الصورة بالأبيض والأسود ملتقطة من كاميرا لتجنب العوائق في مقدمة المركبة (الفرنسية)

وتُظهر الصورة الملونة منظرًا حيث الجزء الخلفي من غورونغ من كاميرا ملاحة أعلى السطح الرئيسي للمركبة، ويمكن رؤية الخلايا الشمسية للمركبة، وكذلك بعض الصخور والميزات السطحية.

أما الصورة بالأبيض والأسود فملتقطة من كاميرا لتجنب العوائق في مقدمة العربة، وتم التقاطها بعدسة واسعة الزاوية كشفت أيضا عن منظر لأفق المريخ من بعيد، بالإضافة إلى جهازي رادار على المركبة الجوالة.

وإضافة إلى الصور، نشرت وكالة الفضاء الوطنية الصينية أيضا مقطعي فيديو قصيرين للمسبار وكبسولة إنزال المركبة جورونغ أثناء انفصالهما يوم الجمعة. ويأتي كلا المقطعين من الكاميرات الموجودة على المسبار، ويظهران الكبسولة وهي تنطلق بعيدا.

محاكاة لوصول المركبة الصينية إلى أرض المريخ (وسائل التواصل)

سباق القوة في الفضاء

جدير بالذكر أن الصين هي ثاني دولة تنجح في الهبوط على سطح المريخ -بعد الولايات المتحدة الأميركية، حيث نُقلت المركبة الجوالة جورونغ إلى الغلاف الجوي للمريخ في مركبة إنزال يوم السبت، في أول هبوط ناجح لمسبار على الإطلاق من قبل أي دولة في أول مهمة لها إلى المريخ.

كان الاتحاد السوفياتي أيضا ووكالة الفضاء الأوروبية أرسلا بعثات إلى سطح الكوكب الأحمر، لكن عمليات الإنزال هذه لم يكتب لها النجاح، وبالتالي فإن وصول جورونغ يرفع عدد المركبات على سطح المريخ إلى 3، لتنضم إلى المركبتين الفضائيتين كريوسيتي (Curiosity) وبرسيفيرانس (Perseverance) التابعتين لناسا.

ويعد وصول جورونغ -الذي سمي على اسم إله النار الصيني الأسطوري- بعد أشهر قليلة من وصول أحدث مسبار للولايات المتحدة إلى المريخ (برسيفيرانس) علامة فارقة في صعود الصين إلى مكانة القوى العظمى في الفضاء.

انطلاق المهمة "تيان وين-1" في 22 يوليو/تموز 2020 (وسائل التواصل)

هبوط صعب

كانت عملية هبوط المسبار سببا في توتر مهندسي الفضاء الصينيين، حيث وصفت وسائل الإعلام الحكومية عملية استخدام المظلة لإبطاء الهبوط والأرجل الممتصة للصدمات بأنها "الجزء الأكثر تحديا في المهمة".

ويعد الهبوط جزءا من مهمة تيان وين-1(التي تعني "الأسئلة السماوية") الصينية، التي كانت أيضًا أول مركبة مدارية ناجحة حول المريخ (Mars orbiter) في تاريخ الصين، وتعد الصين سادس كيان يحقق هذا الإنجاز في فبراير/شباط الماضي؛ وبهذا تكون الصين قطعت شوطا طويلا في سباقها للحاق بالولايات المتحدة وروسيا، اللتين يتمتع رواد الفضاء فيهما بخبرة عقود في استكشاف الفضاء.

وتزن المركبة غورونغ ذات 6 عجلات 240 كيلوغراما، وتحمل 6 أدوات ستستخدمها لدراسة الجيولوجيا والمناخ في منطقة يوتوبيا بلانيتيا، ومن المفترض أن تعمل العربة لمدة 3 أشهر تقريبا.

الإنجاز القادم للمركبة جورونغ من المتوقع أن يحدث اليوم الجمعة أو غدا السبت، عندما تشق العربة طريقها إلى أسفل المنحدرات التي تظهر في الصورة الجديدة ذات التدرج الرمادي للوصول إلى سطح المريخ.