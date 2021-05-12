قام فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة بتطوير نموذج أولي لمرشح مياه باستخدام الجزء الحي من خشب الأشجار غير المزهرة، لتنقية المياه المخصصة للاستهلاك البشري من الشوائب ومسببات الأمراض الأخرى.

في تقرير نشرته صحيفة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية، تقول الكاتبة كلوي دوران بارينتي إن هذه التقنية منخفضة التكلفة تعتمد على شبكة من القنوات الصغيرة المترابطة في أنسجة الخشب الرقيقة، لترشيح الفقاعات الموجودة في الماء وتنقيته من الشوائب.

وبعد تطوير الفكرة على المستوى النظري، نقل الباحثون مشروعهم إلى مرحلة التنفيذ في الهند بصناعة عدد من النماذج الأولية التي تستطيع معالجة لتر من الماء في الساعة الواحدة. واختبرت التقنية بنجاح، وقد جذبت اهتمام السكان المحليين بفضل سعرها المناسب واعتمادها على مواد طبيعية.

هل يمكن أن تثمر تجربة استخدام الخشب في تنقية المياه ماء بهذا النقاء؟ (الجزيرة)

أول صورة للمجال المغناطيسي حول ثقب أسود

بعد عامين من التقاط أول صورة للثقب الأسود المعروف بـ"مسييه 87″، على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض، وكان ذلك في أبريل/نيسان 2019، كشف تلسكوب "أفق الحدث" (Event Horizon) عن صورة جديدة تُظهر المجال المغناطيسي المحيط بهذا الثقب.

وبدراسة خصائص الضوء المستقطب الذي يظهر في صورة تلسكوب "أفق الحدث"، يعتقد العلماء أنه من الممكن الكشف عن كثير من الأسرار العلمية الجديدة عن الثقوب السوداء.

العلماء يستطيعون تصوير المجالات المغناطيسية حول الثقب الأسود العملاق M87 (الأوروبية)

لقاح ألماني لأورام الدماغ

يعمل باحثون من المركز الألماني لبحوث السرطان على تطوير لقاح جديد لأورام الدماغ قد يشكل ثورة حقيقية في هذا المجال. وتعتمد فكرة اللقاح على مساعدة جهاز المناعة على مقاومة الورم من خلال توجيهه للتعرف على الطفرات البروتينية الخاصة بالخلايا السرطانية.

وبعد إثبات النتائج الإيجابية على الفئران، بدأت المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر، وإلى الآن لم تسجّل أي آثار جانبية تنذر بالخطر، وتبدو النتائج مشجعة إلى حد كبير، وتمهد لانطلاق المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

متى ظهر القرش الببري؟

كان العلماء يعتقدون سابقا أن القرش الببري ظهر على الأرض قبل نحو 5.3 ملايين سنة، لكن دراسات جديدة أظهرت أنه ظهر قبل ذلك بكثير، أي قبل نحو 13.8 مليون سنة.

القرش الببري ظهر على الأرض قبل نحو 13.8 مليون سنة (غيتي)

الاحترار العالمي ومخاطر النزوح

أظهرت دراسة بيئية جديدة أن ارتفاع معدلات الاحترار العالمي درجة واحدة -باحتساب العدد الحالي من سكان العالم- يعني زيادة خطر النزوح المرتبط بفيضانات الأنهار بنسبة تبلغ 50%.

جرعة النترات للمرأة الحامل

تحدد دول الاتحاد الأوروبي الجرعة القصوى من النترات في لتر واحد من مياه الشرب بـ50 مليغراما، لكن دراسة جديدة أظهرت أن تعرض المرأة الحامل لمستوى أقل من ذلك بكثير قد يؤثر سلبا في نموّ الجنين.

المحيطات مالت إلى السكون بمعدل 6 مرات مقارنة بحجم حركتها السابقة (بيكسابي)

سكون المحيطات

تضطلع المحيطات بدور أساسي في تنظيم الحرارة على كوكب الأرض والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري. لكن على مدى نصف القرن الماضي، وبسبب التغيرات المناخية، أظهرت البحوث أن المحيطات مالت إلى السكون بمعدل 6 مرات مقارنة بحجم حركتها السابقة.

اتصالات كيميائية

لكي تكون النحلات العاملة على دراية برسائل الملكة، تعتمد هذه الحيوانات على شبكة معقدة من الاتصالات.

فعندما تطلق الملكة ما يُعرف بـ"الفيرومونات"، يتوقف النحل القريب منها فورا عن أي نشاط، ويوجه هذه الرسالة الكيميائية إلى بقية أعضاء الخلية الموجودين في أماكن أبعد.