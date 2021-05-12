تلقى أحد أسلاف سمك القرش يبلغ عمره 300 مليون عام اسما علميا مناسبا أخيرا بعد تصنيفه على أنه نوع خاص من أسماك القرش، ويبحث العلماء الآن عن المزيد من حفرياته.
ارتفاع معدلات الاحترار العالمي درجة واحدة -باحتساب العدد الحالي من سكان العالم- يعني زيادة خطر النزوح المرتبط بفيضانات الأنهار بنسبة تبلغ 50%.
قام فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة بتطوير نموذج أولي لمرشح مياه باستخدام الجزء الحي من خشب الأشجار غير المزهرة، لتنقية المياه المخصصة للاستهلاك البشري من الشوائب ومسببات الأمراض الأخرى.
في تقرير نشرته صحيفة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية، تقول الكاتبة كلوي دوران بارينتي إن هذه التقنية منخفضة التكلفة تعتمد على شبكة من القنوات الصغيرة المترابطة في أنسجة الخشب الرقيقة، لترشيح الفقاعات الموجودة في الماء وتنقيته من الشوائب.
وبعد تطوير الفكرة على المستوى النظري، نقل الباحثون مشروعهم إلى مرحلة التنفيذ في الهند بصناعة عدد من النماذج الأولية التي تستطيع معالجة لتر من الماء في الساعة الواحدة. واختبرت التقنية بنجاح، وقد جذبت اهتمام السكان المحليين بفضل سعرها المناسب واعتمادها على مواد طبيعية.
بعد عامين من التقاط أول صورة للثقب الأسود المعروف بـ"مسييه 87″، على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض، وكان ذلك في أبريل/نيسان 2019، كشف تلسكوب "أفق الحدث" (Event Horizon) عن صورة جديدة تُظهر المجال المغناطيسي المحيط بهذا الثقب.
وبدراسة خصائص الضوء المستقطب الذي يظهر في صورة تلسكوب "أفق الحدث"، يعتقد العلماء أنه من الممكن الكشف عن كثير من الأسرار العلمية الجديدة عن الثقوب السوداء.
يعمل باحثون من المركز الألماني لبحوث السرطان على تطوير لقاح جديد لأورام الدماغ قد يشكل ثورة حقيقية في هذا المجال. وتعتمد فكرة اللقاح على مساعدة جهاز المناعة على مقاومة الورم من خلال توجيهه للتعرف على الطفرات البروتينية الخاصة بالخلايا السرطانية.
وبعد إثبات النتائج الإيجابية على الفئران، بدأت المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر، وإلى الآن لم تسجّل أي آثار جانبية تنذر بالخطر، وتبدو النتائج مشجعة إلى حد كبير، وتمهد لانطلاق المرحلة الثانية من التجارب السريرية.
كان العلماء يعتقدون سابقا أن القرش الببري ظهر على الأرض قبل نحو 5.3 ملايين سنة، لكن دراسات جديدة أظهرت أنه ظهر قبل ذلك بكثير، أي قبل نحو 13.8 مليون سنة.
أظهرت دراسة بيئية جديدة أن ارتفاع معدلات الاحترار العالمي درجة واحدة -باحتساب العدد الحالي من سكان العالم- يعني زيادة خطر النزوح المرتبط بفيضانات الأنهار بنسبة تبلغ 50%.
تحدد دول الاتحاد الأوروبي الجرعة القصوى من النترات في لتر واحد من مياه الشرب بـ50 مليغراما، لكن دراسة جديدة أظهرت أن تعرض المرأة الحامل لمستوى أقل من ذلك بكثير قد يؤثر سلبا في نموّ الجنين.
تضطلع المحيطات بدور أساسي في تنظيم الحرارة على كوكب الأرض والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري. لكن على مدى نصف القرن الماضي، وبسبب التغيرات المناخية، أظهرت البحوث أن المحيطات مالت إلى السكون بمعدل 6 مرات مقارنة بحجم حركتها السابقة.
لكي تكون النحلات العاملة على دراية برسائل الملكة، تعتمد هذه الحيوانات على شبكة معقدة من الاتصالات.
فعندما تطلق الملكة ما يُعرف بـ"الفيرومونات"، يتوقف النحل القريب منها فورا عن أي نشاط، ويوجه هذه الرسالة الكيميائية إلى بقية أعضاء الخلية الموجودين في أماكن أبعد.