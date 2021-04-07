لحظة الاقتران هذا العام ستكون في تمام الساعة 04:31 فجر يوم 12 أبريل/نيسان بتوقيت الدوحة، لكن هذه السنة هناك اختلاف بين الدول العربية في يوم الرؤية

كل عام يلتفت انتباه القارئ العربي لأخبار رؤية الهلال وموعد بداية رمضان، ورغم أن ذلك يحدث بالفعل كل شهر إلا أن له أهمية خاصة في شهر رمضان بالطبع، ولفهم كيف يتم تحديد بداية الشهور الهجرية -من وجهة نظر فلكية- يمكن لنا أن نبدأ بتأمل شيء من علم الفلك.

لحظة الاقتران

يدور القمر حول الأرض مرة كل حوالي 28 يوما، ويمكن لك بسهولة أن تلاحظ هذه الدورة من منزلك، فقط اصعد لسطح المنزل في نفس الموعد كل يوم، وتأمل موضع القمر في السماء، ستجد أنه يغير مكانه وكأنه يقفز في السماء يوما بعد يوم مبتعدا عن الشمس.

والآن دعنا نفترض نظريا أننا نتمكن من إعادة الزمن للخلف يوما بعد يوم، يعني ذلك أن القمر سيعود ليقف إلى جوار الشمس تماما، وفي علم الفلك فإن تلك هي لحظة الاقتران.

في الشريعة الإسلامية، يخرج المختصون من الهيئات الشرعية للبحث عن هلال رمضان بعد غروب شمس الرؤية (غيتي)

بعد لحظة الاقتران يبدأ القمر في الابتعاد عن الشمس في السماء شيئا فشيئا، ونحن لا نتمكن من رؤيته في البداية بسهولة؛ لأنه يكون قريبا من الشمس، لكن بعد حوالي 14 ساعة من لحظة الاقتران يمكن لعينين مجردتين أن ترى القمر في السماء بعد غروب الشمس.

ولحظة الاقتران هذا العام ستكون في تمام الساعة 04:31 فجر يوم 12 أبريل/نيسان الجاري بتوقيت الدوحة، لكن هذه السنة هناك اختلاف بين الدول العربية في يوم الرؤية.

اختلاف أم اتفاق؟

في الشريعة الاسلامية، يخرج المختصون من الهيئات الشرعية للبحث عن هلال رمضان بعد غروب شمس الرؤية، وهو الـ29 من الشهر الهجري.

وفي دول مثل قطر ومصر والعراق وتونس، سيكون يوم 29 شعبان موافقا ليوم الأحد 11 أبريل/نيسان؛ ويعني ذلك أن الهلال في تلك الدول لن يكون موجودا أصلا في السماء لحظة الرؤية، لأن الاقتران لم يحدث بعد، وبالتالي فإنه من المؤكد بالنسبة لتلك الدول أن الاثنين 12 أبريل/نيسان الجاري سيكون متمما لشعبان هذا العام، ويبدأ رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان.

اختلاف متوقع في بداية شهر رمضان للعام الهجري 1442 (مركز الفلك الدولي)

لكن بعض الدول الأخرى -مثل سلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا- بدأت شعبان متأخرا؛ وهو ما يعني أن الرؤية بالنسبة لها ستكون يوم الاثنين 12 أبريل/نيسان، وفي تلك الحالة سيكون القمر موجودا بالفعل أعلى الأفق عند الرؤية، لكن رؤيته بالعينين المجردتين ستكون مستحيلة، بحسب مركز الفلك الدولي، وممكنة بصعوبة شديدة عبر التلسكوب في دول المغرب العربي والسودان.

وفي هذه الدول هناك احتمالان، إما أن تتمكن الهيئات المختصة من رصد الهلال من خلال التلسكوبات، وعندها يعلن اليوم التالي (الثلاثاء 13 أبريل/نيسان) غرة رمضان، أما إذا لم تتمكن تلك الهيئات من رصد الهلال فإن الثلاثاء سيكون متمما لشهر شعبان، ويبدأ رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان الجاري.