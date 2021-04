بعدما أثار الفيزيائي الأميركي واسع الشهرة نيل ديجراس تايسون (Neil Tyson) الجدل بنشره الصورة المركبّة بأحد برامج معالجة الصور لأحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأميركية الشهيرة في صحراء المريخ على حسابه بمنصة تويتر، ثار سؤال هام بين الجمهور وهو: هل يمكن حقا أن نعيش على المريخ يوما ما؟!

Censored by NASA: The actual first image taken by @MarsCuriosity from the surface of Mars. pic.twitter.com/cWLV4K53

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 7, 2012