الملامح الداكنة على وجه البدر هي البحار القمرية، رغم أنها في الحقيقة ليست بحارا، لكن الفلكيين القدماء ظنوها كالبحار التي على الأرض.

يمكننا استغلال السماء ليلا لتقديم بعض علم الفلك للأطفال بداية من سن الرابعة، فقط عبر متابعة القمر وحركاته في السماء، وهناك 3 أنشطة يمكن أن تقوم بها مع طفلك في رمضان أو أي شهر هجري آخر.

دورة القمر حول الأرض

يبدأ النشاط الأول بتأمل موضع القمر كل يوم. اخرج مع الأطفال بعد غروب الشمس وتأمل أين يقع القمر في السماء، في أوائل أي شهر هجري ستجده أعلى الأفق، حدد موضعه بشكل نسبي ثم في اليوم الذي يليه خرج في نفس التوقيت بالضبط وابحث عن القمر، سيتفاجأ الطفل أنه ليس في نفس الموضع، بل أعلى قليلا.

يحدث ذلك لأن القمر يدور حول الأرض، وما بين الأمس والليلة تحرك القمر في السماء تلك المسافة، وهي مسافة شاسعة، فالقمر يجري بسرعة حوالي 3700 كيلومتر في الساعة، لكن لأنه بعيد جدا فإننا لا نلاحظ حركته بسهولة، يتطلب الأمر يوما كاملا لنلاحظ تلك الحركة.

استمر في هذا التمرين كل يوم، بعد نهاية الأسبوع الأول من الشهر الهجري ستجد القمر أعلاك تماما بعد غروب الشمس، وفي ليلة البدر ستجد أنه بعد أن تغرب الشمس من جهة الغرب فإن القمر يخرج من جهة الشرق المقابلة، وهكذا يستمر القمر بالتراجع يوما بعد يوم، وهذا التراجع ما هو إلا تمثيل حي لدورة القمر الشهرية حول الأرض.

يبدأ النشاط الأول بتأمل موضع القمر كل يوم (الجزيرة)

أطوار القمر

في أثناء ممارسة التمرين السابق، يمكن أن تعلّم طفلك كذلك عن أطوار القمر، وهناك طريقة مميزة ليتعلم بها بعض أطوار القمر. نحن نعرف أن الشهر القمري يبدأ بالمحاق، وفيه يكون القمر مظلما تماما، لذلك لا نراه.

بعد المحاق يظهر الهلال المتزايد، ويشبه القمر شكل حرف C باللاتينية معكوس، بعد ذلك يزيد الضوء على سطحه شيئا فشيئا ليصبح بعد أسبوع مثل حرف D، ثم يزيد الضوء شيئا فشيئا ليصبح بعد أسبوع إضافي مثل حرف O، في تلك المرحلة يكون سطح القمر مملوءا تماما بالضوء.

بعد ذلك يبدأ الضوء بالتآكل شيئا فشيئا، وبعد أسبوع إضافي يشبه القمر حرف D معكوس، ويستمر الضوء في التناقص حتّى يصل القمر إلى مرحلة الهلال المتناقص، ليشبه حرف C.

استخدم هذه الطريقة واسأل طفلك عن شكل الطور القمري كل أسبوع، هل يشبه حرف C أم D أم O أم نفس الحروف لكنها معكوسة؟ سيساعده ذلك أيضا أن يتعلّم عن الوقت، فإذا ظهر القمر بشكل حرف D عادي فقد مر أسبوع منذ بداية الشهر القمري، أما إذا كانت معكوسة فقد مرت 3 أسابيع.

يمكن للطفل أن يتأمل القمر في طور البدر فيلاحظ وجود ملامح داكنة عليه (ناسا)

بحار القمر

أخيرا يمكن للطفل أن يتأمل القمر في طور البدر فيلاحظ وجود ملامح داكنة عليه، تشبه وجها حزينا أو أرنبا. هذه الملامح هي البحار القمرية، وإذا اقتربت منها فلن تجدها بحارا، لكن الفلكيين القدماء ظنوا أنها بحار كتلك التي على الأرض، وكان ذلك قبل أن نكتشف التلسكوبات ونعرف أنها مساحات منبسطة على سطح القمر.

سبب تكوّن تلك البحار هو حمم بركانية قديمة كانت موجودة على القمر، تحركت على سطحه وسوّته، بالإضافة لذلك فقد أعطتها تلك الحمم لونا داكنا عن بقية القمر.