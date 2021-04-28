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شارك في أول رحلة إلى سطح القمر.. وفاة رائد الفضاء الأميركي مايكل كولينز عن عمر 90 عاما

كانت مهمته قيادة وحدة السيطرة والمراقبة داخل مركبة الهبوط، فلم يتمكن من ملامسة سطح القمر كزميليه نيل أرمسترونغ وباز ألدرين؛ ولهذا وُصف بالبطل المنسي.

كولينز كان يتولى قيادة وحدة السيطرة والمراقبة في مركبة الهبوط ولم يطأ سطح القمر مثل زميليه في رحلة أبولو 11 (الفرنسية)
كولينز كان يتولى قيادة وحدة السيطرة والمراقبة في مركبة الهبوط ولم يطأ سطح القمر مثل زميليه في رحلة أبولو 11 (الفرنسية)
28/4/2021

توفي اليوم في الولايات المتحدة رائد الفضاء الأميركي مايكل كولينز، الذي شارك في أول رحلة فضاء إلى سطح القمر، عن عمر ناهز 90 عامًا؛ إثر صراع مع السرطان.

وكان كولينز واحدا من فريق مكون من 3 أفراد شاركوا في مهمة أبولو 11 الشهيرة، التي قامت عام 1969 بأول مهمة هبوط بشري على سطح القمر، وكانت مهمته قيادة وحدة السيطرة والمراقبة داخل مركبة الهبوط، فلم يتمكن من ملامسة سطح القمر كزميليه نيل أرمسترونغ وباز ألدرين.

كولينز كان واحدا من فريق مكون من 3 أفراد شاركوا في أول مهمة هبوط بشري على سطح القمر (الفرنسية)

وهذا ما دفع المؤرخين لوصفه بالبطل المنسي؛ كونه لم يحظ بالتغطية والذكر كزميليه، رغم أنه كان صاحب المهمة الأكبر والأهم في هذه الرحلة.

فريق رحلة أبولو 11 الشهيرة أثناء مغادرتهم مبنى عمليات مركبات الفضاء المأهولة في مركز كندي للفضاء في 16 يوليو/تموز 1969 (الأوروبية-أرشيف)

ونعت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) كولينز على لسان مديرها ستيف جورتشيك، الذي قال -في بيان له- إن ناسا ومجتمع الفضاء حزينان بفقدان واحد ممن خطوا الخطوات الأولى للبشرية في الكون.

آخر ظهور لكولينز كان عام 1999 عندما كرّمه نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور بمناسبة الذكرى 30 لأول هبوط على سطح القمر (الفرنسية)

يذكر أن كولينز ولد عام 1930 في روما بإيطاليا، حيث كان والده لواءً في الجيش الأميركي العامل هناك، والتحق في صباه بالأكاديمية العسكرية في ويست بوينت، قبل أن يلتحق بالقوات الجوية ويصبح طيارا، وكان آخر ظهور له عام 1999 عندما كرّمه نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور بمناسبة الذكرى 30 لأول هبوط على سطح القمر.

المصدر : الجزيرة

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