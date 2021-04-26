حينما يأتي البدر في أبريل/نيسان يقترن باللون الوردي Pink Moon، هكذا سمي في ثقافة الفلاحين القدماء في الولايات المتحدة وأوروبا

أنت على موعد مساء الغد، 27 أبريل/نيسان الحالي مع مشاهدة القمر العملاق.

والقمر العملاق ظاهرة يقترن خلالها طور القمر (البدر) مع اقتراب القمر من الأرض أثناء دورته حولها.

الفرق بين القمر الصغير والعملاق (الجزيرة)

لاحظ أن القمر لا يظهر أبدا عملاقا بالشكل الذي تراه في صور الإنترنت. في الواقع فإن تلك الصور تلتقط بتقنيات محددة حيث يكون المصور بعيدا مسافة كافية عن المنازل أو الجبال ثم يلتقط الصورة، أما القمر فمهما كان عملاقا لا زال بإمكانك أن تغطيه بإصبع يدك، لأن مساحته في السماء هي 0.5 درجة فقط، ويمكنك تجربة ذلك في أية ليلة.

لا تخلط بين القمر العملاق وظاهرة وهم القمر (رويترز)

لا تخلط بين القمر العملاق وظاهرة وهم القمر Moon Illusion، وهي خداع بصري يبدو فيه القمر أكبر بالقرب من الأفق منه حين يرتفع في السماء، لأن وجود القمر بين الملامح الأرضية (المنازل أو التضاريس الأرضية) يُظهره كبيرا.

سمي قمر أبريل/نيسان العملاق الوردي بالثقافة الأميركية والأوروبية (رويترز)

حينما يأتي البدر في أبريل/نيسان يسمى بدر اللون الوردي Pink Moon، وقد سمي كذلك في ثقافة الفلاحين القدماء بالولايات المتحدة وأوروبا لأن البدر في هذا الشخر يقترن بتفتح زهرة تدعى moss pink اهتم بها الفلاحون كثيرا حيث كانت تغطي مساحات شاسعة من الأرض فتعطيها لونا ورديا بديعا، وكأن قمر أبريل/نيسان يعكس هذا اللون الوردي من تلك المساحات الشاسعة.