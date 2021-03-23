الطائر عثر عليه صيادان إندونيسيان من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية ولم يكونا قد شاهداه من قبل، والتقطا له صورة ثم أعاداه إلى الغابة وأرسلا الصور إلى مراقبي الطيور.

كان طائر "الثرثار ذي الحواجب السوداء" ضمن قائمة تضم نحو 150 نوعا من الطيور صُنّفت على أنها منقرضة، قبل أن يظهر مجددا في غابات إندونيسيا.

ففي تقرير لها قالت صحيفة "لوتان" (Le Temps) السويسرية إن منظمة "غلوبال وايلد لايف كونسرفيشن" (Global Wildlife Conservation)، وهي منظمة بيئية غير حكومية، أعلنت اكتشاف طائر ينتمي إلى رتبة الجواثم لم يُرَ منذ 172 عامًا، في الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو، معربة عن ابتهاجها بهذا الاكتشاف المذهل.

الثرثار ذو الحواجب السوداء

وقد ساد الاعتقاد أن طائر "الثرثار ذي الحواجب السوداء" (Black Browed Babbler) -واسمه العلمي (Malacocincla perspicillata)- انقرض بسبب عدم مشاهدة أي أثر له منذ أن وصفه العلماء للمرة الأولى عام 1848.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي عثر صيادان إندونيسيان من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية على طائر لم يشاهداه من قبل، والتقطا له صورة ثم أعاداه إلى الغابة وأرسلا الصور إلى مراقبي الطيور، حسب ما ذكرت منظمة "غلوبال وايلد لايف كونسرفيشن" البيئية.

وقد تعرف العلماء على الطائر المفقود منذ مدة طويلة، فيقول بانجي غوستي أكبر، المؤلف الرئيس لدراسة نُشرت يوم الخميس في مجلة "بيردينغ آسيا" (BirdingASIA)، "يعدّ هذا الطائر أعظم لغز في علم الطيور في إندونيسيا، ومن المذهل أن نكتشف أنه لم ينقرض وما زال يعيش في تلك الغابات".

هذه فرصة فريدة للحفاظ على هذه الغابات وحماية هذا الطائر والأنواع الأخرى (غيتي)

أمل العثور على أنواع أخرى

وقال بارني لونغ، من "غلوبال وايلد لايف كونسرفيشن"، إن مثل هذه "الاكتشافات تجعلنا نؤمن بإمكانية العثور على أنواع أخرى".

من جهته، يقول دينغ لي يونغ، المشارك في إعداد الدراسة والعضو في منظمة جمعية الطيور العالمية، إن "هذه فرصة فريدة للحفاظ على هذه الغابات وحماية هذا الطائر والأنواع الأخرى".

وفي الواقع، لا توجد الكثير من المعلومات عن هذا الطائر الآسيوي المفقود منذ مدة طويلة، وكان الباحثون يأملون العودة إلى المنطقة ومراقبته لكن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا حالت دون ذلك.