البث الحي
علوم|إندونيسيا

الثرثار ذو الحواجب السوداء.. طائر ظن الجميع أنه انقرض لكنه ظهر بعد 172 عاما

الطائر عثر عليه صيادان إندونيسيان من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية ولم يكونا قد شاهداه من قبل، والتقطا له صورة ثم أعاداه إلى الغابة وأرسلا الصور إلى مراقبي الطيور.

ينتمي طائر "الثرثار ذي الحواجب السوداء" إلى رتبة الجوائم (غيتي)
ينتمي طائر "الثرثار ذي الحواجب السوداء" إلى رتبة الجوائم (غيتي)
23/3/2021

كان طائر "الثرثار ذي الحواجب السوداء" ضمن قائمة تضم نحو 150 نوعا من الطيور صُنّفت على أنها منقرضة، قبل أن يظهر مجددا في غابات إندونيسيا.

ففي تقرير لها قالت صحيفة "لوتان" (Le Temps) السويسرية إن منظمة "غلوبال وايلد لايف كونسرفيشن" (Global Wildlife Conservation)، وهي منظمة بيئية غير حكومية، أعلنت اكتشاف طائر ينتمي إلى رتبة الجواثم لم يُرَ منذ 172 عامًا، في الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو، معربة عن ابتهاجها بهذا الاكتشاف المذهل.

الثرثار ذو الحواجب السوداء

وقد ساد الاعتقاد أن طائر "الثرثار ذي الحواجب السوداء" (Black Browed Babbler) -واسمه العلمي (Malacocincla perspicillata)- انقرض بسبب عدم مشاهدة أي أثر له منذ أن وصفه العلماء للمرة الأولى عام 1848.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي عثر صيادان إندونيسيان من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية على طائر لم يشاهداه من قبل، والتقطا له صورة ثم أعاداه إلى الغابة وأرسلا الصور إلى مراقبي الطيور، حسب ما ذكرت منظمة "غلوبال وايلد لايف كونسرفيشن" البيئية.

وقد تعرف العلماء على الطائر المفقود منذ مدة طويلة، فيقول بانجي غوستي أكبر، المؤلف الرئيس لدراسة نُشرت يوم الخميس في مجلة "بيردينغ آسيا" (BirdingASIA)، "يعدّ هذا الطائر أعظم لغز في علم الطيور في إندونيسيا، ومن المذهل أن نكتشف أنه لم ينقرض وما زال يعيش في تلك الغابات".

هذه فرصة فريدة للحفاظ على هذه الغابات وحماية هذا الطائر والأنواع الأخرى (غيتي)

أمل العثور على أنواع أخرى

وقال بارني لونغ، من "غلوبال وايلد لايف كونسرفيشن"، إن مثل هذه "الاكتشافات تجعلنا نؤمن بإمكانية العثور على أنواع أخرى".

من جهته، يقول دينغ لي يونغ، المشارك في إعداد الدراسة والعضو في منظمة جمعية الطيور العالمية، إن "هذه فرصة فريدة للحفاظ على هذه الغابات وحماية هذا الطائر والأنواع الأخرى".

وفي الواقع، لا توجد الكثير من المعلومات عن هذا الطائر الآسيوي المفقود منذ مدة طويلة، وكان الباحثون يأملون العودة إلى المنطقة ومراقبته لكن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا حالت دون ذلك.

المصدر : لوتان

حول هذه القصة

المزيد من علوم

بعد آلاف الهزات الزلزالية.. انفجار بركان آيسلندي ظل خاملا 6 آلاف عام

تدفقت الحمم البركانية حوالي كيلومتر لكنها لم تشكل خطرا على سكان المناطق المجاورة (رويترز)

طارت 120 ضعف محيط الأرض.. الجدة “ويسدوم” تضع فرخا في عمر الـ70

الجدة ويسدوم فقس لها نحو 43 فرخا طوال عمرها (مواقع التواصل الاجتماعي)

أغرب مرصد فضائي.. وضعته روسيا في أعماق بحيرة بايكال لدراسة نشأة الكون

موقع إنشاء المرصد تحت جليد بحيرة بايكال (معهد الأبحاث النووية الروسي)

مصنف بأنه خطر محتمل.. كويكب قطره نحو كيلومتر يمر بالقرب من الأرض

الحدث يمثل فرصة مثيرة بالنسبة لهواة الفلك من أجل دراسة هذا الكويكب عن قرب (بيكسلز)
الأكثر قراءة

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

إندبندنت تكشف عن محادثات سرية كادت أن تنقذ القذافي لولا رفض فرنسا وبريطانيا

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. من الأكثر رفاهية؟ مقارنة بين قصور وسيارات وطائرات ويخوت رونالدو وميسي

ميسي (يسار) ورونالدو في إحدى حفلات تكريم اللاعبين في الفيفا (غيتي)

كورونا.. ألمانيا تمدد الإغلاق العام وبريطانيا تكشف عن دواء ناجع ضد الفيروس ووفيات قياسية في الأردن

ميركل أثناء اجتماعها عبر الفيديو مع حكام الولايات الألمانية بشأن الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا (غيتي)