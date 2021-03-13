أطلق النيزك المتفجر طاقة تعادل ما ينتج عن انفجار 200 كيلوغرام من مادة "تي إن تي"، وكان وزنه حوالي 4.5 كيلوغرامات وقطره 15 سنتيمترا

كان سكان الشمال الشرقي للولايات المتحدة على موعد مساء يوم الأحد 7 مارس/آذار الجاري مع زائر فضائي اخترق الغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة، وذلك في عرض ضوئي مذهل وخاطف مصحوب بأصوات انفجارات أثناء احتراقه في الغلاف الجوي.

وتمكن المختصون في مجال مراقبة هذه الظواهر من تحديد الكثير من المعطيات الفيزيائية حول الحجر النيزكي الذي شد أنظار وسائل الإعلام والمهتمين بهذه الظواهر الفلكية.

كرة نارية تخترق السماء

بحسب مرصد "ناسا ميتيور ووتش" (NASA Meteor Watch)، فقد ظهر الجسم الفضائي فوق الجزء الشمالي من ولاية فيرمونت على شكل كرة نارية ساطعة في الساعة 05:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبيل غروب الشمس مباشرة. واخترق النيزك الغلاف الجوي بسرعة عالية تبلغ 68 ألف كيلومتر في الساعة (حوالي 19 كيلومترا في الثانية).

ويشير المصدر نفسه إلى أن الحجر النيزكي المتفجر أطلق عبر الغلاف الجوي طاقة تعادل تلك التي تنتج عن انفجار 200 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" (TNT)، وهو ما يشير إلى أن النيزك كان وزنه حوالي 4.5 كيلوغرامات وبقطر 15 سنتيمترا.

وأفادت محطة الأخبار المحلية -نقلا عن شهود عيان في أنحاء مختلفة من الولاية- سماعهم "دويا عاليا واهتزازا ارتجت له الأجسام" أثناء مرور النيزك في السماء، وذلك وفقا لموقع "لايف ساينس" (Livescience) العلمي.

وبناء على روايات شهود العيان، قدّرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) أن كرة النار ظهرت في أول الأمر على بعد 84 كيلومترا فوق غابة "ماونت مانسفيلد ستيت" (Mount Mansfield State) شرق برلنغتون، أكبر مدينة في ولاية فيرمونت، ثم تقدمت مسافة 53 كيلومترا نحو الشمال الشرقي باتجاه الحدود الكندية، قبل أن تختفي جنوب مدينة نيوبورت.

شاهد أدناه كاميرات المراقبة في مطار برلنغتون الدولي تسجل مرور نيزك فيرمونت:

موجة الصدمة

ووفقا لناسا، فقد أدت السرعة العالية التي كان يتحرك بها النيزك -وبلغت نحو 55 مرة من سرعة الصوت- إلى تشكل موجة صدمة قوية جدا، تراكم الضغط أمامها وتشكل فراغ خلفها، وتسبب تفاوت الضغط هذا في تفتت النيزك إلى شظايا.

وتكمن خطورة النيازك في سرعتها العالية التي قد تصل إلى 30 كيلومترا في الثانية، كما يقول "برنارد ملغان" (Bernard Melguen) عالم الفيزياء الفلكية في جامعة "نانت" (Université de Nantes) الفرنسية، وحتى لو أدى الغلاف الجوي للأرض إلى إبطائها، فإن اصطدامها بالأرض يكون قويا جدا.

أما الضوء الذي يسطع وهو يخترق الغلاف الجوي فهو لا ينتج عن احتراقه، بل عن عملية "تأين" ذرات المادة الموجودة على سطحه عند ملامستها للأكسجين الموجود في الهواء، وتشبه العملية ما يحدث أثناء التفريغ في أنبوب النيون، لذلك يكون لونه أبيض شديد اللمعان، ويمكن رؤيته على بعد مئات الكيلومترات.

تتفتت النيازك نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي وهي تتحرك بسرعة عالية (ناسا)

تفاوت الأحجام ووتيرة السقوط

يقدر العلماء الكتلة الإجمالية للصخور التي تدخل الغلاف الجوي للأرض سنويا بين 100 و200 ألف طن، وتشكل الجسيمات الغبارية ضئيلة الحجم والتي تسمى النيازك الدقيقة ما يزيد عن 90% منها، ووجدوا أن عدد النيازك التي تصل الأرض يتفاوت حسب الحجم، فكلما كان الحجم أكبر يكون اصطدامها بالأرض أكثر ندرة.

وتضرب أطنان من النيازك الدقيقة الأرض كل يوم، وفي كل 30 ثانية يخترق نيزك -يبلغ قطره حوالي ميليمتر واحد- الغلاف الجوي، ويولّد احتكاكه بالهواء نتيجة سرعته الفائقة حرارة كافية لإذابته أو تبخيره كليا، في حين قد تنجو تلك التي يفوق حجمها سنتيمترين من الاحتراق الكامل، وتصل إلى سطح الأرض.

أما الأحجار التي يماثل حجمها حجم النيزك الذي شوهد الأحد الماضي في سماء الشمال الشرقي للولايات المتحدة، فيسقط منها بضع عشرات سنويا على الأرض، لكن الكثير منها يسقط في أماكن نائية كالمحيطات أو أثناء ساعات النهار.

وتيرة سقوط النيازك على الأرض تتفاوت حسب أحجامها (بيكساباي)

بينما لا تسقط النيازك التي يفوق قطرها الكيلومتر الواحد سوى مرة واحدة كل مليون سنة في المتوسط، وهذا من حسن الحظ، لأنها تنتج تأثيرات من شأنها أن تكون كارثية على كوكب الأرض.

إذا أردت مشاهدة عرض في السماء مثل الذي حدث فوق فيرمونت فأنت لا تحتاج سوى إلى قليل من الانتباه لما يحدث في الفضاء ليلا، فقد يصادف ذلك مرور نيزك لامع في السماء.