الظاهرة التي حيرت العلماء لم تكن نتيجة تغير في مدار نبتون منذ 4 مليارات عام

أظهرت دراسة فرنسية حديثة، أن تأثير أقمار زحل يمكن أن يفسر ميل محور دورانه حول نفسه، وهو المحور الذي كان مستقرا قبل مليار عام. كما تنبأت أيضا بأن ميل كوكب زحل سيزداد أكثر خلال مليارات السنوات المقبلة.

جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها دورية "نيتشر أسترونومي" (Nature Astronomy) في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وقام بها عالمان من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)) وجامعة السوربون يعملان في معهد الميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي (مرصد باريس Paris Observatory).

دوران زحل حول الشمس

من المعروف أن زحل هو الكوكب السادس من حيث البُعد عن الشمس، وهو ثاني أكبر الكواكب في النظام الشمسي بعد المشتري، ويُصنف ضمن الكواكب الغازية مثل المشتري وأورانوس ونبتون.

ويتميز زحل بـ9 حلقات من الجليد والغبار تدور حوله في مستوى واحد مما يعطيه شكلا مميزا، كما يتبعه 61 قمرا معروفا يدور حول زحل فضلا عن الأقمار الصغيرة، وقد تم تسمية 53 قمرا منها بشكل رسمي.

من بين أقمار زحل، يعتبر القمر "تيتان" (Titan) أكبرها، وهو كذلك ثاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية، بعد "غانيميد" (Ganymede) التابع للمشتري، ويعتبر القمر الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يتمتع بغلاف جوي معتبر.

كما يعتبر دوران كوكب زحل وميلان محوره حول الشمس إحدى الظواهر التي حيرت العلماء وأثارت فضولهم لمعرفة أسبابها، ولا سيما أن ميلان محور حركته زاد تدريجيا حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم. فأثناء تكوين زحل، كان ميل محوره 26.7 درجة، لكن الملاحظات الأخيرة أظهرت أنه قد وصل إلى 27 درجة.

كان يعتقد أن تغير مدار نبتون أدى لزيادة ميل محور دوران زحل حول الشمس (سالينفست – آي إن سي سي إي)

تيتان سبب رئيسي

وحتى وقت قريب كانت النظرية السائدة في تفسير زيادة ميل محور دوران زحل هي أن ذلك حدث نتيجة لتغير في مدار نبتون منذ حوالي 4 مليارات سنة، لكن الدراسة الحديثة قد بينت أن سبب زيادة هذا الميل كان بسبب أقمار زحل.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي فقد وجدت الدراسة أن أقمار زحل تتحرك بعيدا بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقا، ومن خلال إضافة معدل الهجرة المتزايد هذا إلى الحسابات الجديدة، قرر الباحثون أن هذا يتسبب في ميل الكوكب أكثر فأكثر، وأن ذلك سيتضاعف في غضون بضعة مليارات من السنين.

ويضيف البيان، أن الحسابات تظهر أنه منذ حوالي مليار سنة فقط، أثار القمر تيتان ظاهرة رنين أدت إلى تفاعل محور زحل مع مسار نبتون، وزيادة ميل زحل تدريجيا حتى وصل إلى الميل الملحوظ اليوم، والذي يوضح أن الميل الحالي لمحور دوران زحل ناجم عن هجرة أقمارها، وخاصة بسبب هجرة أكبر أقماره تيتان.

وأكد البيان الصادر أن أكبر أقمار زحل "تيتان" يتحرك أسرع 100 مرة، ويعتقد أنه تشكل قبل 4.5 مليارات سنة. وبتحرك تيتان، فإنه يسحب زحل أكثر فأكثر نحو زيادة الميل.

هكذا تطور محور دوران زحل على مدى مليارات السنين بفعل الرنين الناجم عن قمره تيتان (سالينفست – آي إن سي سي إي)

والمشتري أيضا

واختتم بيان المركز بأن ما تم التوصل إليه من استنتاجات من رصدهم وتحليلهم لكوكب زحل، قد ينطبق كذلك على كوكب المشتري.

حيث من المتوقع أن يخضع محور دورانه لإمالة زائدة مماثلة بسبب هجرة أقماره الأربعة الرئيسية ورنينه مع مدار أورانوس على مدى الخمسة مليارات سنة المقبلة، وحينها يزداد ميل محور المشتري من 3 درجات إلى أكثر من 30 درجة.